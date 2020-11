SM-liigan konkarikapteeni puhuu suunsa puhtaaksi alkukauden kurinpitosekoilusta – ”Se ei ole reilua ketään kohtaan”

Jani Tuppurainen vaatii lisää avoimuutta SM-liigan kurinpitojärjestelmältä.

Tuttu ilmiö on taas pinnalla. SM-liigakautta ehdittiin tällä kertaa pelata poikkeuksellisen pitkään, kuukauden verran, ennen kuin SM-liigan kurinpito ja siihen kuuluvat teemat alkoivat taas hallita keskustelua.

Viime viikonloppuna lyötiin lisää myllyyn, kun Kärppien ja HIFK:n välisessä ottelussa nähtiin neljä ulosajoa. Ainoa ulosajo, joka ei edennyt päävideotuomarilta kurinpidon mahonkipöydälle, oli Jesse Puljujärven polvitaklaus.

Lähes kaiken nähnyt JYPin kapteeni Jani Tuppurainen on yksi niistä liigapelaajista, joka ei voinut käsittää tätä ratkaisua. Ilta-Sanomat tavoitti Tuppuraisen, 40, maanantaina kommentoimaan viime aikojen tapahtumia.

– Yleisesti ottaen liigassa on ollut siistiä pelaamista alkukaudella, mutta nämä viime aikoina nähdyt tilanteet ovat mietityttäneet. Sen haluan sanoa, että en lähde tuomitsemaan ketään, mutta se, että nämä eivät edes etene kurinpitoon, on herättänyt ihmetystä pelaajissa, Tuppurainen kertoi.

Tuppurainen penää SM-liigalta päätöksissään ennen kaikkea yhdenmukaista linjausta.

– Tietty linjanveto sekä rehellisyys ja avoimuus, ne luovat luottamuksen pelaajiin. Pitäisi pystyä keskustelemaan avoimemmin ja sitä kautta luoda lisää luottamusta.

– Heillä on eri videoklipit ja kuvakulmat kuin tv:ssä, mutta mielestäni perustelut pitäisi tuoda esille, oli ratkaisu mikä tahansa. Perustelut pitäisi löytyä aina, suuntaan tai toiseen. Koska kun seuraava tilanne tulee, ja siitä tulee pelikieltoa, se herättää kysymyksiä, että miksi tästä tuli, mutta siitä edellisestä ei tullut, Tuppurainen sanoi.

Tuppurainen ei enää halua nähdä turhauttavan tuttua kaavaa, missä liigan kurinpito alkaa veivata linjauksia uusiksi kesken pelikauden.

– Ymmärrän, että ei ole helppoa tulkita eri tilanteita. Sitä varten siellä on ammattimiehet töissä. Jos joku tapaus ei aiheuta jatkotoimenpiteitä, se on ihan fine, mutta linjauksia ei voi ruveta muuttamaan kesken kauden. Se ei ole reilua ketään kohtaan, painotti Tuppurainen.

– Me pelaajat luotamme siihen, että he kurinpidossa pystyvät tekemään oikeat päätökset. Kukaan ei tarkoituksella vahingoita ketään. Tilanteet tulevat nopeasti. Välillä vain osuu pahasti ja mukana on huonoa tuuriakin. Loukkaantuminen ei voi olla se määrittävä tekijä pelikieltoa jaettaessa.

Joiltain osin dialogi on parantunut. SM-liiga tekee erotuomarijohtajansa Jyri Rönnin johdolla valistavaa työtä aina ennen liigakauden alkua, mikä on kerännyt kiitosta pelaajilta.

– Meillä on joka vuosi ennen kautta tuomarien kanssa palaverit ja Rönn käy keskustelemassa siitä, mitä otetaan pois ja mistä tulee jäähyjä. Se on hyvällä mallilla. Jyri on tuonut hyvin asioita esille. Videoita tulee eri tilanteista, kuten mitkä ovat hylättyjä maaleja, mutta kurinpidollisia juttuja ei käydä niissä läpi, sanoi Tuppurainen.

– Pelaajat tietenkin soittelevat keskenään ja mielipiteitä jaetaan, mutta yleisellä tasolla pelaajat eivät käy keskustelua liigan kanssa. Sen tekee pelaajayhdistyksen johto.