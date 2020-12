Arto I. Järvelän mukaan kokovisiirin myötä liigaa kiusanneet koronakaranteenit vähenisivät. Hän on kuitenkin hyvin skeptinen, päästäänkö SM-liigaa jatkamaan vielä tapaninpäivänä.

Kun jääkiekon SM-liiga palaa koronarajoitusten aiheuttamalta tauoltaan, on ainakin yksi asia muuttunut.

SM-liigan kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelä vahvisti torstai-iltana, että liigaan on määrätty kokovisiiripakko koronatartuntojen riskin pienentämiseksi.

– Tämä on ollut meillä työn alla kesästä asti. Keskusteluja on käyty pelaajayhdistyksen kanssa, ja kun tilanne on syksyn edetessä muuttunut haastavaksi ja tartuntoja on tullut, niin teimme tämän ratkaisun, Järvelä kertoi Ilta-Sanomille.

Syy uudelle määräykselle on selkeä. Järvelän mukaan kokovisiirit mahdollistaisivat sen, ettei koronatartunnan saaneen pelaajan kaukalossa kohdannut joukkue joutuisi karanteeniin ottelun jälkeen.

– Saimme THL:ltä vahvistuksen, että vastajoukkuetta ei välttämättä aseteta altistuneina karanteeniin, jos molemmilla joukkueilla on käytössä kokovisiirit ottelussa, jossa tartunnan saanut on pelannut.

Liigaseurat ovat päässeet jo tutustumaan uudenmallisiin kypäriinsä. Vaasan Sportin Twitter-tilillä koronakauden uutta muotia esitteli Jonne Virtanen.

Liigan käyttöön ottamien kypärien pleksiosa ylettyy suunnilleen pelaajien suun kohdalle, ja visiirin ilmanottoaukot on suunnattu alaspäin.

– Tartuntariski kasvoille roiskuvien pisaroiden takia jää tällä visiirillä pois, Järvelä selittää.

SM-liiga on Euroopan ammattilaissarjoista ensimmäinen, jossa maskimandaatti otetaan käyttöön. Idea on alun perin peräisin Pohjois-Amerikasta.

– Kesällä jo Pohjois-Amerikan yliopistokiekkosarjoissa otettiin tällaiset maskit työn alle, ja siellä ollaan näiden kanssa aika pitkälle operoitu, Järvelä kertoo.

Järvelä muistuttaa, että karanteenipäätöksistä viimeinen päätösvalta on aina paikallisella tartuntatautilääkärillä. Hän saa ohjeistuksensa THL:ltä, jonka kanssa SM-liiga on ollut kokovisiirien suhteen yhteydessä.

Päätös maskeista sinetöitiin keskiviikkona kokouksessa, jossa oli paikalla Järvelän ja SM-liigan toimitusjohtajan Riku Kallioniemen lisäksi jokaisen seuran pelaajaedustaja. Järvelän mukaan uusi sääntö otettiin vastaan ilman suuria mukinoita.

– Kaikilla on tieto siitä, miksi ne on otettu käyttöön. Päätös oli mielestäni aika selkeän yksimielinen. Eihän se välttämättä ole kiva, mutta jos se auttaa meitä epidemiatilanteen kanssa, miksi ei sitten tehtäisi näin.

SM-liigan kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelä kuvattuna vuonna 2019.­

SM-liiga on ollut tauolla nyt puolentoista viikon ajan. Tauko jatkuu ainakin tapaninpäivään saakka, mutta Järvelän mukaan on hyvin mahdollista, että pelien jatkumista saadaan odottaa pidempäänkin.

Nyt liigan toimistolla odotetaan kuumeisesti aluehallintovirastojen uusia päätöksiä, saako urheilutapahtumiin ottaa yleisöä.

– Tänään pamahti Varsinas-Suomen päätös, että he saavat aloittaa aikaisintaan 11. tammikuuta. Joudumme odottamaan vielä viranomaisten päätöksiä siitä, miten aluehallintovirastot antavat meidän jatkaa tätä sarjaa, Järvelä toteaa.

– Esimerkiksi Lappeenrannassa, Mikkelissä ja Kuopiossa ei voi missään tapauksessa tapaninpäivänä pelata.

Kilpailutoimenjohtaja ei sulje täysin pois sitäkään mahdollisuutta, että liigaa pelattaisiin kokonaan ilman yleisöä.

– Päätöstä ei olla vielä hakattu kiveen, mutta se ei ole meidän ykkösvaihtoehto edelleenkään. Ainakin tapaninpäivään alkaa olla aika vähissä paikat, joissa voidaan pelata yleisön edessä. Voi olla, että ei voi pelata missään, Järvelä toteaa.

Jos katsomoon ei ihmisillä ole pääsyä, joulunpyhien kiekkoillat jäävät todennäköisesti haaveeksi.

– Yleisöähän varten se tapaninpäivä ollaan rakennettu. Jos tulee sellaiset päätökset, että missään ei voida tapaninpäivänä ottaa yleisöä sisälle, pitää miettiä, että onko meidän mitään järkeä pelata. Voi olla, että ei ole, Järvelä päättää.

SM-liigan kokovisiiripakosta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.