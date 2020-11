Kommentti: Vajaamiehinen HIFK pieksi Jukurit 11–1, ja se on vain jäävuoren huippu – SM-liigan uskottavuusongelma räjähti silmille

Jukurit on viimeinen SM-liigajoukkue, jolla on varaa keskiviikkoillan kaltaisiin kyykkäyksiin, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Hävetti Mikkelin Jukurien ja koko seurayhteisön puolesta. Keskiviikkoillan 1–11-syväkyykky Nordenskiöldinkadun jäähallissa oli tämän kauden häpeällisin suoritus.

HIFK:n tarjoama selkäsauna ei ollut ensimmäinen tai viimeinen kaksinumeroinen nöyryytys SM-liigassa, mutta Jukurit on viimeinen joukkue, jolla on tällaisiin nöyryytyksiin varaa.

Jukurien uskottavuus liigaseurana on jo valmiiksi kyseenalainen.

Jukurit on 14 ottelun jälkeen sille ennakkoon povatulla jumbosijalla. Kolme voittoa tässä vaiheessa kautta on yhtä paljon kuin SaiPalla, Sportilla ja Ässillä. HPK pitää voittosarakkeessa perää kahdella voitollaan.

Yksi marraskuinen turpasauna ei tee Jukureista yhtäkkiä huonompaa joukkuetta, mutta se vain kiihdyttää keskustelua SM-liigan joukkuemäärästä.

Täytyy myöntää, että olen seurannut Jukurien alkukauden otteluita viime kautta tarkemmalla silmällä, koska joukkue on paperilla kiinnostavampi ryhmä kuin vuosi sitten.

Jukurien kokoonpanosta löytyy mielenkiintoisia tulevaisuuden pelaajia erityisesti puolustuksessa. Viime kaudella vakioruudun itselleen napannut Axel Rindell, 20, on lupaava kiekollinen puolustaja, joka nähdään lähivuosina kovemmissa sarjoissa. Rindell esiintyi ennakkoluulottomasti Karjala-turnauksessa ja sai myös hyvin vastuuta leijonavalmennukselta.

Axel Rindell (vas.) on ollut Jukurien harvoja valopilkkuja alkukaudella.­

Ikäisekseen kokeneesta liigapelaajasta Mikko Kokkosesta, 19, kehittyy pätevä puolustava puolustaja. Jukurit teki fiksusti ompelemalla Kokkosen rintaan varakapteenin A-kirjaimen.

Kokkonen on harvoja Jukurien omia kasvatteja.

Rindell ja Kokkonen ovat Toronto Maple Leafsin NHL-varauksia, mikä kertoo heidän potentiaalistaan. Jukurit on heille juuri nyt oikein hyvä kasvualusta, sillä peliaikaa ainakin tulee.

Toinen laadukas pelaaja, joka karistaa Mikkelin pölyt jaloistaan pian, on ykkösvahti Sami Rajaniemi. Rajaniemi, 28, on saanut kehittyä rauhassa viime vuodet maalivahtivalmentaja Mika Tarvaisen alaisuudessa. Rajaniemen otteet maajoukkuepaidassa kertoivat, että hän on valmis isompiin ympyröihin.

Sami Rajaniemi debytoi A-maajoukkueessa Karjala-turnauksessa.­

Pojat eivät kuitenkaan riitä nostamaan Jukurien uskottavuutta.

Muukalaislegioonaa johtaa keltanokkavalmentaja Marko Kauppinen, joka nousi kahdessa vuodessa Jukurien A-juniorien päävalmentajan paikalta liigajoukkueen vetovastuuseen.

Kauppisen, 41, johtama valmennusryhmä on kokematon. Apuvalmentajat Jari Kauppila, 46, ja Teemu Suokas, 29, ovat vasta opettelemassa liigaympyröissä. Kun kokemattoman koutsin ympäriltä puuttuu kokemusta tai riittävää pätevyyttä, jälki on usein rumaa.

Tästä on turha määräänsä enempää syyttää Kauppista, jolle liigapestiä tarjottiin. Kauppinen ja kumppanit ovat tekemättömässä paikassa.

Urheilujohtaja Jukka Holtari kantaa vastuun Jukurien valmentajapalkkauksista ja täten vastaa urheilullisesta menestyksestä. Edelleen on epäselvää, mitä Jukurit pyrkii rakentamaan tällä hetkellä. Mikä on seuran visio? Mitä se haluaa olla?

Kokonaisuutena Jukurit tarjoaa hyvin vähän rikastetta SM-liigan yhteiseen pottiin. Menossa on organisaation viides kausi.

Avauskaudella Risto Dufvan valmentama joukkue sijoittui 11:nneksi, mutta sen jälkeen sijat 13, 14 ja 13 kertovat korutonta tarinaa. Heimotarina on jo kuultu.

Jukurit on ollut kabinettinousunsa jälkeen SM-liigan vähäpätöisin seura, jonka tuoma lisäarvo SM-liigalle ei ole selvinnyt reilun neljän vuoden aikana.

Paikallisesti joukkue on toki tärkeä. Viime kaudella Jukurien keskimääräinen katsojamäärä per ottelu (2 694) oli 5,1 prosenttia koko Mikkelin asukasluvusta, mikä oli kolmanneksi suurin suhdeluku SM-liigassa.

Myös juniorityössä näkyy lupaavia signaaleja, ja harrastajamäärät ovat seuran mukaan kasvussa, mikä on positiivinen asia.

Tuskin Mikkelissäkään nautitaan siitä, että kaudesta toiseen Jukurit vain pyristelee SM-liigan pohjilla eikä pysty kilpailemaan tai uskottavasti haastamaan urheilullisesti.

Jukurien someosasto kiirehti heti HIFK-tappion jälkeen pyytelemään Twitterissä anteeksi joukkueen suoritusta. Ei näitä tarvitse pyydellä sen kummemmin anteeksi. Ei kukaan tahallaan häviä tällä tasolla.

Enemmän tällaiset selkäsaunat tekevät hallaa koko SM-liigan uskottavuudelle.

Mahdollisimman kovatasoinen pääsarja hyödyttäisi koko Suomi-kiekkoa. Nyt kilpailullisuutta tärvelee se, että joillekin seuroille näyttää riittävän vain sarjaan osallistuminen.

15 joukkueen kirjavassa himmelissä tasoerot kärjen ja hännän välillä ovat kasvaneet liian suuriksi. Nykyinen sarjamalli on tullut aikoja sitten tiensä päähän.