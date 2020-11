MTV: Kasperi Kapasen pelaamista SM-liigassa puuhataan kulisseissa

MTV kertoo NHL-mies Kasperi Kapaseen liittyvistä suunnitelmista.

SM-liigaseura KalPa neuvottelee Kasperi Kapasen taustavoimien kanssa NHL-hyökkääjän mahdollisesta vuokrasopimuksesta, kertoo MTV.

Kapasen asiainhoitaja Markus Lehto ja KalPan urheilutoimenjohtaja Anssi Laine vahvistavat seuran yhteydenoton.

– Keskusteluja on ollut jonkun verran siitä, että hän voisi pelata (KalPassa). Katsotaan, miten käy, koska koronavirusmaailmassa on ilmassa aika paljon asioita, jotka tuovat mukaan epäselviä ja tuntemattomia tekijöitä, Lehto kommentoi tilannetta MTV:lle.

Samalla Lehto korosti, ettei osapuolilla ole mitään konkreettista sovittuna.

Kapanen, 24, on edustanut KalPaa juniorisarjoissa ja SM-liigassa. Kaudesta 2015–16 hän on pelannut Pohjois-Amerikassa. Kapanen on edustanut NHL:ssä toistaiseksi Torontoa, mutta seura kauppasi hänet kesällä Pittsburghiin.

Seuraava NHL-kausi alkaa näillä näkymin tammikuussa.