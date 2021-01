TPS tiedotti tiistaina, että Ukko-Pekka Luukkosen lainapesti jatkuu Turussa.

Jääkiekkomaalivahti Ukko-Pekka Luukkonen jatkaa pelaamista TPS:ssä kuukauden lainapestillä. Luukkonen on NHL-seura Buffalo Sabresin sopimuspelaaja, joka saapui turkulaisseuraan syksyllä lainalle.

TPS:n mukaan lainaa on jatkettu 5. helmikuuta saakka. Sen jälkeen Luukkosen tilannetta tarkastellaan uudestaan.

– On erinomaista, että saimme rakennettua ”Upille” jatkoa TPS-paidassa, ja hienoa, että hän halusi myös itse jatkaa Turussa, pelaajakoordinaattori Tomi Kallio sanoi TPS:n tiedotteessa.

Luukkonen on pelannut tällä kaudella 12 liigaottelussa, ja hänen torjuntaprosenttinsa on 90,62. Luukkonen, 21, on voittanut maailmanmestaruuden sekä alle 18- että alle 20-vuotiaissa. Parilla viime kaudella hän torjui Pohjois-Amerikan farmisarjoissa.

TPS tiedotti myös, että yhdysvaltalaishyökkääjä Austin Ortega, 26, ei jatka joukkueessa. Turkulaisseuran mukaan pelaajan kuluvaa kautta koskeva sopimus on purettu yhteisymmärryksessä.

Ortega saapui täksi kaudeksi TPS:ään saksalaisesta Eisbären Berlinistä. Ortega keräsi 16 liigaottelussaan tehopisteet 3+3.

– Toivotamme Austinille pelkkää hyvää jatkoon. Seuran ja urheilijan odotusarvot eivät tällä kertaa toteutuneet, ja hänen ottelunsa jatkuvat uudessa osoitteessa, urheilujohtaja Rauli Urama sanoi TPS:n tiedotteessa.