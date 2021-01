Kärpät kyntää keskellä kriisiä – nyt puhuu päävalmentaja Mikko Manner: ”Ei tässä mikään Einstein tarvitse olla”

Missä mättää, Oulun Kärpät?

Tähän ei ole viime vuosina totuttu. Oulun Kärpät, tuo SM-liigan ihailtu ja kadehdittu jättiläinen, kompuroimassa kierroksesta ja viikosta toiseen.

Kärpät on voittanut runkosarjan kolmena kautena putkeen, ja yhteensä viidesti seitsemän viime kauden aikana. Kolmen viime kauden saldo on kova: mestaruus 2018 ja hopeaa 2019.

Nyt maineikas pikkupetolauma on runkosarjassa vasta sijalla kahdeksan niin pisteillä (36) kuin pistekeskiarvolla (1,57) mitattuna.

Vuodenvaihteen jälkeen Kärpät on voittanut kuudesta ottelustaan yhden varsinaisella peliajalla, kun sarjakärki Lukko kaatui Raksilassa 13. tammikuuta maalein 2–1. Vuoden 2021 puolella voittoja on yhteensä kaksi.

Tiistai-iltana Kärpät kyykkäsi sekavan ja kurittoman esityksen jälkeen kotikaukalossaan KalPalle 1–4.

Onko Kärpät kriisissä, päävalmentaja Mikko Manner?

– Meidän pelimme ei ole sitä, mitä haluaisimme sen olevan tällä hetkellä. Siinä on oikea vastaus. Fanit ja kaikki muutkin ovat ihan oikeutettuja mielipiteisiinsä. Näin se menee. Silloin kun suurseuran peli ei kulje, niin silloin sen kuuluu olla kritiikin kohteena. Me odotamme itseltämme parempaa suorittamista. Ei se sen kummallisempaa ole.

Missä mättää eniten tällä hetkellä?

– Yhteispeli ei ole tarpeeksi hyvää. Kun vastustaja puolustaa tiiviinä, emme pääse yhdessä tarpeeksi hyvin vastustajan selustaan, ja sitä kautta ei päästä yhdessä karvaamaan kovaa. Lumipallo on lähtenyt väärään suuntaan, mikä on tuonut riittämättömyyden tunnetta ja se on laskenut itseluottamusta. Näitä perinteisiä asioita, joita ihmiset kokevat, kun halu on kova. Sitten se iskee, kun omat odotukset ja ympäristön odotukset eivät välttämättä kohtaa. Niitä vaikeuksia yritetään nyt joukkueen kanssa yhdessä voittaa.

Kärpät on hävinnyt kaksi edellistä kotiotteluaan Raksilassa, jossa pelataan koronarajoitusten takia tyhjille katsomoille.­

– Valmentaja luo harjoitukset ja pelitavan, jolloin myös valmentaja on vastuussa silloin, kun toteutus ei tapahdu pelikentällä. Eli kyllä tässä katse on peilissä. Meikäläisen vastuulla on tasan tarkkaan se, että pelaaminen ei ole sillä tasolla, että me pystyisimme voittamaan pelejä tällä hetkellä.

Onko tämä kärppäaikakautesi syvin kuoppa?

– Onhan tämä, jos olemme kolme kertaa voittaneet runkosarjan ja olen ollut täällä kolme vuotta päävalmentajana. Ei tässä mikään Einstein tarvitse olla. Tämä on selkeä kuoppa. Tämä on samaan aikaan valmentamisen arkea parhaimmillaan. Tilannehan on negatiivinen, mutta olen optimistinen ihminen. En ole aina positiivinen ihminen, mutta uskon, että tulevaisuus on kirkas. Oma valmennusfilosofiani on aina perustunut siihen, että uskon ihmisten hyvyyteen ja uskon ihmisiin, jotka tekevät sen työn. Tässä tapauksessa valmentajana uskon niihin pelaajiin, jotka pelaavat sen pelin, josta minun tehtäväni on pitää parempaa huolta. Samalla minun on pidettävä parempaa huolta valmennustiimistäni.

– Nyt yritämme yhdessä kääntää kaikki kivet, ja minä olen vastuussa tuloksesta. Minua kuuluu kritisoida tuloksesta. Jos haluan kasvaa huippuvalmentajaksi, minun pitää pystyä voittamaan joukkueen kanssa myös niitä vaikeuksia omaan filosofiaani ja arvoihini luottaen. Eikä niin, että oma käytökseni muuttuu, kun tulee vaikeuksia.

Maalinteon tehokkuus on ollut Kärpille tällä kaudella jatkuva ongelma. Vain 2,5 tehtyä maalia per ottelu. Miten tätä dilemmaa on pyritty ratkomaan?

– Kyllä me niitä kuuluisia tukitoimia olemme pyrkineet parantamaan, mutta väitän, että silloin kun lumipallo lähtee väärään suuntaan, samalla alkaa tulla helppoja maaleja omiin. Maalin tekemiseen tulee puristaminen. Tuloksen tekemiseen menee liikaa energiaa, jolloin ei välttämättä saa laatua irti niissä hetkissä, jotka johtavat niihin tuloksiin. Ihan sama asia on pelin lopputuloksen tai kokonaisen kauden kanssa. Maalinteko vaatii röyhkeyttä ja itseluottamusta, mutta myös rentoutta. Lisäksi se vaatii yhteistyötä. Uskon karmaan. Kun olemme riittävän hyviä pelille ja riittävän hyviä yhdessä emmekä odota mitään almuja, niin ne irtokiekot alkavat löytää omia lapoja, kiekot alkavat mennä maaliin ja saadaan ns. likaisia maaleja, jotka kasvattavat itseluottamusta. Pitää pikkuisen yksinkertaistaa maalintekopeliä. Yksinkertaisia asioita pitää tehostaa.

Ovatko joukkueen roolitukset tasapainossa?

– Roolitukset ovat lähtökohtaisesti suurin piirtein selvät, mutta nyt meille on tullut uusi, mielenkiintoinen tilanne, kun olemme saaneet nuorisoa takaisin raiteille. Pystymme olemaan monipuolisempi joukkue. Kun pääsemme huippuvireeseen, saamme vähän joka ketjuun riittävää osaamista pelata samanlaista lätkää. Kun saamme riittävästi taitoa, luisteluvoimaa ja nopeutta joukkueeseen, voimme olla parhaimmillamme sellainen kuin haluamme olla. Lähtökohtaisesti kokeneet pelaajat kantavat vastuun joukkueen edessä koko ajan. Niitä pelaajia valmennus tukee.

Ilonaiheet Kärppien leirissä ovat olleet vähissä viime viikkoina.­

Onko kokoonpanossa riittävästi laajuutta?

– On ehdottomasti. Rosterissa ei ole mitään vikaa. Kysymys on vain siitä, että meidän yhdessä on saatava bändi soimaan samassa rytmissä ja sävelessä. Soittajilla on kaikki taidot olemassa, mutta tällä hetkellä me soitellaan vähän eri rytmeissä, ja jokainen yrittää välillä soittaa liian lujaa. Kun se menee yliyrittämiseksi ja alkaa olla stressiä, yhtäkkiä näkökyky heikkenee. Väkisin ei saa mitään. Meidän pitää löytää oikea asenne, mutta pitää myös olla armollinen itselleen ja toinen toisillemme joukkueen sisällä.

Onko nykyisessä tilanteessa ajatuksena antaa enemmän vastuuta nuorille pelaajille?

– Meillä kävi niin, että elokuussa nuoret pelaajat eivät olleet sillä tasolla, että he kaikki olisivat mahtuneet pelaamaan. Ihan jo harjoituksista lähtien. Kaikki ovat hyviä jätkiä tekemään töitä. Siellä oli taustalla loukkaantumisia. Esimerkiksi Tuukka Tieksolalta leikattiin molemmat lonkat viime keväänä. Luisteluvoima alkaa olla vasta nyt hiljalleen sillä tasolla, että hänestä näkee sen, että tuosta pojasta on meille vielä paljon iloa. Aku Rädyltä murtui peukalo muutaman pelin jälkeen. Onneksi Antti Pennanen valitsi hänet kisoihin, missä hän pelasi loistavasti ja palasi kisoista uutena miehenä.

– Aatu Rädyllä oli vaikea alkukausi. Hän on tehnyt luistelunsa kanssa todella paljon töitä, eikä ole varmasti ollut helppo tilanne kokea epäonnistumisia ja jäädä kisakoneesta ulos. Aatun suunta on täysin oikea. Hän sairastui juuri kun jatkoimme harjoittelua joulun jälkeen. Muuten hän olisi pelannut jo silloin. Häntä pitää tukea pala kerrallaan. Kasper Puutio on ollut positiivinen yllätys koko kauden, ja kisat nostattivat itseluottamusta. Topi Niemelä ei ollut elokuussa vielä huippuvireessä, mutta hänellä on loistava luonne. Ei kaihtanut esimerkiksi sitä, kun laitoimme hänet A-junioreihin. Ensimmäisessä A-junnupelissä taisi ottaa -3 Oulussa, mutta hän on kasvanut pala kerrallaan. ”Pendon” ja kumppanien loistavan draivin ansiosta hänet nimettiin nuorten MM-kisojen parhaaksi puolustajaksi. Nyt hän on valmis ottamaan isompaa vastuuta, mutta harmin paikka, että hän loukkaantui omassa karanteeniharjoituksessaan. Nyt odotellaan häntä kehiin pari viikkoa. Itsellänikin on kovat odotukset näitä poikia kohtaan. Pitää myös olla samalla kärsivällinen.

Topi Niemelä valittiin nuorten MM-kisojen parhaaksi puolustajaksi Edmontonissa.­

Koetko, että joukkue on valmennuksen näpeissä tällä hetkellä?

– Yhteistyötä tehdään johtavien pelaajien kanssa ja puhutaan asioista avoimesti. Koen todella hyvää luottamusta ja hyvää oloa olla tämän joukkueen kanssa. Minulla ei ole minkäänlaista epäilystä siitä, että joku sahaisi tuolini jalkaa irti. Ei varmasti ole. Tunnen sen verran hyvin näitä pelaajia, että olemme avoimia toisillemme ja puhumme herkistäkin asioista todella suoraan joukkueen sisälläkin. Suojaamme toinen toisiamme, kuten hyvässä työyhteisössä kuuluu tehdäkin. Fakta on se, että minä kannan vastuun tuloksesta ja sen on parannuttava.