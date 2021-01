Konkurssiaaltoko uhkaa? SM-liigaseura Ässien pomo kritisoi jääkiekkoväen viestintää – ”Eihän tuo ole millään tasolla uskottavaa”

Liigaseurat ovat taloudellisessa ahdingossa, mutta Ässien kehitysjohtaja Tommi Kerttula ei usko konkurssiaaltoon. Kerttula kritisoi liigajohtoa linjattomuudesta.

Hätä on suuri ja uhkakuvat ovat karut.

Koronarajoitukset ovat asettaneet SM-liigaseurat erittäin ahtaalle. Kassavirrat ovat tukossa eikä tulevasta ole varmuutta.

MTV Urheilun tekemän selvityksen mukaan 15 joukkueen SM-liigassa kuuden liigajoukkueen toiminta uhkaa loppua, jos nykyiset koronarajoitukset jatkuvat ja kausi pelataan loppuun tyhjille katsomoille.

– Lirissä ollaan, mutta en usko, että tilanne on ihan tuollainenkaan, kommentoi Porin Ässien kehitysjohtaja Tommi Kerttula.

SM-liigan joukkueet ovat pelanneet joulukuun alusta lähtien ilman katsojia. Nykyiset yleisötilaisuuksien rajoitukset ovat voimassa ainakin tammikuun loppuun.

– Eri seurat ovat hyvin erityyppisissä tilanteissa. Yhteinen nimittäjä on se, että kaikki ovat nesteessä, mutta vaikea nähdä tilannetta, että yhtäkkiä keväällä alkaisi konkurssiaalto. Tuntuu, että johtajien viestintä on ollut keväästä lähtien paikkaansa pitämätöntä. Tämä on vain jatkumoa sille kevään ja kesän vinkumiselle, Kerttula sanoo.

Kerttulan mukaan viime keväästä lähtien on ollut selvää, että kauden peruuttaminen olisi kaikista ”kallein” vaihtoehto, mutta SM-liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen ehti julistaa moneen otteeseen, ettei liigakautta voida pelata tyhjille katsomoille.

Tammikuun 11. päivä SM-liiga tiedotti, että 21 ottelua siirretään myöhempään ajankohtaan koronarajoitusten vuoksi. Kaksi päivää myöhemmin Hiltunen ilmoitti, että kausi pelataan loppuun vaikka ilman yleisöä.

– Eihän tuo ole millään tasolla uskottavaa viestintää. Tuo tuorein konkurssiaallon maalailu menee mielestäni samaan kategoriaan. Se on jatkoa kevään pelotteluretoriikalle, jossa ei ole kovin paljon uskottavuutta, sanoo Kerttula.

Tommi Kerttula on Ässien kehitysjohtaja.­

– Ajatellaan jotenkin vanhanaikaisesti tai kierolla tavalla, että jääkiekko on niin iso asia, että uhkaillaan tällaisilla jutuilla, jotta asiat yhteiskunnassa muuttuisivat. Se menee vähän lajin pöyhkeyden piiriin.

– Kaikki me tiedämme, että talous on nyt kovilla, mutta ei tuollainen lisää luottamusta meidän johtajiemme toimintaan. Puheiden ja tekojen pitäisi olla paremmin linjassa, Kerttula vaatii.

Valtiokonttori myönsi liigaseuroille viime viikolla kustannustukea, mikä on tuonut pientä helpotusta seurojen toimintaan. Tukea jaettiin yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa.

Kerttula uskoo, että hallituksen ja päättäjien päätöksiin olisi ollut toinenkin tapa vaikuttaa kuin nykyisillä yksittäisillä hätähuudoilla.

– Jos olisi haluttu kunnolla lobata, se olisi kannattanut tehdä yhteisessä rintamassa. Leijonat, Jääkiekkoliitto, SM-liigan, Mestiksen, naisjääkiekon, juniorijääkiekon ja Pelaajayhdistyksen olisi pitänyt yhteisessä rintamassa viestiä tästä tilanteesta, saamaan media ja suuri yleisö taakse, ja sitä kautta lyödä painetta poliittisiin päättäjiin.

– Lobbaus olisi kannattanut aloittaa hyvissä ajoin. Nyt se taitaa olla vähän myöhäistä. Nykyinen retoriikka on aika reaktiivista, kun aiemmin olisi ollut sauma olla proaktiivisia yhteisessä rintamassa, mutta nyt ollaan tässä. Yritetään sätkiä, Kerttula hymähtää.