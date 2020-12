Petri teki firman pikkujouluissa jymytempun ja lähti kotiin uuden auton kanssa – kertoo nyt ratkaisustaan: ”Toyota Avensis saa lähteä”

KooKoon SM-liigaottelussa auton voittanut Petri Kapiainen aikoo heittää hyvästit entiselle menopelilleen.

KooKoon jääkiekkoliigan ottelussa kaksi viikkoa sitten erätaukokilpailussa Skoda Fabian voittanut Petri Kapiainen päätti laittaa pihastaan kiertoon käytössään olleen Toyotan.

– Fabiasta saa farkkumallin Combina, joten 195 000 kilometriä ajettu vuosimallin 2008 Toyota Avensis saa lähteä, kertoo voittoiltana aitiossa firman pikkujouluja viettänyt Kapiainen.

– Käytännössä minun autoni siis vaihtuu. Vaimo jatkaa Peugeotilla ja poika BMW:llä ajamista, Kapiainen hymähtää.

Voittohuumassa Kapiainen ei ollut tietoinen tai edes kovin huolestunut voittoautonsa veroseuraamuksista. Hän laukoi kiekon taaemmalta siniviivalta maaliin, jossa oli vain kaksi senttimetriä kiekkoa leveämpi reikä.

– Voittaja ei kuulemma voi saada voittoa arpajaisveron hinnalla, koska tähän vaadittiin taitoakin. Autovoitto nostaa tuloveroni määrää, Kapiainen tietää.

Jokainen KooKoon Twitterissä jakamalta videolta Kapiaisen laukauksen nähnyt pystyy tulkitsemaan, että taito parantaa voiton todennäköisyyttä todella paljon.

– Kaikki eivät tajua laittaa kiekkoja oikeaan paikkaan ennen laukomista. En mennyt keskelle kaukaloa, koska jääkone ajoi siitä viimeisenä. Siitä laukomalla kiekko olisi saattanut pysähtyä lätäkköön, hän kertoi kaksi viikkoa sitten taktiikastaan.

Ja mitä tekikään erätaukokilpailija KooKoon seuraavassa kotiottelussa? Meni laukomaan keskeltä, jääkoneen jäljiltä lätäköiden takaa!

KooKoo jakamaa videota on katsottu jo yli satatuhatta kertaa.

– En myönnä niistä kuin kymmenisen itseni katsomaksi, Kapiainen naurahtaa.

– Kovasti tämä tuntuu ihmisiä kiinnostavan. Moni on onnitellut, joku vaikuttanut kateelliseltakin. Auton saamiseen menee parin kuukauden verran, riippuen valitsemistani lisävarusteista.

KooKoon ja maahantuojan lisäksi kilpailussa riskin ottaneen Auto-Sunin valkealalainen myyntijohtaja Janne Mankki tarkentaa Kapiaisen voiton verokohtelua.

– Skoda Fabian perusmallin lähtöhinta on noin 16 500 euroa. Riskin kantaville eli meille, maahantuojalle ja vakuutusyhtiölle palkinnon hinta tulee olemaan noin puolitoistakertainen, koska hoidamme voittajan veroseuraamukset.

KooKoon pelatessa Mestiksessä, eli toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Kouvolassa kisattiin käytetystä autosta. Kapiainen oli liigakausien aikana 67. autovoittoa yrittänyt laukoja.

– Olimme toki ottaneen riskin vähentämiseksi vakuutuksen auton voitolle. Vakuutusyhtiöillä on nykyisin myynnissä vaikka minkälaisia vakuutuksia tämän kaltaisiin kilpailuihin. Golfissa on monessa paikassa hole in one -autokilpailu, joissa käytetään myös vakuuttamista. Ja uusi vakuutus on jo otettu, joten kilpailu Kouvolassa jatkuu, Mankki korostaa.

KooKoon peleissä kilpailuun ei saa sääntöjen mukaan osallistua laukoja, jolla on jääkiekkoilun pelaajalisenssi.

Koneasentaja Kapiainen hyötyi monipuolisesta urheilutaustasta. Hän on kaksinkertainen paralympiamitalisti istumalentopalloilussa, Atlantan vuoden 1996 ja Sydneyn 2000 kisoista.

Hänet valittiin kauden istumalentopalloilijaksi 2000. Vuonna 1999 hän oli mukana MM-hopeajoukkueessa.

– Toisen polveni etummainen ristiside on poikki. Se on minimivamma, jolla istumalentopalloilua pääsee pelaamaan. Kentällä saa olla kerrallaan vain yksi minimivamman pelaaja. Nykyään minulla on molemmissa lonkissakin tekonivelet, pitkälti urheiluharrastuksen hintana, tarkensi Kuusankosken Puhdin kasvatti.

– Juniorina pelasin kaikenlaista mahdollista, lätkää ja futistakin. Lentopalloa pelasin ennen vammaa ykkössarjaa yhden kauden Karhulan Veikoissa.