SM-liigan kurinpidolle rajua kritiikkiä – liigapomo paljastaa, miksi Anton Lundellille ja Jesse Puljujärvelle ei tullut pelikieltoa

SM-liigan kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelä vastaa kuumiin kysymyksiin.

Kuukauden hiljaiselon jälkeen SM-liigan kurinpito ja sen linjaukset ovat nousseet taas kerran vahvasti tapetille.

SM-liigakauden ensimmäisten viikkojen aikana ei nähty kuohuttavia temppuja tai ylilyöntejä, mutta lokakuun lopulla HIFK:n huippulupauksen Anton Lundellin tapauksen jälkeen narratiivi muuttui.

Lundellin raju poikittainen maila HPK:n Jere Innalaan kuuluu alkukauden puhutuimpiin tapauksiin.

SM-liigan tilannehuone ei nähnyt Lundellin teon johtavan jatkotoimenpiteisiin, mikä herätti paljon keskustelua. Ratkaisua perusteltiin sillä, että molemmat pelaajat pystyivät jatkamaan pelaamista.

Liigakauden ensimmäinen pelikielto jaettiin 10. lokakuuta, kun Kärppien puolustaja Miihkali Teppo sai kahden ottelun pelikiellon huolimattomasta pelaamisesta.

Lauantain kierroksella rytisi uudestaan, kun Kärppien ja HIFK:n välisessä ottelussa nähtiin neljä suihkukomennusta.

Kärpiltä pelirangaistuksen ottivat Otto Karvinen (laitataklaus), Jesse Puljujärvi (polvitaklaus) ja Libor Sulak (tappelu). HIFK:lta suihkukomennuksen sai Miro Karjalainen (tappelu).

Näistä tapauksista Puljujärven taklaus oli ainoa, joka ei edennyt kurinpidon käsittelyyn.

Jesse Puljujärvi sai suihkukomennuksen.­

Libor Sulak ja Miro Karjalainen saivat rangaistuksen tappelusta.­

SM-liigan kurinpito on kerännyt kiihtyvää kritiikkiä viime viikkoina.

Kenttäväki odottaa kurinpitodelegaatiolta yhdenmukaista linjaa ja päätöksiin kaivataan linjakkuutta.

Miten kurinpito on onnistunut tehtävissään toistaiseksi, SM-liigan kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelä?

– Tapauksia on ollut sen verran vähän, että on oikeastaan aika turha tehdä arviointia. Reilut 100 peliä on pelattu, ja yllättävän vähän on ollut tapahtumia loppujen lopuksi. Niistä yksittäisistä tapauksista ei voi oikeastaan tehdä johtopäätöksiä. Hyvää on se, että tapauksia on ollut vähän.

Lundell ja Puljujärvi selvisivät ilman pelikieltoa, kun taas Teppo sai kaksi ottelua kakkua. Mitä tämä kertoo SM-liigan kurinpidon linjasta?

– No, ensinnäkin Lundellin tapaus jakaa monia mielipiteitä. Sitten on Tepon tapaus, jota en lähtisi vertaamaan Lundelliin ollenkaan. Ymmärrän, että nämä kaikki tapaukset jakavat mielipiteitä suuntaan ja toiseen. Niistä en lähtisi hirveästi tekemään johtopäätöksiä, koska kyse on yksittäisistä tilanteista.

Arto I. Järvelä.­

– Meillä on tarkastelutyöryhmä, joka tarkastelee näitä laajemmassa määrin tulevaisuudessa. En lähde etukäteen purkamaan tätä siltä osin. Tarkastelutyöryhmä tarkastelee kuinka olemme onnistuneet niissä tavoitteissa, jotka on asetettu.

Avaa tarkemmin, mikä se linja tällä hetkellä on?

– Päähän kohdistuneet taklaukset ovat avainasemassa. Esimerkiksi Lundellin tilanteessa isku tulee enemmän olkapäähän kuin päähän. Se näkyy hyvin tilannehuoneen kuvissa. Tepon taklaus taas osuu päähän. Nämä ovat kaksi eri tilannetta. Niitä tulkitaan eri tavalla. Pitääkö siitä Lundellin tilanteesta sitten lähteä perkaamaan mailan iskua ja onko siinä linja ollut riittävä vai ei, niin se on eri tavalla tulkittava juttu.

Millä perusteella pelikieltoja jaetaan eli tuomitaanko pelikieltoja enemmän seurauksen mukaan, jos pelaaja loukkaantuu?

– Päähän kohdistuneissa taklauksissa varmasti seurauksissakin on merkitystä, mutta tällaisissa tilanteissa, missä käytetään mailaa, teon pitää ratkaista lähtökohtaisesti enemmän. Päähän kohdistuneissa taklauksissa on sääntökirjassa eri kriteeristö.

Sisäpiiristä on tihkunut tietoja, joiden mukaan kurinpitodelegaation kädet ovat välillä sidotut, koska päävideotuomarit eivät vie riittävästi tapauksia eteenpäin. Miten arvioisit päävideotuomarien toimintaa?

– On erilaisia asioita, jotka tekevät työskentelystä vähän erilaista. Joudumme muun muassa koronan takia tekemään tietyissä ryhmissä töitä. Olosuhteet ovat tehneet ryhmistä erilaisen kuin ne ovat aikaisemmin olleet. On tullut uusia ihmisiä. Siellä on nyt menossa oma kehitysprosessi tämän asian tiimoilta. Me olemme joutuneet rakentamaan toimintamallia vähän uusiksi koronaohjeistuksien takia.

Onko kurinpitojärjestelmän komentoketju riittävän suoraviivainen?

– Varmaan tulevaisuudessa, kun me käymme keskusteluja ja analysoimme yhdessä Pelaajayhdistyksen kanssa näitä asioita, sieltä nousee uusia kehitysideoita esille. Aina kun muutetaan asioita, mukana on pieniä kasvukipuja. Kun saamme syksyn osalta purettua enemmän näitä caseja, katsotaan sen jälkeen mikä tilanne on.

Miten tilannehuonetta hyödynnetään tällä hetkellä suhteessa resursseihin?

– Maalien tarkastukset ja nämä kurinpitoasiat ovat ykkösjutut siellä. Sillä kapasiteetilla, jolla pystymme tekemään, se toimii tällä hetkellä maksimissaan. Ohjelmaa on ihan riittävästä, kun tilanteita tulee ja asioita tapahtuu. Viime viikonloppu osoitti, että välillä ohjelmaa on vähän enemmän kuin odotettiin, mutta näitä ei voi ikinä ennakoida.