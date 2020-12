Ismo Lehkonen sai kohutilanteesta rajun toimintakiellon – on odottanut anteeksipyyntöä 20 vuotta: ”Joudun viemään sen arven hautaan asti”

Ismo Lehkonen sanoo, että Jan Caloun ei sekoittanut IFK:n pakkaa 2000 – sen teki hänen saamansa toimintakielto asiasta, johon poliisitutkinta totesi hänet syyttömäksi.

Urheilulehden joulun jättinumerossa kerrotaan Jan Calounin tarina. HIFK:n ja Bluesin joukkueissa nimensä suomalaiseen kiekkohistoriaan kirjoittanut tshekkitähti oli pelaaja, joka jäi kaikkien mieleen – ja josta kaikilla on jonkinlainen mielipide.

Yksi juttuun haastatelluista, Calounin läheltä nähneistä kiekkopersoonista on Ismo Lehkonen, joka valmensi Calounia HIFK:ssa vuosina 1999–2001.

Lehkonen sai talvella 2001 potkut IFK:sta, ja mediassa liikkui silloin tietoja tähtipelaajan ja valmentajan välisestä välirikosta.

Caloun palasi syksyllä 2000 HIFK:n paitaan käytyään NHL:n laajennusjoukkueessa Columbus Blue Jacketsissa. Uusi ura ei auennut, ja kun Caloun sitten palasi huippuvireiseen HIFK:hon, moni on jälkikäteen muistellut Calounin sekoittaneen joukkueen pakan.

Kun muistetaan myös mm. edelliskauden ottelu Lappeenrannassa, jossa Caloun ja Lehkonen pysyivät pukukopissa koko kolmannen erän, kaksikkoa on pidetty jonkinlaisina riitapukareina.

Parikymmentä vuotta myöhemmin Lehkonen sanoo, että asia ei ollut näin.

– Moni aina hahmottelee, että Lehkonen ja Caloun: siellä räiskyi suunnilleen jatkuvasti siellä ja täällä. Totta kai niin tapahtui välillä, se on ihan selvä, mutta minun tehtäväni oli imuroida häneltä hyökkäyspäähän kaikki mahdolliset tehot. Lisäksi halusin, että hän pystyy tuottamaan joukkueelle myös toiseen suuntaan, ettei pelaaminen olisi pelkkää varastamista, Lehkonen sanoo.

– Minun aikanani hän teki parhaat tehonsa, Lehkonen huomauttaa.

Kyllä: Lehkosen ensimmäisellä kaudella 1999-00 Caloun teki HIFK:ssa karmeat 38+34=72 pistettä. Hän oli tosin edelliskaudella tehnyt 81 pistettä, mutta vähemmän maaleja (24+57) ja pelasi seitsemän peliä enemmän. Calounin pistekeskiarvo oli siis Lehkosen aikana parhaimmillaan.

– Vaikea minun on löytää jälkikäteenkään mitään negatiivista sanottavaa. Jan oli meidän tuloshevonen, eikä kukaan pysty runkosarjassa aivan jokaista peliä dominoimaan. Kun pinnoja katsoo, ei se ihan vihkoon voinut mennä.

Jan Caloun paukutti HIFK:lle hurjia tehoja SM-liigassa.­

Keväällä 2000 Lehkonen ja HIFK jäivät nuolemaan näppejään, kun Calounin ympärille kasattu hyökkäyskalusto jäi nuolemaan näppejään. TPS meni välieristä jatkoon voitoin 3–1.

– Olimme tosi lähellä pudottaa Tepsin, ja itse asiassa muistan ihan tasan tarkkaan kuka meidät upottikin. Minun aiemmin valmentamani pelaaja, Kimmo Eronen. Hänet nyppäsin joskus aikanaan jostain Tanskasta Jursille. Kyllä Murphyn laki on erikoinen: juuri sama jätkä upottaa meidät pihalle finaaleista.

– Se ottaa päähän vielä tänä päivänäkin. Meillä oli niin hyvä ryhmä ja meininki. Joukkue oli vaihtunut tosi paljon, olimme lähellä nuijia Tepsinkin pihalle. Se Erosen yksi kuti meni tunteisiin aika pahasti.

HIFK hävisi pronssipelin HPK:lle 2–5.

– Minut pakotettiin pronssipeliin seuran puolelta. Ilmoitettiin, että on pakko mennä. Sanoin, että ei kiinnosta pätkääkään. Minä sen munin, ja jälkikäteen jotkut ovat sanoneet, että v-un Lehkonen, siitä olisi saattanut tulla uran ainoa mitali. Olen silti edelleen sitä mieltä, että se on ihan paska peli.

– En voi luonteelleni mitään: vihasin sitä yli kaiken. Edellisenä keväänä voitimme Kerhossa pronssia, ja joukkuekuvassa minua ei näy ollenkaan. Katosin saman tien kun summeri soi. Jouduin psyykkaamaan itseäni tosi paljon niihin peleihin.

Seuraavana syksynä HIFK aloitti kauden väkevästi ja oli yksi mestarisuosikeista.

Sitten Caloun tuli takaisin. Hän teki ensimmäisessä pelissään kolme pistettä (1+2), HIFK pelasi JYPiä vastaan tasan 3–3.

– Sillä sesongilla tuttavuutemme jäi muutamaan päivään, Lehkonen sanoo.

Niin. Hän sai JYP-pelin tapahtumista kymmenen ottelun toimintakiellon. Tv-kameroihin taltioitu Lehkosen huuto ”nyt tuli Pesoselle noutaja ja lujaa, saatana” yhdistettynä sen jälkeen nähtyyn Veli-Pekka Kautosen ja Jussi Pesosen tappeluun toi valmentajalle kovan kakun.

– En pystynyt vaikuttamaan sen jälkeen mihinkään, kun kaksi tuntia ennen peliä minun piti olla pois hallilta ja kopissa sain olla 1,5 tuntia pelin jälkeen.

Veli-Pekka Kautosen ja Jussi Pesosen tappelu johti rikostutkintaan.­

– Ei minulle ollut mitään käyttöä, kun pelattiin kolmen pelin viikkoja. Lähdin kymmeneksi päiväksi Rukalle, kun v-tutti niin paljon. Se on ihan järjetöntä, jos ei pysty vaikuttamaan ollenkaan pelitapahtumiin. Valmentaja on käyttökelvoton, jos hän ei ole tapahtumassa läsnä. Olin sitä mieltä ja olen yhä sitä mieltä, että he jotka ovat penkin takana vetävät myös harjoitukset.

On sanomattakin selvää, että Lehkonen on yhä näreissään saamastaan toimintakiellosta, jonka liigan kurinpitoryhmä johtajanaan silloinen toimitusjohtaja Urpo Helkovaara määräsi.

– Sain syyttömänä kymmenen pelin kiellon, joka oli ihan järjetön. En ole tänä päivänäkään saanut SM-liigan päättäjiltä anteeksipyyntöä. Se jätti minulle arven, jonka joudun viemään hautaan asti mukanani, Lehkonen sanoo.

Talvella Lehkonen sai kenkää HIFK:sta. Hän valmensi Rauman Lukkoa vielä vuosina 2001–2003, mutta sen jälkeen hän ei ole enää toiminut päävalmentajana liigassa.

Ismo Lehkonen toimi HIFK:n päävalmentajana vuosina 1999–2001.­

Ennen toimintakieltoa IFK oli sarjan kärkijoukkueita ja tehnyt eniten maaleja koko liigassa.

– Pelasimme todella hyvää lätkää ja siihen tuli vielä edellisvuoden kultakypärä, Jan, messiin. Meillä oli hemmetin hyvä jengi, se oli vielä Frank Mobergin niin sanottu viimeinen vuosi. Arvostan häntä valtavasti, ja olisin halunnut hänelle eläkelahjaksi IFK:n mestaruuden. Se kymmenen pelin kielto pisti koko sapluunan päreiksi.

Paikka oli Lehkoselle vaikea. Hän oli toki jo erittäin kokenut valmentaja nuoresta 38 vuoden iästään huolimatta, mutta...

– Sellaista kurssia tai opistoa ei ole olemassakaan, joka voisi kertoa oikealla tavalla, miten pitäisi toimia, kun yli kuukauden on kokonaan pois kartalta ja ammattijoukkueen piuhat otettu pois. Ei ollut ketään, kelle soittaa tai keltä kysyä neuvoja. Sen jälkeen näitä kieltoja saaneet valmentajat ovatkin soittaneet minulla, Lehkonen kertoo.

– Jälkikäteen olen käynyt mielessäni läpi, miten olisi kannattanut ja voinut toimia. Joitain vastauksia olen saanut, mutta yhä se kaduttaa, ettei sitä projektia saatu vietyä maaliin.

Lehkonen korostaa, että hänet todettiin rikostutkintaa myöden syyttömäksi tapahtumiin, jotka johtivat tappeluun kaukalossa.

Poliisitutkinnassa todettiin Kautosen syyllistyneen lievään pahoinpitelyyn, mutta tapausta ei viety syyteharkintaan, kun rikos oli vähäinen ja Pesosella ei ollut vaatimuksia. Lehkonen todettiin täysin syyttömäksi epäiltyyn yllytysrikokseen.

– Valtiovalta totesi minut täysin syyttömäksi. Ja kun sheriffit tutkivat asioita, he kyllä tekevät sen juurta jaksain. Kuulusteluissa oli kausikorttilaisista lähtien ihmisiä, ja kaikki pelaajat kävivät siellä. Siitä tehtiin tosi tarkat pöytäkirjat, ja minut todettiin täysin syyttömäksi.

Palataan vielä tshekkitähti Calouniin, jolla oli maine kiukuttelijana, ja jota on myös pidetty syypäänä IFK:n vaikeuksiin kaudella, jonka aikana Lehkonen sai siis potkut. Tilalle tuli ensin apuvalmentaja Timo Blomqvist ja loppukaudeksi varatoimitusjohtaja Pentti Matikainen.

– Olen aina ollut sitä mieltä, että kiukuttelu ei ole pahasta. Se osoittaa välittämistä. Sellainen tietty räiskyvyys ja tshekkiläinen perinne on sellaista, että suomalaisillakin pitäisi olla sitä, että pystyy ravistamaan itsensä seuraavalle tasolle. Jan antoi tunteen läikkyä, muut huomasivat sen ja osa sai siitä virtaa, kun hän välitti tapahtumista.

Entä sitten se SaiPa-peli ja pukuhoneeseen lukittautuminen?

– Mielestäni tiettyjen asioiden pitää jäädä pukukoppiin, ja parempi on, että se jääkin tietynlaiseksi urbaanilegendaksi. Sen kuitenkin sanon, että se ei ollut lähellekään sitä mitä ihmiset luulevat. Sanotaan näin, että siinä oli meikäläiseltä tietynlaista suojeluvaistoa. Mieluummin siinäkin tilanteessa minä lusin kuin pelaaja, Lehkonen hymähtää.