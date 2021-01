Nuorten Leijonien MM-pronssimaalivahti siirtyy TPS:ään

Kari Piiroinen liittyy TPS:n vahvuuteen lainasopimuksella.

SM-liigassa pelaava TPS on hankkinut lainasopimuksella maalivahti Kari Piiroisen, 19. Piiroinen on Tapparan sopimuspelaaja, mutta hän on torjunut tällä kaudella kiekkoja Mestiksessä TuTossa.

– Olemme iloisia, että pääsimme Tapparan kanssa yhteisymmärrykseen tästä lainasopimuksesta. Kari tuo meidän maalivahtiosastollemme kilpailutilanteen Ukko-Pekka Luukkosen lähdön jälkeen. Hän on nuori ja lahjakas maalivahti, jonka näemme mielellämme TPS-paidassa, urheilujohtaja Rauli Urama sanoi turkulaisseuran tiedotteessa.

Piiroisen lainasopimus on toistaiseksi voimassa helmikuun loppuun. Tapparalla on oikeus kutsua Piiroinen riveihinsä tai, jos Mestiksen kausi jatkuu normaalisti, peluuttaa häntä TuTossa.

Piiroinen oli Nuorten Leijonien ykköstorjuja pari viikkoa sitten päättyneissä alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa, joissa Suomi ylsi pronssille.