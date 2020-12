IS Liigapörssissä käynnistyy kolmas jakso – tässä ovat syksyn tehomiehet

SM-liigan virallisen valmentajapelin IS Liigapörssin kauden kolmas pelijakso käynnistyy joulun pyhien jälkeen.

Vili Saarijärvi (oik.) on kerännyt pisteitä kaukalon lisäksi myös IS Liigapörssissä.­

IS Liigapörssissä jokainen pääsee kasaaman joukkueen SM-liigan pelaajista. Kuusihenkinen joukkue menestyy sen mukaan miten valitut pelaajat onnistuvat otteluissa. Pisteitä kertyy mm. maaleista, syötöistä, laukauksista, torjunnoista sekä voitetuista otteluista.

Syksyn kahden ensimmäisen jakson jälkeen pörssipisteissä tehokkaimpia olivat jo NHL-seuroihinsa palanneet ja Ilveksessä lainalla pelanneet Juuso Välimäki sekä Arttu Ruotsalainen. Edelleen valittavissa olevista pelaajista tehokkain oli Lukon Vili Saarijärvi. Raumalaisten takalinjoilla Saarijärvi nakutti kahteen ensimmäiseen jaksoon 265 pörssipistettä.

Saarijärven takana toiseksi tehokkaimpana pisteitä takoi seurakaveri Robin Press. Ruotsalaispuolustaja on toistaiseksi kerännyt Liigapörssi-valmentajille pyöreät 250 pörssipistettä. Syyskauden jälkeen SM-liigassa jatkavista hyökkääjistä tehokkain oli Anton Lundell. HIFK:n nuorukainen takoi syksyyn 227 pörssipistettä.

Eniten syksyllä pörssipisteitä kerännyt maalivahti on hänkin palannut jo NHL-seuraansa. Ilveksessä viihdyttänyt Lukas Dostal oli maalivahtien kärkinimi. Lähes tasatahtia pisteitä Liigapörssissä keräsi Patrik Bartosak. Pelicansin maalivahti on toistaiseksi ainoa torjuja, joka on Dostalin ohella kerännyt yli 100 pörssipistettä. Bartosakin saldo syksyltä 117 pistettä.

Paras Liigapörssi-valmentaja syyskaudella oli Tuomas Kurki. Kurki johtaa koko kauden kisaa 1626 pisteellä vain kahdeksan pisteen erolla ennen Pertti Sulasalmea. Tasainen kärki on tiivis, kun myös Jani-Oskari Aalto on onnistunut jo rikkomaan 1600 pisteen rajan.

Taistelu Liigapörssin 3.jakson sekä koko kauden parhaan valmentajan tittelistä jatkuu heti joulun pyhien jälkeen 27.12. Silloin SM-liiga palaa joulutauolta kolmen ottelun voimin.

Oman joukkueen IS Liigapörssiin voi kasata täällä.