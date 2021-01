Ty Rattie siirtyy Ässiin.

Porin Ässät vahvisti torstaina kanadalaishyökkääjä Ty Rattien siirron joukkueen paitaan.

Rattie ei tällä kaudella ole pelannut missään, viime kauden hän kiekkoili KHL:ssä. Kanadalainen on pelannut St. Louis Bluesin ja Edmonton Oilersin organisaatioissa 98 NHL-ottelua tehoin 13+17.

Ässät vahvistui aiemmin tammikuussa entisellä NHL-puolustajalla Joe Morrowilla, joka on Rattien vanha juniorivuosien pelikaveri WHL:n Portland Winterhawksista.

– Silläkin on varmasti merkitystä, että Joe on täällä. Heillä on kuitenkin eri agentit ja pelaajat on hankittu eri ajankohtina. Morrow’n sopimus tehtiin jo marraskuussa, Ässien kehitysjohtaja Tommi Kerttula taustoitti IS:lle.

– Rahan takia tämän tason pelaajat eivät tule Suomeen, Kerttula muistutti.

Kerttula myönsi, että hän ei ole pelaajaliikenteellä tehnyt joukkueensa ja valmennuksen työtä helpoimmaksi mahdolliseksi, mutta poikkeuskausi ja taloussyistä viime vuoden puolella päällä olleet hankintakiellot ovat vaikuttaneet hänen tämän kauden ratkaisuihin.

– Minulla on luottavainen olo loppukaudesta ja siitä, miten joukkue kasvaa ja tiivistyy. Meillä on kova joukkue runkosarjan toiselle puolikkaalle.