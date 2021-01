KooKoon toimitusjohtajalta synkkää tekstiä seuransa tilanteesta – ”Meidät on ajettu todella ahtaalle”

Miesten jääkiekkoliiga siirsi 21 ottelua.

KooKoo on taloudellisesti ahtaalla.­

KooKoon toimitusjohtaja Sakari Välimaa maalaa korutonta kuvaa seuransa ja koko miesten jääkiekkoliigan tämän hetken tilanteesta. Liigaa on pelattu joulukuun puolivälistä ilman yleisöä.

– Jo se, että joulukuun otteluiden tuotot olivat tasan nolla euroa, tuo toiminnalle isoja haasteita. Se, että sama jatkuu koko tammikuun ajan, ajaa koko seuran toiminnan todella ahtaalle, Välimaa sanoi kouvolalaisseuran kotisivuilla.

KooKoo on leikannut pelaajistonsa ja muun henkilöstönsä palkkoja ensimmäisen kerran kesällä ja uudestaan joulukuussa.

– Meidät on ajettu todella ahtaalle, ja kaikki keinot, joilla voimme hankkia lisätuloja, ovat käytössä. Valitettavasti on myös edelleen jouduttu lomauttamaan henkilöstöä. Toivon hartaasti sitä, että helmikuussa saamme ottaa taas yleisöä, jotta meidän toimintamme jatkuu myös ensi kaudella, Välimaa sanoi.

Liiga kertoi maanantaina kotisivuillaan siirtävänsä 21 ottelua toiseen ajankohtaan yleisötapahtumiin liittyvien rajoitusten takia.

Kyseisistä otteluista kaksitoista oli määrä pelata tammikuussa, mutta valtaosa niistä siirtyy maalis–huhtikuulle. Vastapainoksi osa helmi–maaliskuun peleistä siirtyy tammikuulle.

Liigan runkosarjan on määrä päättyä 13. huhtikuuta. Kauden pitkittyminen johtaa MTV:n mukaan pelaajasiirtojen aikarajan myöhentymiseen. Viime vuosina Liigassa on voinut tehdä pelaajasiirtoja helmikuun puoliväliin asti, mutta tänä vuonna takaraja on todennäköisesti 1. maaliskuuta.

MTV:n haastatteleman kilpailutoimenjohtajan Arto I. Järvelän mukaan normaalisti runkosarjaa on ollut siirtotakarajan aikana jäljellä noin kolmasosa. Sitä pelimäärää ei tällä kaudella saavutettaisi helmikuun puoleenväliin mennessä.

Hankalassa tilanteessa muutamat seurat ovat ryhtyneet viime päivinä poikkeuksellisiin toimiin lisätulojen saamiseksi.

Pelicans myy 10 000 euron arvoista vip-pakettia, jolla peliin pääsee 1–4 henkilöä muun muassa yksityiskuljetuksella. Vip-pakettia myydään kolmeen tammikuun otteluun.

Ainakin Ässät ja SaiPa ovat ilmoittaneet myyvänsä tyhjille katsomoille pelattaviin otteluihinsa pahvihahmoja.