Kommentti: Juhamatti Aaltonen räjäytti heti pankin – asetelma ei mairittele Jesse Puljujärveä

Juhamatti Aaltonen nostaa Kärppien yskähdelleen ykkösketjun uudelle tasolle, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Sama mies, eri erkkarit.

Juhamatti Aaltonen palasi kilpailullisen jääkiekon pariin väkevästi, kun Iin taikuri leipoi tehot 0+4 Kärppien 6–3-vierasvoitossa JYPiä vastaan tiistaina.

– Heleppo, tuttu paikka ja tutut hommat. Malttia, ettei höntyillä. Virtaa on, hyväntuulinen Aaltonen jutteli ennen ottelua C Moren haastattelussa.

Aaltonen, 35, ei höntyillyt. Kokenut pelimies karisteli kahdeksan kuukauden pelitauon karstoja pois Kärppien ykkösketjun laidalla rennosti.

Hippoksen askissa nähtiin tutun sulava kiekkotaiteilija, joka erottui joukosta muhkeilla nilkkateipeillään ja rotevalla peliasennollaan. Ainoastaan maankuulu kärkierkka oli vaihtunut valkoisesta mustaan.

Nyt joku voi maalailla synkällä pensselillä, ja älähtää jotain SM-liigan pelillisestä tasosta, kun työttömänä ollut pelaaja lyö hirmutehot taululle kahdeksan kuukauden pelaamattomuuden jälkeen. Mutta pitää muistaa, että Aaltonen ei ole mikään perusjantteri tähän liigaan.

Jäälle palasi kunnostaan hyvää huolta pitänyt laatupelaaja. Aaltonen on SM-liigan mittapuulla edelleen rutinoitunut tähtipelaaja, joka tekee tulosta ja osaa ratkaista.

Viime kaudella Aaltonen tikkasi 60 ottelussa tehot 19+25=44. Kärpillä oli painavat syyt hankkia hänet ennen viime kevään siirtotakarajaa Pelicansista takaisin Ouluun.

Kärpillä oli myös nyt painavat syyt Aaltosen palkkaukselle. Kärpät tarvitsee Aaltosta vielä enemmän kuin viime keväänä.

Kärppien tulivoima ei vastaa tällä hetkellä odotuksia.

Ennen tiistain JYP-ottelua Kärpät oli tehnyt 2,9 maalia per ottelu. Tulosjohtaminen on ollut tähän asti oululaisten näkökulmasta pelottavan kapealla. Kärpiltä puuttuu tällä hetkellä vakuuttava kakkossylinteri. Kakkossentteriksi hankittu Aleksi Mustonen on tehnyt 15 ottelussa vaatimattomat tehot 1+2.

Pikkupetojen tulosyksiköstä lähtee NHL:n harjoitusleirien alkaessa kirkkain kimpale, kun Jesse Puljujärvi siirtyy toiselle kierrokselleen Edmonton Oilersiin. Urheilujohtaja Harri Aho sanoi aiemmin, että Puljujärven poistuminen pakotti seuran hankkimaan uskottavan pistemiehen tilalle.

Puljujärvi, 22, ei ole ampunut valoja alas viime viikkoina. Parin alkukauden tehoillan jälkeen Puljujärvi on tehnyt 11 viime ottelussa 2+3, mikä ei suoranaisesti huuda raamit kaulassa NHL-paikan ottavasta pelaajasta.

Jesse Puljujärvi on Kärppien toiseksi tehokkain pelaaja.­

Aaltosen tehoilta ei näytä kovin hyvältä Puljujärven kannalta. Päävalmentaja Mikko Manner siirsi eiliseen otteluun Aaltosen ykkösketjuun juuri Puljujärven tilalle.

Cody Kunykin johtama ykkösnyrkki, laidoilla Aaltonen ja Mika Pyörälä, oli vaarallisempi ja monipuolisempi koostumus kuin aiemmin. Aaltosen pelisilmä, kiekonpitokyky ja pelinteko-oveluus nostivat kokonaisuuden uudelle tasolle.

Aaltosen alustukset 2–1-, 3–1- ja 4–1-maaleihin olivat sellaisia vastustajan nippua puhkovia ja murtavia syöttöjä, joita ei pahemmin Puljujärveltä näe. Puljujärvi perustaa pelinsä paljon pitkiin kuljetuksiin ja ison jään luisteluun, mutta Aaltosella on kyky ruokkia ketjukavereita syötöillään.

Vastaavanlaisia neljän pisteen vakioiltoja ei uskaltaisi budjetoida edes Juha Junno, mutta vastuullisemman ja kypsemmän Aaltosen työkalupakki takaa, että tulosta tulee jatkossakin.

Kun Puljujärvi aikanaan suuntaa takaisin Pohjois-Amerikkaan, Aaltonen on tähän hätään parasta mahdollista lääkettä Kärpille.