Kommentti: Kärpät dumppasi kovan NHL-lupauksen Aatu Rädyn junnuliigaan – ratkaisu saattoi olla kallis virhe

18-vuotiaan pelaajan voi olla vaikea ymmärtää, miksi häntä kohdellaan niin eri tavalla kuin muita superlupauksia, kirjoittaa Teemu Suvinen.

Aatu Rätyä, 18, on pidetty potentiaalisena kandidaattina ensi kesän NHL:n varaustilaisuuden ykkösnimeksi, mutta alkukauden perusteella hänen osakkeensa ovat jyrkässä laskussa.

Kärppien tuorein kruununjalokivi on tällä kaudella yllättäen tarponut paljolti U20 SM-sarjassa, jonka taso ei vuosiin ole vakuuttanut ainuttakaan asiansaosaavaa kykyjenetsijää tai huipulle pyrkivää pelaajaa.

Räty ei totuuden nimissä ole peliesitystensä puolesta ansainnutkaan automaattista paikkaa Kärppien kivikovan edustusmiehistön tuloksentekoyksiköissä, sillä nuorukaisen pelaaminen on näyttänyt tällä kaudella totuttua tahmeammalta.

Siitä huolimatta Kärppien strategia Rädyn tapauksessa alkaa näyttää kyseenalaiselta, sillä heikkotasoiset junioripelit eivät tarjoa tarpeeksi kovaa ja motivoivaa haastetta supertalentille, joka on jo todistanut pystyvänsä pelaamaan liigatasolla. Pompottelu eri ketjuissa sekä edustuksen ja juniorien välillä ei ole ainakaan auttanut pelivireen löytymistä.

Rädyn kohtelua on Kärppien leiristä perusteltu Jesse Puljujärven esimerkillä. Puljujärvi ehkä sai liian paljon ja liian nopeasti, eikä sen jälkeen osannut käsitellä vaikeuksia tarpeeksi kypsästi kovassa NHL-maailmassa. Samoja virheitä ei haluta nyt toistaa.

Jesse Puljujärvi sai uuden sopimuksen NHL:n Edmonton Oilersin kanssa.­

Puljujärven esimerkkiä voi ajatella toisellakin tavalla. Tornion ihmepojan tarina on erinomainen osoitus siitä, kuinka epäsuotuisasti itseluottamuksen mureneminen vaikuttaa pelaajan kehitykseen.

Nyt nimittäin näyttää valitettavasti siltä, että Räty on kadottanut itseluottamuksensa lyhyen kiekkouransa toistaiseksi tärkeimmällä kaudella, eikä meno U20-sarjassakaan ole ollut odotusten mukaista pistetykitystä.

Miksi Rädylle sitten olisi suotavaa antaa nähtyä enemmän mahdollisuuksia?

Suomen viime vuosien pelaajatuotanto osoittaa lähes kiistattomasti nuorten pelaajien ottaneen valtavia kehitysharppauksia nopeasti, jos heitä alkukankeuksista huolimatta hieman väkisinkin työnnetään vastuullisiin rooleihin.

Kriittisessä iässä läpimurron kynnyksellä voi olla pienestä itseluottamuspiikistä kiinni, että lahjakas pelaaja hoksaa pystyvänsä toteuttamaan vahvuuksiaan liigatasolla. Silloin kehitysharppaukset ovat silmiinpistäviä, kuten esimerkiksi Tapparan Kristian Tanuksen esimerkki tältä kaudelta osoittaa.

Kärpille tasapainottelu on valtavan ongelmallista. Mestaruutta hamuavassa joukkueessa on aina paljon nimimiehiä, ja toisaalta puolen Suomen junioritehdas tuottaa jatkuvasti lupaavia pelaajia. Kaikille ei yksinkertaisesti riitä peliminuutteja.

Yleisesti SM-liigassa sen sijaan alkaa olla enemmän sääntö kuin poikkeus, että lupaavimmat pelaajat saavat oikotien kärkiketjuihin, vaikka ilmiön syistä tai kokonaisseurauksista suomalaiselle jääkiekolle ja SM-liigalle voi olla montaa mieltä.

Pitkällä tähtäimellä Kärppien strategia voi osoittautua virheeksi. Seuraavien pohjoisessa varttuvien superlupausten taustajoukot seuraavat taatusti tarkasti Rädyn kohtelua ja ovat entistä herkempiä etsimään onnea muualta, jos tie ylöspäin alkaa näyttää tukkoiselta. Ottajia tulevaisuuden NHL-lupauksille riittää jo kasvattajakorvaustenkin takia.

Kärppien on tietenkin tarkoitus tällä kertaa koulia timantistaan piinkova kilpailija. Toisaalta on outoa ajatella, että Rätyä jostain syystä uhkaisi Puljujärven kohtalo vain siksi, että hän on lähtöisin samasta seurasta.

Räty on antanut itsestään kypsän vaikutelman. Silti on valtavan paljon vaadittu, että juuri 18 vuotta täyttänyt pelaaja täysin ymmärtäisi, miksi häntä kohdellaan täysin eri tavalla kuin muita Suomen superlupauksia. Itseluottamukselle voi olla tuhoisaa katsoa vierestä, kun esimerkiksi 16-vuotias Brad Lambert pelaa otteluiden ratkaisuhetkiä JYPin edustusmiehistössä ja kiihdyttää uransa kiitoradalla, vaikka hänenkin pelinsä on kaukana valmiista.

Sillä ei lopulta ole paljoakaan merkitystä, varataanko Räty NHL:ään ensimmäisenä, vaikka me suomalaiset historiallista temppua vesi kielellä olemmekin odottaneet.

Sillä sen sijaan alkaa olla Rädyn uralle merkitystä, jos hän yllättäen tippuisi jopa Nuorten Leijonien MM-kisamiehistön ulkopuolelle ja valahtaisi varaustilaisuudessa lähemmäs toista kierrosta.

Kärppien pitkäjänteinen strategia junioripelaajiensa kanssa on teoriassa hieno, mutta nykyisessä SM-liigassa äärimmäisen harvinainen ja siksi riskialtis. Rädyn kohdalla ilmoilla alkaa olla jo merkkejä turhautumisesta ja taantumisesta.

Pikkuhiljaa Kärppien maine erinomaisena kasvattajaseurana voi murentua, jos superlupaukset alkavat tähyillä peliminuutteja muista liigaseuroista.