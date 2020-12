Jonne Virtanen lataa suorat sanat SM-liigan kokovisiiripakosta – Husin ylilääkäri toppuuttelee: ”Pidän fiksuna ratkaisuna”

SM-liigan uusi kokovisiiripakko jakaa mielipiteitä, mutta asiantuntijan mukaan visiiri voi estää suoran pisarakontaktin.

SM-liiga tekee kaikkensa, jotta kausi saadaan koronaepidemian puristuksessa pelattua läpi.

Tuorein peliliike on pelaajille määrätty kokovisiiripakko.

SM-liigan kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelä vahvisti torstaina, että liigaan on määrätty kokovisiiripakko koronatartuntojen riskin pienentämiseksi.

Kokovisiiripakko jakaa mielipiteitä, mutta taustalla on selkeä syy.

SM-liiga sai THL:ltä vahvistuksen, että vastajoukkuetta ei välttämättä aseteta altistuneina karanteeniin, jos molemmilla joukkueilla on käytössä kokovisiirit ottelussa, jossa tartunnan saanut on pelannut.

– En tykkää pelata vapaaehtoisesti kokovisiirillä. Jos siitä olisi oikeasti jotain hyötyä, haluaisin kuulla sen. THL:n ohjeistuksesta luin, että se suojaa koronatartunnoilta, mutta en ole ihan vakuuttunut, kertoi Vaasan Sportin konkarihyökkääjä Jonne Virtanen Ilta-Sanomille.

– Jos itse saisin päättää, pelaisin kokonaan ilman visiiriä ja vetäisin ihan Jeremy Roenickinä, mutta minkäs teet kun ohjeistus on tullut THL:ltä. En vain tiedä, miten kokovisiiri auttaa, mutta kuunnellaan niitä ohjeistuksia, jotka viisaammat meille kertovat. En ala neuvoa heitä.

Mitä hyötyä kokovisiiristä on tartuntariskin vähentämiseksi, Husin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen?

– Kyllä siitä todennäköisesti on hyötyä, sillä se estää suoran pisarakontaktin. Se ei ehkä suojaa samalla tavalla sen visiirin käyttäjää, mutta se suojaa muita. Kun pelitilanteissa saattaa tulla tartuntoja, ja ilmeisesti on myös tullut, niin pidän tätä fiksuna ratkaisuna, Järvinen kommentoi IS:lle.

Pelaajien testaamissa kokovisiirimalleissa on suun kohdalla hengitysaukkoja. Jääkö tartuntariski kasvoille roiskuvien pisaroiden takia tällä visiirimallilla pois?

– En ole nähnyt tätä visiirimallia, joten en osaa ottaa kantaa siihen. Jos visiiri ei ole tiivis suun edestä, silloinhan se heikentää visiirin tehoa. Tällaisessa mallissa se tekee hieman estettä, mutta ei kokonaan. Jos pisara menee suoraan aukosta lävitse, pisara pääsee siitä eteenpäin. Se ei suojaa välttämättä omaa joukkuetta, vaan joukkueiden välistä tartuntaa, Järvinen kertoi.

Leukansa keväällä 2019 murtanut Boston Bruinsin puolustaja Zdeno Chara pelasi NHL:n pudotuspelejä täysmaski naamalla.­

Virtanen, 32, testasi aiemmin tällä viikolla kokovisiiriä, ja Sport jakoi tästä kuvan Twitterissä.

– En ole vielä itse ollut sen kanssa jäällä. Meillä kaikki pelaajat testaavat kokovisiirit ensi viikolla. Pitää vähän totutella siihen, ettei se tule ihan shokkina kun pelit jatkuvat, Virtanen sanoi.

– On se erilaista pelata kokovisiirin kanssa, mutta en tiedä miten paljon se lopulta vaikuttaa pelaamiseen. Sen tiedän, että Riskan veljeksiin (Erik ja Filip) ei vaikuttaisi, vaikka he pelaisivat siteet silmillä.

Virtanen kuitenkin ymmärtää, että jotain on tehtävä, jotta kauden pelaaminen ei vaarantuisi.

– Tämän tarkoituksena on taata, että ei tulisi taukoja peleihin. Pelaajat voivat miettiä sen niin, että näin on tehtävä, jotta saadaan palkkaa. Mieluummin pelataan maskit päässä kuin ei pelata ollenkaan. Ei kukaan normiduunissakaan vapaaehtoisesti varmaan kokomaski päässä ole. Joskus jalka on kipeä ja silti pitää pelata. Sama se on tässä.

– En ole monesta asiasta tai päätöksestä samaa mieltä, kuten siitä, onko sillä viruksen leviämisen kannalta paljon merkitystä käykö peleissä 2 000–3 000 katsojaa, mutta turha tässä on pullikoida. Minua fiksummat ihmiset päättävät asioista. Kuunnellaan niitä, jotka tietävät enemmän, Virtanen painotti.

Virtanen haluaa muistuttaa, että kokonaisuutena SM-liiga on hoitanut leiviskänsä koronakriisin aikana mallikkaasti.

– Aika hyvin SM-liiga, päättäjät ja seurat ovat hoitaneet tämän. Tämä ei ole missään nimessä helppo tilanne, huonomminkin voisi mennä. Länsinaapurissa peleissä on kahdeksan katsojaa ja itänaapurissa on päätetty, että kaikki kokeilevat koronan.

– Suomessa on siinä mielessä aika hyvä tilanne. Ollaan pystytty pelaamaan paljon pelejä, ja toivottavasti kautta saadaan jatkettua mahdollisimman pian, Virtanen sanoi.