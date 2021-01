MTV Urheilu: SM-liigalta raju päätös – kausi pelataan täysillä loppuun, vaikka sitten ilman yleisöä

SM-liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen sanoo, että seuroja menisi varmuudella konkurssiin, jos kausi jätettäisiin kesken.

Jääkiekon SM-liiga aikoo pelata kauden loppuun, vaikka ottelut jouduttaisiin pelaamaan ilman yleisöä. Kautta ei myöskään aiota keskeyttää. Asiasta kertoo MTV Urheilu.

– Pelaamme täysillä ohjelman mukaan, on yleisöä tai ei. Kauden keskeyttäminen olisi huonoin ja kallein vaihtoehto. Haluamme pelata kauden loppuun ja tarjota yleisölle mielihyvää ankeina aikoina, SM-liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen vahvisti MTV Urheilulle.

Sarjaa on pelattu joulukuun puolivälistä saakka ilman yleisöä. Maanantaina SM-liiga siirsi 21 ottelua tuonnemmaksi.

SM-liigan johto painotti aiemmin, että otteluiden pelaaminen ilman yleisöä ei ole sarjalle realistista, mutta pitkittyneet rajoitustoimet ovat saaneet mielen muuttumaan. Hiltusen mukaan kauden jatkaminen on tärkeää erityisesti seurojen yhteistyösopimusten säilyttämisen takia.

– Jos lopettaisimme kauden, seuroja menisi varmasti konkurssiin. Nytkin se on hyvin mahdollista. Sitten kaikki on kiinni paikallisista yrityksistä, omistajista tai mesenaateista, että haluavatko he säilyttää liigakiekon, Hiltunen arvioi MTV Urheilulle.

Hiltunen kertoi MTV:lle myös, että SM-liiga on pyrkinyt vaikuttamaan viranomaisiin ja poliitikkoihin, jotta yleisörajoituksia voitaisiin höllentää.