HIFK:lle loistouutinen: Museovirasto ei hae valituslupaa Helsinki Garden -päätökseen

Museovirasto ei vie valituksiaan enää eteenpäin.

Helsinki Garden -hanke on vuosikausien taistelun jälkeen taas askeleen lähempänä toteutumista.

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Museoviraston tekemän valituksen hankkeesta viime viikolla. Maanantaina Museovirasto tiedotti, ettei se aio hakea valituslupaa päätökseen.

Museovirasto kyseenalaisti tiedotteensa mukaan valituksessaan Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksen erityisesti tavoitellun rakentamisen mittakaavan osalta.

– Helsinki Gardenin paikka on sinänsä rakennettavissa. Rakentamalla on myös mahdollista kehittää olevan ympäristön laatua. Asemakaavaratkaisun vahvuuksiin kuuluu 1966 valmistuneen ikonisen Helsingin jäähallin suojelu, uudistaminen ja kehittäminen urheilun ja vapaa-ajan tarpeisiin, tiedotteessa sanotaan.

– Uudisrakennushanketta on jo kehitetty eteenpäin valituksen käsittelyn aikana. Suunnitelmien nyt tiedossa oleva versio on Museoviraston arvion mukaan aiempia parempi, ja virasto on valmis osallistumaan hankkeen kehittämiseen niiden osoittamaan suuntaan. Yhteistyö on jo alkanut.

Monitoimihalli on vain yksi osa suurta kokonaishanketta.

Se esiteltiin ensimmäisen kerran jo 2012. HIFK Hockey Oy:n käynnistämässä hankkeessa Helsingin jäähallin viereen rakennetaan uusi monitoimihalli, johon urheilutilojen lisäksi tulee hotelli, asuntoja, ravintoloita ja supermarket.

Yksityisrahoitteisen projektin hinta-arvio on noin 600–700 miljoonaa euroa.