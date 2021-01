Helsinki Garden pyöri 9 vuotta byrokratian rattaissa – hankkeen vetäjä Ilkka Kilpimaa lataa suorat sanat nykyisestä järjestelmästä

Valitusrumba on nyt ohi, ja Helsinki Garden etenee seuraavaan vaiheeseen.

Projektinvetäjä Ilkka Kilpimaan äänestä kaikuu helpotus.

Museovirasto tiedotti maanantaina, ettei se aio enää hakea valituslupaa Helsinki Garden -hankkeen etenemisestä.

Viime viikolla Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Museoviraston tekemän valituksen hankkeesta, ja nyt valitusprosessi on ohi.

Jo vuonna 2012 esitelty hanke on ollut pitkään Helsingin byrokratian hampaissa. Nyt Kilpimaan mukaan hanke pääsee etenemään seuraavaan vaiheeseen.

– Upea uutinen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hanke voi käynnistää rakennuslupien suunnittelun ja rakentamiseen liittyvän valmistelun, Kilpimaa taustoittaa.

Rakennusluvan hakemiselle ei ole enää esteitä, mutta se ei tarkoita, että kuokka iskeytyisi lähiaikoina maahan. Uutta asuntoa, kauppakeskusta tai HIFK:n kotihallia odottavan helsinkiläisen pitää odottaa vielä pitkään.

– Pääpointti meille on, että juridisia esteitä ei enää ole. Nyt on mahdollisuus lähteä liikkeelle sen valtavan panostuksen ja kustannuksen kanssa ja rakentaa, kun lupa myönnetään. Tämä on niin moniulotteinen ja monisäkeinen lupa, että selvityksiä on tehty jo vuosia, mutta vielä menee aikaa lisää. En osaa arvioida, miten kauan.

Kilpimaa ei halua kritisoida Museovirastoa monista valituksista, vaikka prosessi ja hankkeen pitkittyminen onkin ollut turhauttavaa.

Sen sijaan hänellä on ylemmille päättäjille sanansa sanottavana.

– Museovirastossa ihmiset tekevät sitä työtä, mikä heille kuuluu. Heidän tehtävänsä on vaalia yhteistä kulttuuriperintöämme. Ei siinä mitään. Ongelma on järjestelmä, joka meillä on. Onko kohtuullista, että hanketta pitää kehittää melkein yhdeksän vuotta, että pääsee tähän pisteeseen? Ei tietenkään ole. Järjestelmää tulisi muuttaa, mutta siitä eivät päätä Museoviraston ihmiset.

Myönteisestä päätöksestä huolimatta Kilpimaan toimistolla ei poksahda kupliva vielä tänään. Vasta sitten, kun rakentaminen alkaa.

Päivää et varmasti tiedä, mutta osaatko arvioida, milloin kuokka lyödään maahan?

– En enää arvaa! Arvailun aika on ohi, Kilpimaa sanoo ja nauraa perään.

Urheilun ystäviä kiinnostaa suurhankkeessa pääasiassa monitoimihalli. Se on kuitenkin vain yksi osa suurta kokonaishanketta.

HIFK Hockey Oy:n käynnistämässä hankkeessa Helsingin jäähallin viereen rakennetaan uusi monitoimihalli, johon urheilutilojen lisäksi tulee hotelli, asuntoja, ravintoloita ja supermarket.

Yksityisrahoitteisen projektin hinta-arvio on noin 600–700 miljoonaa euroa.