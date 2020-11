Tämä taulukko kertoo kaiken – nämä SM-liigaseurat ovat hyötyneet eniten NHL-lainapelaajista

Ilveksellä riittää mietittävää NHL:n harjoitusleirien alkaessa.

Tampereen Ilveksellä on ollut NHL-seuroista lainassa muiden muassa Matias Maccelli, maalivahti Lukas Dostal ja Arttu Ruotsalainen.­

Ilveksellä on syksyn ajan ollut riveissään NHL-seuroista useita lainapelaajia, jotka ovat nostaneet joukkueen SM-liigan kärkeen. Kun puheet jääkiekkokauden alkamisesta kiihtyvät Pohjois-Amerikassa, samalla kasvaa huoli siitä, miten Ilves selviää kevätkaudesta.

Jos kaikki lainamiehet lähtevät NHL-seurojensa harjoitusleireille, sillä voi olla iso vaikutus Ilveksen iskukykyyn. Alkukauden aikana lainapelaajat ovat tehneet peräti 31 prosenttia joukkueen tehopisteistä. Maalien kohdalla heidän osuutensa on tasan kolmasosa.

– Toki tiedetään, että meillä on ollut isossa roolissa niin (laina-)pelaajia kuin maalivahtikin, valmentaja Jouko Myrrä myöntää.

Urheilujohtaja Timo Koskelan papereissa kaikki nimet ovat kuitenkin samassa sarakkeessa.

– Tällä hetkellä kaikki ovat Ilveksen pelaajia. Ei me olla sitä eritelty, että kuka on lainapelaaja, hän kuittaa.

Myrrä ei ole huolissaan lainapelaajien jättämästä aukosta. NHL-avut ovat tuoneet tehopisteiden ohella paljon muitakin arvoja joukkueeseen.

– Kun perusilvespelaaja saa pelata ja harjoitella huippujätkän kanssa, niin uskon, että se vaikutus näkyy myös sitten, kun he ovat lähteneet. He toimivat hyvänä mittarina ja esikuvana.

Kun Ilves kiinnitti vuorotellen Lukas Dostalin, Juuso Välimäen, Lassi Thomsonin, Arttu Ruotsalaisen, Matias Maccellin ja vielä Barrett Haytonin, hankinnat alkoivat näyttää jo heräteostoksilta.

Myrrä kiistää kuitenkin seuran ryhtyneen hulluttelemaan siirtomarkkinoilla.

– Meillähän tuli tuossa pari kolme ikävää loukkaantumista, joihin sitten reagoitiin lainapelaajilla. Sikäli he olivat urheilujohdolta myös täsmähankintoja. En kokenut missään vaiheessa, että siinä olisi ollut sellaista, että ”otetaan tuo ja tuo vielä”, hän sanoo.

Koskela täsmentää Välimäen tulleen paikkaamaan Niko Peltolan ja Santeri Airolan loukkaantumisia kauden kynnyksellä. Calgary Flamesin puolustaja onkin ollut liigajäillä suorastaan ilmiömäinen.

Kaikkien lainapelaajien kohdalla paluu Ilvekseen riippuu harjoitusleirien jälkeen pitkälti NHL-organisaatioiden tahdosta. Välimäen kohtalon Koskela pystyy kuitenkin jo paljastamaan.

– Jos nyt yhden nimen sanon, niin Juuso Välimäki ei tule pelaamaan Ilveksessä, kun NHL-kausi alkaa. Jokainen tajuaa, minkä tason pelaajasta on kyse.

Ilveksessä ei yllätytty lainapelaajien tehokkuudesta alkukauden aikana. Arttu Ruotsalainen on paukuttanut 17 ottelussa huikeat 16 maalia.

– Joku syyhän siihen on, miksi jollain pelaajalla on NHL-sopimus. Se on kuitenkin maailman paras sarja, Koskela järkeilee.

Urheilujohtaja ei aio syöksyä ostoksille, kun NHL-leiritykset aikanaan alkavat.

Edes Lukas Dostalin menettäminen maalin suulta ei hetkauta. Häntä korvaamaan Ilveksellä on heittää 21-vuotias Eetu Mäkiniemi ja vähälle vastuulle jäänyt Ville Kolppanen.

– Meillä on kaksi hyvää maalivahtia, jos Dostal poistuu. Lähtökohtaisesti ei ole ensimmäinen ajatus, että koko ajan hankitaan uusia äijiä. Maalivahteja on kaksi, ja heihin luotamme täysin, Koskela vakuuttaa.

Tuntuvista menetyksistä huolimatta Myrrä ja Koskela painottavat, että NHL-kauden peruuntumisesta ei sovi nyt haaveilla edes salaa.

– Täysin vieras ajatus itselle. Näen sen niin päin, että jokainen huippupelaaja on ansainnut unelman tavoittelun. Toivotaan, että kaikki sarjat joskus alkaa, Myrrä sanoo.