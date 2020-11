Lukko mätti hirmulukemat taululle, Tappara pysäytti HIFK:n marssin – näin SM-liigassa pelattiin perjantaina

Raumalla nähtiin perjantai-illan murskaavin esitys.

HIFK-Tappara 2-3 ja. (0-1, 1-0, 1-1, 0-1)

Ilves-JYP 7-5 (0-1, 4-2, 3-2)

KalPa-Ässät 0-4 (0-1, 0-2, 0-1)

Lukko-HPK 7-2 (4-0, 2-0, 1-2)

Pelicans-SaiPa 1-0 (0-0, 1-0, 0-0)

Vakuuttavasti viikosta toiseen pelaava Lukko ei antanut HPK:lle palaakaan Äijänsuon perjantailöylyissä. Musertavan ylivoimainen Lukko näytti, mikä on ero SM-liigan kärjen ja pohjakerroksen välillä tällä hetkellä.

Sarjakakkonen Lukko alkoi paketoida ottelua jo avauserässä, kun isännät tekivät neljä maalia aneemisen Kerhon verkkoon.

Lukko pommitti NHL-laina Emil Larmin HPK:n maalilta vaihtoon jo reilun 12 minuutin jälkeen. Larmi sai tehdä 3–0-maalin jälkeen tilaa Joona Voutilaiselle.

Lukon maalintekijät jakaantuivat laajalle. Verkkoa heiluttivat Toni Koivisto, Aleksi Saarela, Heikki Liedes, Julius Mattila, Pavol Skalicky, Lukas Klok ja Eetu Koivistoinen.

Alkukauden 14 ottelusta Lukko on hävinnyt vain kolme. HPK:n kone sakkaa pahasti. Tulokasluotsi Matti Tiilikaisen valmentama joukkue on ottanut 16 ottelusta vain kaksi kolmen pisteen voittoa, mikä on koko sarjan heikoin lukema.

Kierroksen yllätyksestä vastasi Ässät, kun se haki Niiralan montusta kliinisen vierasvoiton.

Ässien alkukausi on ollut ailahtelevaa rallia, mutta perjantaina patapaidoilla kulki vahvasti kautensa aloittanut KalPaa vastaan. Ässien maalit tekivät Roni Hirvonen, Otto Kivenmäki, Niklas Appelgren ja Nicolai Meyer.

KalPa on kompuroinut maajoukkuetauon jälkeen. Tappio oli KalPalle kolmas viidessä viime ottelussa.

Tappara otti kauden kuudennen voiton, kun se kaatoi vieraissa kuumavireisen HIFK:n jatkoajalla. Tapparan voittomaalin teki konkarihyökkääjä Kristian Kuusela kauden avausmaalillaan.

Tapparan edellisestä kolmen pisteen voitosta on ehtinyt kulua lähes kuukausi. Kuudesta viime ottelustaan Tappara hävisi neljä.

HIFK nousi dramaattisesti kolmannen erän loppuhetkillä tasoihin, kun Antti Suomela teki 2–2-maalin 23 sekuntia ennen summeria. HIFK pelasi tilanteessa ilman maalivahtia kuudella neljää vastaan.

Tappara päätti samalla HIFK:n kolmen ottelun voittoputken. HIFK:n maaliero kahdessa edellisessä ottelussa oli murskaava 18–2.

HIFK:n puolustaja Joonas Lyytinen venytti maaliputkensa viiden ottelun mittaiseksi. Lyytisen maaliin syöttöpisteen kerännyt NHL-laina Henrik Borgström, 23, avasi pistetilinsä SM-liigassa. Borgström oli mukana alustamassa myös Suomelan tasoitusta.

JYP viritteli perjantain kovinta jytkyä, mutta sarjakärki Ilves nousi päätöserässä voittoon Hakametsässä.

JYP johti ottelua 5–4 vielä seitsemän minuuttia ennen loppua, mutta Ilves nousi voittoon Joose Antosen (2+0) ja Eemeli Suomen maaleilla. Liigan maali- ja pistepörssin ykkönen Arttu Ruotsalainen (2+0) teki loppulukemat tyhjiin.

JYPin tuore NHL-laina Ty Dellandrea avasi Hakametsässä pistetilinsä liigajäillä. Dellandrea alusti suurlupaus Brad Lambertin kauden kolmannen maalin.