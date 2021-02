Kommentti: Järkyttävä munaus SM-liigan kurinpidolta – nyt lyötiin kauden hävettävin pohjanoteeraus

SM-liigan kurinpito pudotti HIFK:n Miro Karjalaisen tapauksessa pallon pahemmin kuin kertaakaan koko kaudella, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Ei jumalauta.

Siinä oli ensimmäinen junttimainen reaktioni, kun SM-liigan kurinpitodelegaatio ilmoitti kasuaalisti maanantai-iltana kello 21.33, että HIFK:n järkälemäinen puolustaja Miro Karjalainen määrättiin pelikieltoon.

Pelikielto oli toki selviö jo siinä vaiheessa, kun Karjalaisen akvaario huurtui umpeen viime perjantaina toisessa erässä Nordenskiöldinkadun askissa, mutta pelikiellon pituus oli järkyttävä rimanalitus SM-liigalta: yksi (1) peli.

Yksi peli siitä, että pelaaja käy raukkamaisesti jysäyttämässä vihellyksen jälkeen kädet ylhäällä puolustuskyvytöntä vastustajaa (TPS:n Lauri Pajuniemeä) päähän.

SM-liigan kurinpidon linja päähän kohdistuneisiin taklauksiin jaksaa yllättää kaudesta ja kuukaudesta toiseen. Otetaan joo vakavasti ja näin, mutta totanoinii katotaan hei tilanteiden mukaan, ja tota....

Heti perään maanantai-iltana SM-liiga tiedotti, että aiemmin samassa ottelussa oman elämänsä John Ramboa leikkinyt TPS:n puolustaja Aleksi Anttalainen sai kostoreissulta näyttäneestä yhden miehen karvauksestaan kuuden ottelun pelikiellon.

Tästä pitää antaa liigan kurinpidolle posia. Anttalaisen raivovauhtipommi HIFK:n Yohann Auvitun kupoliin oli ruma. Jos kohta Auvitu pelasi tilanteessa erikoisesti ja teki itsestään haavoittuvan.

Mutta palataan Karjalaiseen. SM-liiga pudotti tässä pallon pahemmin kuin kertaakaan koko kaudella.

Ratkaisu oli karmea. Täydellinen farssi. Se oli sanalla sanoen häpeällinen SM-liigan kurinpitodelegaation uskottavuuden kannalta.

Kurinpitodelegaatio ampui itseään jalkaan jo pelkillä perusteluillaan. Seuraavassa suoria otteita maanantai-iltana julkaistusta kurinpidon päätöksestä:

”Pelin tultua katkaistuksi ja HIFK:n maalivahdin suljettua kiekon, HIFK:n Keränen "kuljettaa" syliotteella Pajuniemen maalin taakse. Samanaikaisesti toista kautta maalin kiertäen Karjalainen lähtee myös maalin taakse, jossa hän taklaa kädet ylhäällä Pajuniemeä päähän.”

”Kurinpitodelegaatio toteaa, että kyseessä on säännön 124 tarkoittama vastustajan päähän kohdistunut taklaus. Kurinpitodelegaatio toteaa, että edellä kuvattu Karjalaisen taklaus on tehty useita sekunteja pelin katkaisemisen jälkeen, ja siitä aiheutuu suora kontakti Pajuniemeä päähän, joten teko on ottelurangaistuksen arvoinen.”

”Liigan hallitus on 29.9.2020 julkaistussa päätöksessä tarkentanut SM-liigan kurinpitomenettelyssä päähän kohdistuvista taklauksista annettavia sanktioita. Kurinpitodelegaatio toteaa, että edellä kuvattu Karjalaisen teko ei ole liigahallituksen linjaama vähintään viiden ottelun pelikieltoa edellyttävä taklaus. Delegaatio päättää edellä todetut seikat huomioiden ja sen, ettei tilanteesta aiheutunut loukkaantumista, määrätä Karjalaiselle yhden ottelun pelikiellon.”

Sellaista jargonia lottokoneesta tällä kertaa.

Karjalaisen pelikieltotuomiosta puuttui vain yksi pieni detalji. Pelikieltopäätöksessä mainitun ykkösen perästä puuttui nolla. Muuten hyvä.