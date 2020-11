NHL-mies Jesperi Kotkaniemi on kiekkoillut vaisusti Ässissä – avautuu nyt SM-liigan pelityylistä: ”Lipumista keskialueella”

20-vuotias Kotkaniemi avautui alkukankeudestaan The Athleticin haastattelussa.

NHL-lainapelaaja Jesperi Kotkaniemi, 20, palasi kasvattajaseuraansa Porin Ässiin suurin odotuksin lokakuussa.

Nuoresta keskushyökkääjästä odotettiin Satakunnassa vapahtajaa, sillä olihan hänellä takanaan kaksi opettavaista NHL-kautta ja viimeisimpänä mainiot pudotuspelit Montreal Canadiensissa.

Kotkaniemen alku SM-liigassa on kuitenkin ollut odotettua tahmeampi. Hänelle on kirjattu kuudessa ottelussa kolme tehopistettä. Niistä kaksi tuli perjantain jatkoaikavoitossa HPK:ta vastaan.

Kotkaniemi perkasi otteitaan The Athleticin haastattelussa torstaina. Hän kertoi nauttivansa kotikaupungissaan pelaamisesta, vaikka alku on ollut haastava.

– Yritän olla turhautumatta täällä. Haluaisin toki voittaa ja auttaa joukkuetta, joten minun pitäisi saada aikaan myös tulosta näillä peliminuuteilla. Minulla on ollut vähän huonoa tuuria, jos niin voi sanoa. Huonoja pomppuja, hän kuvaili The Athleticille.

Kotkaniemi kävi hakemassa viime kaudella vauhtia AHL:stä mutta nousi takaisin Canadiensin kokoonpanoon elokuun pudotuspeleissä.­

NHL:n toissa vuoden kakkosvaraus kertoi myös kärsineensä pelituntuman puutteesta ja sopeutumisongelmista kotimaan kaukaloihin. SM-liiga oli jo meneillään, kun Kotkaniemi vasta aloitteli harjoituskauttaan kuntosalilla.

NHL:n SM-liigakiekon erot ovat tulleet hänelle selväksi ensimmäisten viikkojen aikana.

– Se on ollut haastavaa. Nyt olen huomannut, kuinka erilaista peli on täällä. Se on niin paljon hitaampaa, eikä kulmissa ole juuri koskaan kaksinkamppailuita tai vastaavaa. Peli on hyvin pitkälti lipumista. Lipumista keskialueella ja jatkuvaa trappia.

Toisaalta myös Kotkaniemi itse ja hänen pelityylinsä ovat muuttuneet kolmen vuoden takaisesta.

Porilaisnuorukainen ei vakuuttanut vielä NHL:n tulokaskaudellaan kaksinkamppailuissa, mutta viime kaudella, etenkin pudotuspeleissä, Kotkaniemi suorastaan hamusi kontaktia ja silmin nähden syttyi fyysisestä pelistä.

Nyt hän on joutunut muokkaamaan pelityyliään uudestaan.

– Pelaan toisinaan itseni ulos täällä, kun taklaan jotakuta, koska kaukalo on niin paljon isompi. Esimerkiksi puolustajalle on todella helppoa vain syöttää kiekko pois, kun heitä yrittää mennä taklaamaan, Kotkaniemi tilitti The Athleticille.