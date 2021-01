Toni Häppölän kassi piippasi lentokentän turvatarkastuksessa – naiset kaivoivat sieltä esiin rivon yllätyksen

SM-liigakaukaloista tuttu Toni Häppölä muistelee isojen poikien tekemiä jekkuja. Hän on pelivuosiensa jälkeen uuden uudella uralla.

Helsinki-Vantaan lentokentällä tapahtui härski ja monia naurattanut tapahtumaketju 2000-luvun alussa.

Kun HIFK:n SM-liigajoukkue oli matkustamassa Ouluun Kärppien vieraaksi, sen pelaajat seurasivat turvatarkastuksen etenemistä ennenäkemättömän kiinnostuneina. Vain popcornit puuttuivat.

Toni Häppölän kohdalla piippasi. Mitä on miehellä repussa?

Häppölä ehti huikata, että piippauksen syy on varmaankin PlayStationin joystick.

– Kaksi henkilökuntaan kuulunutta naista tunkivat päänsä reppuuni. Sitten he punastuivat, Häppölä, 39, muistelee.

Tekovaginahan sieltä löytyi. Viimeistä huutoa vieläpä. Ja sakset, jotka joku oli iskenyt syvälle värkkiin.

Häppölä epäili heti verekseltään, että tekovaginassa oli ainakin Kimmo Kuhdan ja Kim Hirschovitsin sormenjäljet.

– Ihmettelin jo joukkueen bussissa matkalla kentälle, miksi jollakin oli asiaa minulle juuri auton etuosassa. Jätin reppuni takaosaan. Silloin sen on täytynyt tapahtua. Menin turvatarkastukseen viimeisten joukossa ja hämmästelin vähän, miksi niin monet joukkuekaverit kurkkivat kahvion puolelta.

Isoja poikia nauratti makeasti – Häppölää kaikista eniten.

– Pitää osata nauraa myös itselleen. Ja täytyy arvostaa muita kekseliäisyydestä ja järjestelyistä. Ei tuo olisi onnistunut ilman tarkkaa suunnittelua ja ainakin jonkun kenttähenkilökuntaan kuuluvan mukanaoloa. Nykyään vastaava tuskin olisi edes mahdollista.

Häppölä pelasi HIFK:ssa kausina 2000–06.­

Häppölä uskoo, että kyseessä oli Kuhdan virittelemä kosto.

– Sitä en voi kertoa, että millaisen jekun tein hänelle aiemmin. Sori, en vain voi, Häppölä leikkaa pois tarinan alkujuuren.

He, jotka muistavat liigakaukaloissa vuosina 2001–10 porhaltaneen Häppölän, eivät hevillä tunnista häntä katukuvasta vuonna 2020.

Pitkähiuksinen ja tuuheapartainen mies – tyylikäs sellainen – kertoo olevansa kävelevä ihmiskoe.

– Olen kasvattanut hiuksiani kuusi vuotta. Väitetään, että hiukset eivät kasva määräänsä pidemmiksi. Ne ovat kasvaneet ihan lyhyestä ”hanurini” puoliväliin asti. Pari pyyhettä kyllä pitää niihin kietoa sen jälkeen, kun olen käynyt suihkussa, 189-senttinen Häppölä taustoittaa.

– Ja eikös parta ole in? Tosin leukani on niin ruma, että se kannattaa peittää. Partani ei viestitä sen kummempaa kuin, että siinä on jo vähän harmaata. Parta on esteettinen juttu, jossa on kieltämättä laittamista.

Häppölä on antanut partansa ja hiustensa kasvaa.­

Uusi aika on tuonut hänen elämäänsä myös uuden rakkauden syksyllä 2020 tapahtuneen toisen avioeron jälkeen.

Häppölä on löytänyt rinnalleen bloggaajana tunnetun Jutta Hirsimäen.

– Hän on mahtava nainen, jota rakastan ihan sikana, Häppölä tiivistää.

Nuoren Häppölän silmissä kiiluivat tietysti tarunhohtoinen NHL ja dollarinkuvat.

Eihän siinä ”Edariin” päässyt opiskelupaikan perään ehtinyt virvelöidä.

Helsingin kadut ja osoitteet tulivat tutuiksi postiauton ratissa.

Myöhemmin hän hankki käytännön työkokemusta myös hierojana ja kiinteistövälittäjänä.

Aktiiviuransa jälkeen Häppölä hakeutui jääkiekon tv-kommentaattoriksi ja oli tehtävässään suosittu hahmo.

– En missään tapauksessa halunnut jäädä urani jälkeen kotiin makaamaan. Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen voi avautua.

Yksi tapaaminen pubissa muutti kaiken keväällä 2013. Selostamo vaihtui unelmiin ja toimistohommiin seuraavana syksynä.

– HIFK:n junioreissa aikoinaan pelannut Jaakko Järvinen pyysi minua työhaastatteluun ja sain myöhemmin paikan Alexandria Pankkiiriliikkeen sijoitusneuvojana. Hyvä niin. Nautin työstäni asiakaspalvelijana. Tykkään todellakin toimia ja olla ihmisten kanssa.

– Keskustelen asiakkaiden kanssa: haluaako asiakas säästää eläkettä vai jotain muuta varten? Se suhteutetaan asiakkaan taloudelliseen tilanteeseen. Keskustelemme riskitasoista ja tavoiteltavista tuotoista. Sitä kautta sijoitussuositus alkaa rakentua. Tehtävänäni on löytää asiakkaille sopivat ratkaisut, varsinaiset sijoituspäätökset esimerkiksi rahastoissa tekevät salkunhoitajat, Häppölä kertoo.

Työhaastattelun aikoihin Häppölää houkuteltiin myös BB-talon asukiksi.

– Jos olisin päättänyt silloin toisin, voisin olla nyt ”BB-Luigi”, Häppölä nauraa makeasti.

Häppölä kertoo myös saaneensa uransa jälkeen yhteydenoton headhunterilta. Se johti MTV3:lle siirtyneen Lottoarvonnan koekuvauksiin.

– Kamera edessä kaikki meni hyvin niin kauan, kun piti vain lukea tekstit. Sitten alkoi tulla numeroita. Suomeksi nekin menivät hyvin, mutta ruotsi ei taipunut. Ett (1) ja fem (5) vielä onnistuivat, mutta 25:n kohdalla aloin heittää tsuugu-fiveä eli jotain ruotsia ja englantia sekaisin. Ja tein sen vielä viisi kertaa putkeen, hän hohottelee.

– Lottopoikaa minusta ei tullut. Olisihan se ollut katastrofi, jos olisin sanonut tv:ssä väärät numerot toisella kotimaisella. No, aika monessa on näköjään tullut oltua mukana.

Häppölä haaveili kiekkouransa jälkeen omasta levystä. Hänestä tuli tuttu tv:stä muualtakin kuin jääkiekkolähetyksistä.

Esiintymisestä nauttiva sosiaalinen mies osallistui vuonna 2011 Talentiin ja 2013 Voice of Finlandiin.

Hän tulkitsi Queenin Bohemian Rhapsodyn, joka ei ole kappaleena helpoimmasta päästä. Talentissa hän pääsi semifinaaliin asti.

– Osasin sen kyllä, mutta en riittävän hyvin. Laulan sitä edelleen karaokessa – ja olen kehittynytkin. Viihdyn paremmin karaokebaareissa kuin esimerkiksi yökerhoissa. Karaokessa menee Olen suomalainen (L’Italiano) vaikka sen alkuperäiskielellä italialla.

Maailmalta Suomeen tullet konseptit vetivät Häppölää puoleensa jo hänen pelivuosinaan.

– Jotenkin oli kiehtovaa, että muutkin kuin ammattimuusikot voivat päästä käsiksi ammattitasoon rakkaassa harrastuksessaan.

Häppölä on laulumiehiä. Kuva vuodelta 2011.­

– Kiekkouran aikana niihin osallistuminen ei käynyt, koska minua olisi katsottu pukukopissa vähän kieroon. Että pitää keskittyä pelaamiseen. Ymmärrän sen.

Myös hänen lapsensa Aurora, 16, ja Luca, 14, harrastavat laulamista.

– He ovat siinä tosi hyviä ja lahjakkaampia kuin minä.

Lentokentällä tehty jekku ei ole ainoa, jonka Häppölän joukkuetoverit ovat hänelle virittäneet.

Miehen lauluharrastuksesta tienneet espoolaiset punoivat juoniaan vuonna 2009, kun Häppölä oli loukkaantuneiden kirjoissa.

– Joku soitti muka Bluesin toimistolta ja ilmoitti, että pääset laulamaan Maamme-laulun ennen ottelua. Olin niin onnessani. Availin kotona ääntäni ja harjoittelin sitä antaumuksella, Häppölä muistelee.

Häppölä laittoi parasta päälle ja julisti Bluesin pukukopissa komealla rintaäänellä:

– Kohta menen, jätkät!

Hyökkääjä lähti latautuneena matkaan. Lyhyen siirtymätaipaleen aikana asioiden todellinen laita valkeni hänelle.

– Aloin miettiä, että missä mikrofoni on. Samaan aikaan joku stara tuli sivulta ohi ja meni jäälle laulamaan. Silloin tajusin, että minua vedätettiin, Häppölä naureskelee.

– Mutta opettelin Maamme-laulun riittävän hyvin: voisin edelleen mennä esittämään sen.