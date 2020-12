SM-liiga on keskeyttämässä kauden koronan takia – näin liigan pomo kommentoi tilannetta

SM-liiga vetäytyy tauolle huomisen jälkeen.

Jääkiekon SM-liigakausi on keskeytymässä koronaviruksen takia.

SM-liiga ilmoittaa virallisesti päätöksestä sen jälkeen, kun Aluehallintoviraston tiedot on kuultu kaikilta alueilta.

Liigakiekkoa pelataan vielä tänään ja huomenna. Sen jälkeen kiekkokausi lyödään hetkeksi säppiin.

– Virallista päätöstä ei ole vielä tehty, mutta ahtaaksi menee. Tänään pelataan vielä normaalisti ja huomenna Porissa, kommentoi SM-liigan toimitusjohtaja Riku Kallioniemi Ilta-Sanomille.

Tuoreimmat rajoitukset ympäri Suomen ovat ajaneet liigaseurat niin ahtaalle, että SM-liigakauden pelaaminen normaalin otteluohjelman mukaisesti on mahdotonta.

Aluehallintovirasto julkaisi tiistaina iltapäivällä tiedotteen, jossa kerrottiin uusista rajoituksista.

AVIn tuoreimman päätöksen jälkeen kotiotteluita pystyvät käytännössä pelaamaan enää kaksi satakuntalaista joukkuetta Rauman Lukko ja Porin Ässät.

– Odotamme vielä tietoja Satakunnan sairaanhoitopiiristä. Kun kaikki ovat virallisesti kiinni, sitten se on helppo päätös (keskeyttää kausi). Päivänselvää on, että tilanne eskaloitui nopeasti ja meidän on tehtävä päätöksiä sen mukaan, Kallioniemi kommentoi.

Liigakautta pyritään näillä näkymin jatkamaan 26. joulukuuta, kun SM-liigan joulutauon on määrä loppua.

Alun perin SM-liigakauden joulutauon oli tarkoitus alkaa 19. joulukuuta pelattavan kierroksen jälkeen, mutta pahentunut koronatilanne pakottaa radikaaliin ratkaisuun.

SM-liiga ja liigajoukkueet tiedottavat myöhemmin uusista ottelupäivistä.

SM-liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen kertoi aiemmin tiistaina Ilta-Sanomille, että tyhjille katsomoille pelaaminen ei tule kyseeseen taloudellisten syiden takia.

SM-liigan kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelän mukaan SM-liiga on hyvissä ajoin varautunut eri vaihtoehtoihin sarjaohjelman rukkaamisessa. Järvelän mukaan sarjakautta on mahdollista venyttää kevääseen.

Alkuperäisessä otteluohjelmassa sarjakauden viimeinen kierros oli piirretty maaliskuun 30. päivälle.

Kevään MM-kisojen kohtalo voi myös vaikuttaa SM-liigan ratkaisuihin. Liigakautta saatetaan venyttää pitkälle toukokuuhun.