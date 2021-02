Tähtipuolustajan tehoilta vauhditti Tapparan voittomarssia – näin pelattiin SM-liigassa lauantaina

SM-liigassa pelattiin kuuden ottelun kierros.

SM-liigan kuuden ottelun kierroksella nähtiin kotijoukkueiden juhlia, muualla paitsi Mikkelissä.

Jo seitsemännen peräkkäisvoittonsa ottanut Tappara kaatoi vieraissa Jukurit 7–4. Tapparan luottopuolustajalle Valtteri Kemiläiselle kirjattiin peräti 1+4 tehopistettä.

Kotivoitot ottivat HIFK, Kärpät, Ässät, KooKoo ja Ilves.

HIFK voitti HPK:n 1–0, Kärpät SaiPan 2–0, Ässät Pelicansin 5–2, KooKoo JYPin 7–2 ja Ilves KalPan 3–2.

Sarjakärjessä on Lukko, jonka etumatka Pelicansiin on yhdeksän pistettä. KooKoo on neljän pisteen päässä Pelicansista, Ilves viiden.