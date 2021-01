Patrik Laineen ex-pelikaveri saapui SM-liigaan – kertoi suomalaistähdestä: ”Häntä vähän pilkattiin siitä”

Ässien uusi hankinta on pelannut aiemmin urallaan muun muassa Joel Armian ja Patrik Laineen joukkuekaverina.

Porin Ässät esitteli viime viikolla uuden puolustajan, kun kanadalainen Joe Morrow, 28, debytoi patapaidassa.

Morrow heti teki debyytissään Sportia vastaan kaksi maalia – ja sai ottelun jälkeen viestin Montrealista. Vanha pelikaveri Joel Armia oli hyvillään Morrow’n näytöistä.

– Hän antoi minulle etukäteen paljon painetta: kyseessä on hänen kotikaupunkinsa, joten minun on parempi pelata hyvin. Vähän hermostutti, koska en halunnut pettää häntä, Morrow naurahtaa IS:lle.

– Joel tekstasi pelin jälkeen olevansa iloinen ja sanoi, että hänen ravintolavinkkiensä on täytynyt auttaa peliäni... Se oli hyvä peli ja on hauska nähdä, että niin hyvä pelaaja ja vanha joukkuekaverini seuraa niin tarkasti kotikylänsä joukkueen edesottamuksia.

Kun Armia kaupattiin Winnipeg Jetsistä Montreal Canadiensiin, Morrow antoi Armialle vinkkejä ja kertoi, mitä Montrealissa kannattaa tehdä. Nyt osat ovat toisin päin, kun Morrow pelaa Armian kotikaupungissa.

Morrow on SM-liigaan todella kovan luokan puolustaja. Hän puolustaa jämäkästi mailalla, syötöt napsuvat lapoihin ja kuten heti debyytti näytti, myös maalinteko onnistuu.

NHL:n 1. kierroksen varaus (2011, Pittsburgh Penguins) joutui Pohjois-Amerikassa kiertolaiseksi, jota siirreltiin paikasta toiseen.

Joe Morrow kuvattuna Winnipegin paidassa keväällä 2018.­

Siinä sivussa hän pelasi kuitenkin 162 runkosarjaottelua (9+32) ja 11 pudotuspelikamppailua (1+1). CV on SM-liigaan erittäin laadukas.

NHL:ssä Morrow ehti Armian lisäksi pelaamaan mm. Patrik Laineen joukkuekaverina ja näki suomalaisen nuorisotähden esiinmarssin. Morrow siirtyi Winnipegiin kesken Laineen toisen NHL-kauden 2017–18.

– Hänellä on yksi maailman parhaista laukauksista. En ole kenenkään nähnyt laukovan samalla lailla. Tiedän, että kaikki sanovat samaa, mutta on se jotain aika erityistä, kun sen näkee läheltä, Morrow sanoo.

– Joskus sen unohtikin, miten nuori hän oli. On ollut kiva seurata hänen peliään: hän tekee nyt kovemmin töitä ja pelaa fiksummin. Hän on ottanut oppia. Joukkuekaverina hän on loistava ja mukava tyyppi.

– Häntä vähän pilkattiin siitä, että hän pelasi liikaa videopelejä, mutta pitää muistaa, että se oli hänelle myös keino pitää yhteyttä Suomeen ja jutella kaverien kanssa, minkä lisäksi hän pelasi paljon jengikaverien kanssa, Morrow muistuttaa.

Jets kauppasi Laineen viikonloppuna Columbukseen.

– Hän on loistava tyyppi ja pelaaja, jollainen on todella tärkeä joukkueelleen.