SM-liigan syksyn yllätystähti debytoi Leijonissa – ei ollut uskoa Jukka Jalosen soittoa: ”Onkohan se joku lehtimyyjä”

Peter Tiivola sai uransa ensimmäisen maajoukkuekutsun.

Leijonat lähtee Karjala-turnaukseen tänä vuonna joukkueella, jossa on 12 ensikertalaista.

Yksi heistä on keskushyökkääjä Peter Tiivola. 27-vuotias Ässien kultakypärä on ollut yksi SM-liigakauden syksyn nimistä ja on kakkospaikalla liigan pistepörssissä tehoilla 3+12=15.

Hän ei lentokelistään huolimatta osannut odottaa soittoa maajoukkueen päävalmentajalta Jukka Jaloselta.

– Katsoin tosiaan, että mikähän numero tämä on, onkohan se joku lehtimyyjä. Siellä olikin Jukka Jalonen. Piti hetkeksi pysähtyä. Taisin juuri olla autossa, kun puhelin soi, ja oli se tosi positiivinen yllätys, Tiivola sanoo IS:lle.

– Pienestä pitäen on ollut tavoitteena, että pääsisi pukemaan Suomi-paidan päälle, mutta en ollut miettinyt sitä vaan keskityin peliin kerrallaan. Ei tullut mieleenkään, että olisin kokoonpanossa Karjala-turnauksessa.

Tiivola pelaa jo yhdeksättä liigakauttaan. Hän on viime vuodet ollut noin 25–30 pisteen pelaaja, mutta nyt tahti on kiihtynyt.

Tasainen ja monipuolinen, 192-senttinen sentteri on kehittynyt erityisesti fyysisesti. Luistelu on parantunut, ja kaksinkamppailuissa hän on entistä vahvempi.

– Pelaajana olen yleensä tullut jälkijunassa enkä ollut mikään lapsitähti. Olen kehittynyt hitaasti ja tasaisesti, yrittänyt joka kausi tehdä asiat mahdollisimman hyvin. Parin viime kauden aikana olen mennyt fyysisesti tosi paljon eteenpäin. Se on suurin syy, että nyt kulkee, sanoo Tiivola, joka esimerkiksi 16-vuotiaana pelasi B-nuorten I-divisioonaa ja B2-nuorten SM-sarjaa.

Ässien fysiikkavalmentaja Seppo Vihelä sanoi syyskuun alussa Satakunnan Kansalle, että Tiivolasta on tullut huippu-urheilija.

– Jos fysiikkaguru näin sanoo. Ei se turhaan kehu. Vihelän kanssa on nyt toinen vuosi menossa, ja olen sinä aikana kehittynyt tosi paljon.

– Olen saanut lisää voimaa ja liikettä paremmaksi. Muutenkin jaksan pelata paljon paremmin, kun olemme tehneet paljon aerobista harjoittelua. Runkosarjassa on kuitenkin 60 peliä, ja sentterin pitää tehdä hemmetisti hommia molempiin suuntiin.

Laiska harjoittelija Tiivola ei myönnä aiemminkaan olleensa.

– Mutta sanotaan, että mukavuudenhaluinen. Jos on vaihtoehtoina ollut vaikka lenkki tai tennis, niin yleensä olen valinnut pelit.

Luistelu on viime vuosina parantunut myös hänen pitkäaikaisen tyttöystävänsä, taitoluisteluvalmentaja Nitan avulla.

Jukka Jalonen ja Leijonat Hartwall-areenan jäällä tiistaina.­

Tiivolalla on mennyt syksyn aikana lujaa, mutta yhden kehittymiskohteen näkee suoraan tilastoista. Hänen aloitusprosenttinsa liigakaukaloissa on 47:n hujakoilla.

Sitä pitäisi parantaa.

– Kyllä, ne ovat isossa osassa peliä. Välinevalmistajalta Warriorilta on nyt tullut uusia mailoja. Vähän jäykempää vartta, toivottavasti ne auttavat edes vähän.

Aloituksia harjoitellaan usein Ässien treenien jälkeen.

– Aika säännöllisesti otamme muutaman kiekon, mutta on sekin vähän eri kuin pelissä, kun tuomari pudottaa kiekon. Paljon se on myös itseluottamuksesta ja pään sisältä kiinni.

– Jos liikaa puristaa, ei varmaan voita. Joissain peleissä taas kun tarttuu, tuntuu että ihan sama miten aloituksiin menee, voittaa kaikki.

Tiivola pelaa jo kuudetta kauttaan länsirannikolla. Kolme ensimmäistä menivät Lukossa, ja nyt on menossa kolmas sesonki Ässissä. Hän on viihtynyt erinomaisesti ja päässyt nauttimaan Satakunnan derbyistä, joita ylistää Suomen hienoimmiksi peleiksi.

Peter Tiivola ja Jere Sallinen kamppailivat lokakuussa Helsingissä. Nyt he pelaavat molemmat Leijonissa ja samassa ketjussa.­

Hän on kuitenkin paljasjalkainen helsinkiläinen. Se tekee leijonadebyytistä Karjala-turnauksessa vielä hienomman.

– Siitä on hetki vierähtänyt, kun viimeksi olin Hartwall-areenan jäällä. Makeaa, että pääsen debytoimaan perheenjäsenien ja kavereiden edessä, Tiivola sanoo.

Viimeksi Tiivola pelasi areenassa talvella 2014, tulokaskaudellaan Bluesin paidassa. Peliminuutit ensimmäisillä liigakausilla olivat kortilla.

– Silloin tuli enemmän katseltua kirkkaita valoja vaihtoaitiosta.