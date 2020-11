Jesse Puljujärvi selvisi polvitaklauksestaan ilman pelikieltoa – näin kuohuttavaa tapausta kommentoi HIFK:n urheilupomo

Kärppien tähtihyökkääjä Jesse Puljujärvi ei joutunut kurinpidon kynsiin.

Lauantain isolla seitsemän ottelun kierroksella sattui ja tapahtui. Räiskyvän ja maalirikkaan kierroksen puhuttavimpiin tilanteisiin kuului Kärppien Jesse Puljujärven suihkukomennus.

Puljujärvi taklasi päätöserän lopulla HIFK:n puolustajaa Joonas Lyytistä polvella. Puljujärvelle tuomittiin tilanteesta viisi minuuttia ja pelirangaistus polvitaklauksesta.

Myöhemmin lauantai-iltana SM-liiga tiedotti kaikki ne tilanteet, jotka etenivät kurinpitodelegaation käsiteltäväksi. Puljujärven tapaus ei kuulunut tähän joukkoon.

Sen sijaan kurinpidon perkauspöydälle päätyivät samasta Kärpät–HIFK-ottelusta Otto Karvisen laitataklaus sekä Libor Sulakin ja Miro Karjalaisen välinen nokkapokka.

Ilta-Sanomat tavoitti sunnuntaina HIFK:n urheilujohtaja Tobias Salmelaisen kommentoimaan Puljujärven tapausta.

– Tilanne ei edennyt kurinpidolle ja sillä siisti. En kysynyt sen tarkempia perusteluja tai lähtenyt vääntämään asiasta. Polvitaklaukset ovat aina 50–50-tilanteita. Niistä on aika haastavaa ojentaa pelikieltoja. Olen oppinut, että antaa ihmisten tehdä työnsä, Salmelainen sanoi.

– Olen myös oppinut, että tilannehuoneessa on niin paljon enemmän eri kuvakulmia käytössä kuin telkkarissa. Varmasti se ei ollut tahallinen. Luotan siihen, että tilanne on katsottu tarkasti. Siellä ovat ihmiset sitä varten töissä. Nämä herättävät aina keskustelua. Se on hirveää energian tuhlausta miettiä, että meneekö joku tilanne läpi vai ei. Pitää luottaa prosessiin.

HIFK:n urheilujohtaja Tobias Salmelainen haluaa antaa työrauhan SM-liigan kurinpidolle.­

Salmelainen ei lähtenyt lyömään Puljujärveä ristille yhdestä tilanteesta.

– En usko, että Puljujärvi tahallaan viljelee tuollaisia. Hän ei ole sellainen pelaaja. Hän ottaa tästä varmasti opiksi, menee tilanne eteenpäin kurinpidolle tai ei.

– Polvitaklauksissa tilanne tulee todella nopeasti. Alitajuisesti kun liikuttaa yläkroppaa tiettyyn suuntaan, jalat liikkuvat automaattisesti myös samaan suuntaan. Siinä on aina se riski, että osuu. Vauhti on niin kova. Nämä ovat tosi ikäviä tilanteita, jotka pitäisi pystyä välttämään, mutta noita vain tulee, näki Salmelainen.

Sulakin ja Karjalaisen tapaus oli yksiselitteisempi.

– Kun tappelussa otetaan kypärät pois, se on selkeä, että siitä tulee ottelurangaistus. Siksi tapaus eteni kurinpidolle.

Karvisen taklauksessa Rony Ahoseen oli Salmelaisen näkemyksen mukaan varomattomuuden lisäksi paljon myös epäonnea mukana.

– Ahoselle ei onneksi käynyt todella pahasti. Lähellä oli, koska pää osui pahasti laidan reunaan. Toivotaan että selvitään vähällä.

– Tuntuma on, että vaarallisia tilanteita on nähty alkukaudella huomattavasti vähemmän kuin aiemmin. On huomattavaa, että avojään taklauksia on nähty paljon vähemmän. Pelaajat miettivät enemmän, koska ei ole sen arvoista ottaa riskiä. Se on pelaajalle pelikiellon arvoisesti sekä taloudellisesti paha isku, muistutti Salmelainen.

Puljujärven tapaus kirvoitti rapeita ja hämmästeleviä kommentteja sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi yli 700 liigaottelua urallaan pelannut Tuomas Vänttinen ei voinut käsittää, miten Puljujärvi selvisi tilanteesta kuin koira veräjästä.

Tämä ei ole liigakauden ensimmäinen puhuttava tapaus, missä kyseenalainen ja kova tilanne ei etene kurinpidolle asti.

HIFK:n ykkössentteri Anton Lundell selvisi ilman pelikieltoa lyötyään HPK:n Jere Innalaa poikittaisella mailalla. Kyseisessä tapauksessa SM-liigan tilannehuone ei nähnyt syytä asettaa tapausta kurinpidon tutkittavaksi.

– Virheitäkin on tullut viime vuosina. Esimeriksi kun (Kärppien maalivahti) Patrik Rybar löi kilvellä Jere Sallista naamaan. Se on sääntökirjassa automaattinen ottelurangaistus, mutta siitä ei tullut pelikieltoa. Näitäkin sattuu, he ovat ihmisiä. Kaikki ei voi mennä oikein, sanoi Salmelainen.

– Oma roolini ei ole sanoa, ovatko he oikeassa vai väärässä. Tuen vain omia pelaajiani ja pyrin keskustelemaan, miten he pystyisivät välttämään tilanteita ja noihin tilanteisiin altistumista. Uskon ja luotan, että he (kurinpidossa) hoitavat oman duuninsa.