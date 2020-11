NHL-lainana KalPaa auttava Leijonien maailmanmestari on SM-liigan tuntemattomia tähtiä – ”Ehkä vaan ihan hyvä”

KalPan NHL-apu Eetu Luostarinen pelaa erinomaista kautta.

Kun SM-liigassa tahkotaan marraskuun puolivälin otteluita tihkusateisissa ja pimeissä illoissa, KalPa porskuttaa sarjassa monien yllätykseksi peräti kolmantena. Tommi Miettisen valmentama joukkue on pelannut alkukauden raikasta lätkää, johon omat panoksensa ovat antaneet NHL-lainat Eetu Luostarinen ja Otto Leskinen.

Florida Panthersin organisaatiota nykyään edustava Luostarinen on ollut KalPan tukipilareita alkukauden ajan.

Torstain kärkipelissä Lukkoa vastaan 22-vuotias sentteri alusti kasvattajaseuransa avausmaalin, joka merkittiin jenkkipuolustaja Jesse Grahamille. Kymmenen pelin jälkeen kasassa on jo 12 (4+8) tehopistettä.

– Liigavauhti on tuntunut mukavalta. ja pitää olla ylipäätään tyytyväinen siihen, että on päässyt pelaamaan. Jengille on tullut voittoja ja siinä sivussa itselle pisteitä, illan kierroksen jälkeen kymmenen kärkeen liigan pistepörssissä noussut Luostarinen myhäili.

Luostarinen oli kotijoukkueen voimahahmoja näyttävillä kuljetuksillaan ja hyvällä jalalla.

Hyökkääjä nautti valmennuksen luottamusta niin erikoistilanteissa kuin ottelun loppuhetkillä johtoa puolustaessa.

Viime kaudella kahdeksan NHL-ottelua Carolina Hurricanesin paidassa pelanneen Luostarisen sopimus KalPassa on voimassa marraskuun loppuun. Pelien jatko niin KalPassa kuin aikanaan Pohjois-Amerikassa on vielä pahasti auki.

– Ei ole tullut vielä tietoa, milloin pitäisi lähteä takaisin jenkkeihin. Jos ei ennen joulua tarvitse lähteä, niin mielelläni jatkaisin KalPassa, mikäli vain joukkue niin haluaa.

Kevään 2019 maailmanmestari korosti tyytyväisyyttään siihen, että Panthersin organisaatio ja KalPa pystyivät järjestämään hänelle mahdollisuuden pelata säännöllisesti ennen NHL-pelien alkua.

– Lähdin tänne takaisin intoa täynnä ja mikäpäs sen mukavampaa, kun pelejä oli mahdollista jatkaa vieläpä KalPassa.

Luostarinen oli Floridan mukana kesän pudotuspelien ajan ja pääsi jo tutustumaan sekä pelaajiin että valmennukseen. Varmaa pelipaikkaa Panthersin kokoonpanosta ei silti ole luvassa, kun pelit taas jatkuvat.

Silti pelaamisen ansiosta hänellä on etulyöntiasema moneen muuhun paikkaa auringossa kärkkyvään farmipeluriin.

– Hyvä, että pääsen nyt koko ajan pelaamaan, kerryttämään minuutteja, kehittymään ja hankkimaan lisää kokemusta. Sitten kunhan kausi aikanaan jatkuu, pystyn antamaan heti kovia näyttöjä ja antamaan kovan panoksen olemalla pelivalmiimpi.

NHL-lainapelaajista on kohistu kotimaassa pitkin syksyä, mutta otsikoita on ainakin toistaiseksi revitty ihan muista nimistä kuin Siilinjärven Vuorelasta kotoisin olevasta Luostarisesta, joka on kuitenkin jääkiekon maailmanmestari. Miksi näin?

– Ehkä vaan ihan hyvä, Luostarinen naurahti.

– Pääsen näin paljon helpommalla ja voin keskittyä omaan tekemiseeni.

Keskushyökkääjä on kuitenkin ehdottomasti sitä mieltä, että NHL-pelaajat ovat piristys poikkeusolojen runtelemalle kotimaiselle kiekkokaudelle.

– Pelaajat nostavat liigan kokonaistasoa valtavasti. Tämä on mielestäni ehdottoman hyvä juttu, Luostarinen paalutti.