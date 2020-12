TPS:n puolustaja paljasti oman rattijuopumuskärynsä – ”Häpeän älyttömän paljon”

Aleksi Anttalainen kertoo, että häntä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta.

Aleksi Anttalainen on ollut TPS:n takalinjojen vakiokasvo tällä kaudella.­

Turun Palloseuran puolustaja Aleksi Anttalainen kertoo TPS:n julkaisemassa tiedotteessa kärynneensä ratista viime viikonloppuna.

21-vuotiasta Anttalaista epäillään törkeästä rattijuopumuksesta, ja hänet on asetettu väliaikaiseen ajokieltoon.

– Halusin tulla itse tämän asian kanssa avoimesti julkisesti esiin ja kantaa vastuuni. Olen tehnyt karmean virheen, jota häpeän älyttömän paljon, Anttalainen sanoo TPS:n tiedotteessa.

Anttalaisen puhaltamat promillet eivät ole tiedossa.

– Haluan pyytää myös julkisesti anteeksi TPS:n organisaatiolta, yhteistyökumppaneilta, joukkuekavereiltani ja koko TPS-yhteisöltä, pelaaja sanoo.

TPS käsittelee tapauksen kurinpidolliset seuraamukset sisäisesti.

– Luonnollisesti suhtaudumme tähän asiaan äärimmäisellä vakavuudella, mutta samanaikaisesti haluamme tarjota Aleksille myös tukemme, kertoo TPS:n toimitusjohtaja Santtu Jokinen.

Anttalainen pelasi keskiviikkona, kun TPS kärsi vieraissa 2–3-jatkoaikatappion Pelicansille.

Turkulaisen juniorimyllyn kasvatti Anttalainen on pelannut tällä kaudella 19 SM-liigan ottelua, joissa on syntynyt yksi maali ja kaksi syöttöpistettä. Anttalainen on edustanut Suomea useilla poikamaajoukkuetasoilla.