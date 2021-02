JYPin maajoukkuehyökkääjä lähtee Ruotsiin

Ruotsalaisseura HV71 värväsi hyökkääjän JYPistä.

SM-liigassa JYPissä tällä kaudella 25 ottelua pelannut ja A-maajoukkueessakin esiintynyt hyökkääjä Miska Siikonen jättää jyväskyläläisseuran.

Siikosen uusi työnantaja on Ruotsin SHL-liigan HV71, ruotsalaisseura kertoi maanantaina.

Siikonen, 24, kokosi tällä kaudella Liigassa tehot 5+7. Hän tuli JYPiin vime kaudeksi, sitä ennen hän edusti Liigassa Pelicansia. Meriittilistalta löytyy alle 20-vuotiaiden MM-kulta vuodelta 2016.

– Miska on iso ja voimakas hyökkääjä, jolla on taitoa ja jota voi käyttää sentterinä sekä laidassa. Hän on ollut JYPin johtava pelaaja kahden kauden ajan ja kantaa vastuuta kaikilla pelin osa-alueilla, sanoi HV:n urheilujohtaja Johan Hult.

Siikosen sopimus HV:n kanssa kattaa loppukauden.