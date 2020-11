Nyt meni tunteisiin! Fanit pillastuivat Tapparan yöllisestä sometempauksesta – ”Tämänkö takia porukka valvoi?”

Tapparan viestintä sosiaalisessa mediassa meni seuran kannattajien tunteisiin. Näin seura vastaa kritiikkiin.

SM-liigaseura Tapparan uuden varainkeruukampanjan viestintä aiheutti keskiviikon vastaisen yön aikana kritiikkiä sosiaalisessa mediassa.

Tappara julkaisi sosiaalisen median kanavissaan tiistai-iltana viestin, että joukkue kertoo puolen yön aikaan uutisia. Julkaisun näet alta.

Ennakkoviestintä sai osan faneista odottamaan hurjia pelaajauutisia. Onko Aleksander Barkov tai Patrik Laine tulossa lainalle NHL:stä kasvattajaseuraansa?

Pelaajasopimuksen sijaan Tappara tiedotti keskiyöllä, että fanit voivat 20 euron hintaan liittyä Meidän Seuraan.

Siis tukea kannattamaansa joukkuetta rahallisesti. Vastineeksi saa digitaalisen pelaajakortin omalla kuvallaan.

Sosiaaliseen mediaan kertyi useita pettyneitä kommentteja.

– Saatanan iso farssi? Missä vitussa Barkov? vastasi yksi Instagram-seuraaja.

– Tämänkö takia porukka valvoi? kommentoi toinen.

Yön ja aamun aikana Tapparan kampanjasivulle on kuitenkin ilmestynyt jo satamäärin tukijoita.

Miten Meidän Seura -kampanja on lähtenyt liikkeelle, Tapparan toimitusjohtaja Mika Aro?

– Erittäin hyvin, totta kai. Käytännön syistä lanseerasimme kampanjan myöhään illalla, koska kerroimme asiasta tämän päivän Aamulehdessä. Aamulehti jaetaan jo yhden aikaan aamulla. Halusimme, että palvelu on silloin pystyssä. (Kello yhdeksältä) mukaan oli tullut tosi mukavasti ihmisiä. Se ylittää odotukset ja kertoo aika paljon tästä meidän Tappara-yhteisöstä.

Sosiaalisessa mediassa kampanjaa kohtaan on esitetty kritiikkiä. Miten kommentoit kannattajien kritiikkiä?

– Se varmaan liittyy ennen kaikkea huhuihin, joita Barkovin ympärillä on viime viikkoina pyörinyt. Totta kai ymmärrän heitä. Toiveet ovat isot, että ”Sasha” tänne saataisiin.

– Sinänsä viestimme aiemmin päivällä aika selkeästi haastattelussa, että tämmöinen kannattajatuote meille on tulossa tällä viikolla. Mutta ymmärrän kannattajia, enkä ala heitä missään nimessä kritisoida. On hienoa, että heillä on toiveita ja odotuksia.

Fanit unelmoivat Barkovista, mutta saivat varainkeruukampanjan. Miten viestintänne onnistui?

– Mielestäni viestintä onnistui. Palaute, mitä olemme saaneet suoraan, on ollut 90-prosenttisesti erittäin positiivista. Seurasin somekirjoittelua. Sashaa olisi toivottu tänne, niin kuin varmasti me kaikki toivoisimme. Jos odotus on itselle luotu sellaiseksi, niin siitä voi harmistua. En näe, että olisimme tehneet mitään väärin.

Miksi Tappara aloitti varainkeruukampanjan?

– Ennen kaikkea, kun tilanne on tällainen, meidän on tärkeää näyttää yhtenäisyyttä. Hakea voimaa toisistamme, kannattajista ja työkavereista. Sitä meidän seuramme on perimmiltään.

– Totta kai lisäasiana on taloudellinen puoli. Olemme todella paljon saaneet kannattajiltamme syksyn aikana toiveita siitä, että olisi tapa, jolla he voisivat tukea Tapparaa. Tämä oli meidän vastauksemme. Toivottavasti se auttaa omalta osaltaan meitä siinä, että selvittäisiin jollain tavalla kunnossa eteenpäin.

– Tällä hetkellä, jos meno jatkuu koko kauden, jäämme seitsemännumeroisen summan verran myynnissä jälkeen viime vuoteen nähden. Kaikkia tapoja, joilla vahinkoja minimoidaan, pitää miettiä.