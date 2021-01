Työttömänä ollut Juhamatti Aaltonen, 35, sai syksyllä töitä – ja nyt on edessä armoton rypistys: ”Aika haipakkaa mennään”

SM-liigan tuleva otteluohjelma saa Oulun Kärppien Juhamatti Aaltosen mietteliääksi.

SM-liigan kirkkaimpiin tähtiin lukeutuva Juhamatti Aaltonen, 35, naurahtaa. Onhan sitä sattunut ja tapahtunut.

Aaltonen palasi viime keväänä kasvattajaseuraansa Kärppiin jahtaamaan viidettä SM-kultaa. Matkaa ehti kulua kolme viikkoa, kunnes kausi lyötiin pakettiin koronaviruksen alta.

Alkoi ajanjakso, jollaista Aaltonen ei ollut aiemmin kokenut. Pitkä työttömyys ja epävarmuus, jolloin agentin puhelin ei juurikaan soinut. Saman kohtalon koki moni muukin suomalainen huippupelaaja.

Työpaikkoja oli, mutta työn tarjoajia vain vähän. Pandemian jäljet mullistivat koko eurooppalaista kiekkokarttaa – erityisen kovasti se iski ns. korkean profiilin pelaajiin.

– Kaikenlaisia ajatuksia liikkui päässä, mutta yllättävän rauhallisena sitä pysyi. Koko ajan oli kuitenkin luotto siihen, että jostakin se paikka ennen pitkää löytyy. Kesti silti aika pitkään, kun pääsi takaisin töihin, Aaltonen kertaa.

Epävarmoina aikoina uutta sisältöä arkeen toi maaliskuussa syntynyt poika, joka on Aaltosen ja hänen puolisonsa ensimmäinen yhteinen lapsi. Lapsen kanssa touhuaminen oli raikasta vaihtelua, vaikkei Aaltonen aivan perinteiseen koti-isän muottiin välttämättä uppoakaan.

– Onneksi lapsi piti arjen kotona kiireisenä. Iltaisin sitä toki kotona mietittiin, että saapa nähdä mihin tie lopulta vie.

Marraskuun 23. päivä pitkä odotus päättyi. Aaltonen palasi jälleen Kärppiin suurien odotusten kera. Hän ehti nauttia uudesta haasteesta tasan viikon, kunnes SM-liiga jäi jälleen tauolle.

– Aika paljon harmitti, sanotaanko näin. Juuri kun oli päässyt normaaliin urheilijan rytmiin kiinni. Toisaalta olin onnellinen, että on joukkue, Aaltonen kuvaa.

Asiat olisivat voineet kääntyä myös täysin toisella tavalla.

– Jos sopimuksen teko olisi mennyt vielä viikon pidempään, niin tuskin olisin tässä. Silloin en varmasti ainakaan Suomessa nyt pelaisi, tie olisi vienyt muualle.

Kun puhutaan tulevaisuudesta, kirkastuu kiekkotaiturin ilme välittömästi. Hän on täynnä intoa, ja siihen on selvä syy.

Aaltonen on ehtinyt pelata vasta neljä peliä, mutta suunta on ollut rohkaiseva. Tiistaina Jukureita vastaan hän syötti taas kaksi maalia, ja saldo neljästä pelistä on peräti kahdeksan (2+6) pistettä.

Juhamatti Aaltosella ja Kärppien joukkueella on edessään pelejä tiheällä tahdilla.­

Mieltä rauhoittaa myös loppukauden otteluohjelma.

– Aika haipakkaa mennään tästä eteenpäin. Tätä on koko ajan toivottu, että kun päästäisiin pelaamaan. Nyt saadaan sitten pelata. Kova setti on edessä, ja varmasti ehtii välillä toivoa myös pääsevänsä treenaamaan.

– Näitä pelejä on nyt riittävästi odoteltu! Pidetään keuhkot täynnä ilmaa ja kun irti päästään, niin lataus kropassa on kohdallaan, Aaltonen hymyilee.

– Toivotaan, että saadaan maailma pyörimään ja ihmiset rokotettua. Että tilanne normalisoituisi ihan joka alalla. Ja saataisiin yleisö mahdollisimman pian takaisin halleihin. Sitä uutta normaalia, mitä se ikinä onkaan, sitä toivon.

SM-liigan uusi otteluohjelma haastaa kevään aikana pelaajat äärimmilleen. Seurat ovat taloudellisesti jo niin tiukoilla, ettei runkosarjan lyhentäminen 60 ottelusta ollut mitenkään mahdollista. Siksi edessä on todelliset härkäviikot.

Tai paremminkin kuukaudet, sillä helmi–maaliskuussa pelitahti on armoton. Sitä se on varsinkin Kärpillä, jolla on ennestään rästipelejä 2–3 muita enemmän.

– Haaste on iso, mutta uskon kaikkien miettivän järkevästi asiaa. Edessä on aika kova paukku ja siinä pitää aika tarkkaan miettiä, että milloin lähtee karvaamaan ja milloin ei. Muuten voi vähän jalka painaa, Aaltonen sanoo.

Pahimmillaan Kärpille kertyy helmikuun loppupuolella kuusi ottelua kahdeksaan päivään. Kuorma on niin kova, että myös riski loukkaantumisille on ilmeinen.

– Kuorma voi nousta liian isoksi. Kun mieli ja kroppa väsyy, niin mitä vain voi sattua. Virhelyöntien määrä yleensä kasvaa silloin.

Aaltosen mukaan erityisen tärkeää on levon ja palautumisen riittävä määrä. Harjoittelulle tai pelin kehittämiselle ei paljon aikaa jää.

– Pitää miettiä esimerkiksi fysiikkapuolen asiat aika tarkkaan. Kuorma pitää olla sellainen, että pelataan ja väliaika palaudutaan. Vaaransa tässä on, mutta ei sitä voi sen enempää miettiä.