Firman pikkujouluista tuli unohtumattomat – Petri teki uskomattoman tempun ja lähti juhlista upouuden auton onnellisena omistajana

Petri Kapiaisen kaukolaukaus osui vain kaksi senttiä kiekkoa leveämpään reikään SM-liigaottelun erätaukokisassa.

KooKoon ja Pelicansin liiganottelussa tehtiin lauantaina kuusi maalia. Pelicans voitti 3–2.

Pelin tarkimman laukauksen lähetti pikkunätillä rannevedolla yli puolesta kentästä katsoja Petri Kapiainen.

KooKoon erätaukokilpailuun osallistujaksi arvottu Kapiainen lähti pikkujoulujuhlista henkilöautoa rikkaampana. Kiekko upposi vastapäädyn pahvivahdin keskellä olleeseen vain kaksi senttimetriä kiekkoa leveämpään reikään.

– Kollegani Timo Lindenin kanssa on kausikorttipaikoilla pohdiskeltu jo edelliskausilla, ettei tuollaiseen koloon saa kukaan kiekkoa taaimmaiselta siniviivalta, naureskeli voikkaalainen Kapiainen, 55, sunnuntaina.

Katso Kapiaisen juhlatunnelmat artikkelin pääkuvana olevalta videolta

Kapiainen tarvitsi voittoon vain ensimmäisen laukauksensa. Kaksi muuta käytössä ollutta kiekkoa jäivät siniviivalle.

– Kaikki eivät tajua laittaa kiekkoja oikeaan paikkaan ennen laukomista. En mennyt keskelle kaukaloa, koska jääkone ajoi siitä viimeisenä. Siitä laukomalla kiekko olisi saattanut pysähtyä lätäkköön, kertoi Kapiainen taktiikastaan.

– Ainakaan en jännittänyt yhtään laukomaan menemistä. Meillä oli aitiossa firman pikkujoulut, joten olin sopivasti rentona.

Tuliko auto kovaan tarpeeseen?

– Onhan meillä kotipihassa kaikilla kolmella talossa asuvalla oma auto. Katsotaan nyt, kenen auto tekee tilaa. Se vielä jännittää, pitääkö minun maksaa autovero.

Koneasentaja Kapiaisella oli hyötyä monipuolisesta urheilutaustasta. Hän on kaksinkertainen paralympiamitalisti istumalentopalloilussa, Atlantan vuoden 1996 ja Sydneyn 2000 kisoista.

Hänet valittiin kauden istumalentopalloilijaksi 2000. Vuonna 1999 hän oli mukana MM-hopeajoukkueessa.

– Toisen polveni etummainen ristiside on poikki. Se on minimivamma, jolla istumalentopalloilua pääsee pelaamaan. Kentällä saa olla kerrallaan vain yksi minimivamman pelaaja. Nykyään minulla on molemmissa lonkissakin tekonivelet, pitkälti urheiluharrastuksen hintana, tarkensi Kuusankosken Puhdin kasvatti.

– Juniorina pelasin kaikenlaista mahdollista, lätkää ja futistakin. Lentopalloilua pelasin ennen vammaa ykkössarjaa yhden kauden Karhulan Veikoissa.