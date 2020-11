Joukkopako edessä SM-liigasta – ”Tämä on erikoinen tilanne”

NHL-lainapelaajat ovat poistumassa lähiaikoina. Ilves, HIFK ja Pelicans kärsivät eniten.

Emil Bemström on ollut IFK:lle tärkeä laina-apu. Pian hän on palaamassa Pohjois-Amerikkaan.­

SM-liigasta poistuu lähiviikkoina tukku kovan luokan pelimiehiä.

Raporttien mukaan NHL pyrkii aloittamaan kauden heti tammikuun alussa. Jos aikataulu pitää, NHL-seurojen harjoitusleirit alkavat joulukuun puolivälissä.

Tämä tarkoittaisi sitä, että liigaseurojen NHL-lainapelaajat lähtevät Pohjois-Amerikkaan joulukuun alussa, koska pelaajat joutuvat lusimaan kahden viikon karanteenin ennen leirien alkua.

NHL-seurojen lainapelaajia haalineet SM-liigaseurat saavat todennäköisesti nauttia näiden pelaajien palveluksista enää maksimissaan puolitoista viikkoa.

Helsingin IFK on yksi ahkerimmin lainapelaajia haalineista liigaseuroista.

– Vielä ei ole tullut mitään virallista tietoa, mutta varmaan viikon sisään selviää, missä vaiheessa pelaajat lähtevät. Uskoisin, että joulukuun alkupuoliskolla, kertoi HIFK:n urheilujohtaja Tobias Salmelainen.

Puhelimet ovat pirisseet tiuhaan viime päivinä ympäri SM-liigan.

– Urheilujohtajat ovat kyselleet keskenään, mikä tilanne on ja tässä on oltu yhteydessä myös agentteihin, Salmelainen sanoi.

– Jotkut NHL-seurat haluavat pitää pelaajansa täällä mahdollisimman pitkään. NHL:n sääntöjen mukaan pelaajan pitää olla paikalla 14 päivää ennen runkosarjan alkua.

HIFK:n riveissä on nähty alkukaudella viisi NHL-seuran lainapelaajaa. Näistä pelaajista Henrik Borgströmillä, 23, on koko kauden kattava lainasopimus.

Liigaseuroista ainoastaan Ilves on haalinut enemmän NHL-lainoja (kuusi kappaletta).

HIFK menettää kovimman syömähampaansa, laitahyökkääjä Emil Bemströmin, joka on Columbus Blue Jacketsin omaisuutta. Hyökkäyksestä poistuvat myös Otto Koivula, Joona Luoto ja Antti Suomela.

– Laatua poistuu paljon, mutta ei meillä ole isompaa huolta. NHL-lainat ovat olleet hyvä lisä tähän liigasyksyyn, näki Salmelainen.

– Läpi liigan poistuu laatupelaajia, mikä vaikuttaa kaikkiin. Joihinkin yksittäisiin joukkueisiin se voi vaikuttaa enemmän, ja tuo voimasuhteisiin muutosta. Tämä on erikoinen tilanne, mutta varmaan samat joukkueet säilyvät sarjan kärkipäässä.

HIFK:ssa on jo valmistauduttu lainapelaajien jälkeiseen aikaan.

– Olemme ajoittaneet lainapestit sen mukaan, että saamme samaan aikaan loukkaantuneita pelaajia takaisin. Määrällisesti meillä on 23 hyökkääjää, joista neljä lähtee.

– Meillä oli alkuperäinen suunnitelma, että emme ota lainoja, mutta pakon edessä jouduimme turvautumaan tähän ratkaisuun, Salmelainen perusteli.

Kun ydinryhmästä poistuu kerralla useampi pelaaja, riskit ovat olemassa.

– On selvää, että dynamiikka joukkueessa muuttuu. Nyt meillä on ollut enemmän taitopelaajia alemmissa ketjuissa. Toivotaan, että jätkät pysyvät terveenä ja saamme kuntoutuneet takaisin, sanoi Salmelainen.

Jos vammatilanne ei helpota, reagointivaraa ei tällä hetkellä ole.

– Ihmisiä pitäisi saada lisää liikkeelle ja halleihin sitä ennen. Tämä on taloudellisesti haastavaa aikaa kaikille. Toki jos on aivan pakko reagoida, siinä vaiheessa pitää katsoa uudestaan. Työttömiä pelaajia on aika paljon.

NHL-seurojen lainapelaajat ovat pitäneet HIFK:ta kilpailukykyisenä loukkaantumissuman aikana. Keskiviikon murskavoitossa Jukureita vastaan flunssa-aallon kourissa kärvistelevän HIFK:n kokoonpanosta puuttui peräti 14 pelaajaa.

– Aikamoinen operaatio oli raapia pelaava kokoonpano kasaan. En ole hetkeen ollut puhelimessa niin paljon. Pääasia kuitenkin on, että saadaan pelit pelattua.