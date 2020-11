SM-liigaan palannut Kristian Vesalainen väläytti taitojaan Oulussa – nosti esiin kehityskohteensa

Kristian Vesalainen, 21, on yksi SM-liigan tuoreimmista NHL-lainoista. Alku on ollut äärimmäisen positiivinen.

Kristian Vesalainen on tehnyt HPK:ssa viisi tehopistettä kolmessa ottelussa. Arkistokuva.­

Kun Vesalainen edellisen kerran SM-liigassa viiletti, päättyi kausi kultajuhliin Kärpissä.

Keväällä 2018 Vesalaisen tähti loisti kirkkaana, mikä huomattiin myös ison veden takana. Winnipeg Jetsin tulokassopimusta on jäljellä vielä kaksi kautta.

Vesalainen pääsi kokeilemaan Jetsissä viiden ottelun ajan, mutta loppukausi 2018–19 meni vuokralla KHL-Jokerien riveissä. Koronan keskeyttämä viime kausi kului puolestaan täysin AHL:ssä.

Ei siis ihme, että Vesalainen tarttui heti HPK:n tarjoamaan mahdollisuuteen ja vuokrapestiin Suomessa. Seitsemän kuukauden pelitauko ei palvellut tavoitetta – NHL-paikan lunastusta.

– Todella pitkä tauko alkoi ottamaan päähän, siis se odottaminen todella ketutti. Oli erittäin tärkeä päästä peleihin kiinni, Vesalainen sanoi.

Startti ritaripaidassa on ollut väkevä. Vesalainen on iskenyt kolmessa pelissä tehot 3+2=5, ja näyttänyt heti olevansa laatupelaaja.

– Taso heilahtelee vielä liikaa ja paljon on parannettavaa. Etenkin liikettä täytyy saada vielä paremmaksi.

Vesalainen liittyi HPK:hon viime viikolla yhdessä mestarivahti Emil Larmin kanssa. Kummankin panos hämeenlinnalaisten peliin on hyvin merkittävä.

Alkukaudesta kangerrellut HPK tarvitsee pelillisiä suunnannäyttäjiä, joihin Vesalainen myös lukeutuu.

Vesalainen näytti keskiviikkona samoja tunnistettavia piirteitä, mitä moni muistaa hänen edellisistä SM-liigapeleistään.

Vesalaisen laukaus on edelleen harvinaisen laadukas ja kestää vertailun kirkkaimpiin NHL:n suomalaistähtiin. Hyökkääjän avauserässä ranteella täräyttämä pommi kilahti yläriman kautta sisään tavalla, johon monella ei ole kykyjä.

Vesalaisella on pelaajana kaikki ominaisuudet napata vakituinen NHL-rooli, vaikka Winnipegin hyökkäys on joukkueen laadukkain osa-alue. Hänellä on erittäin hyvät työkalut etenkin hyökkäysalueen pelaamiseen.

Ja vaikka Winnipegistä ei Vesalaisen mukaan tarkempia kehityskohteita listattukaan, pystyy hyökkääjä itse luettelemaan omat tavoitteensa silmänräpäyksessä.

– Ne on oikeastaan samoja asioita kuin ennenkin: hyökkäysalueen tuloksentekokykyä ja vielä vähän luisteluvoimaa, Vesalainen aloittaa.

– Ja tiedätkö, sellaista röyheyttä lisää. Kroppaa pitää pystyä käyttämään vielä enemmän ja olla kovuutta kamppailuissa.

Vesalaisen ja myös koko HPK:n hyvä peli kuihtui kuitenkin jatkoajalla, kun Kärpät sai turhan helpolla ylivoiman ja niin ikään NHL:ään lähtevän Jesse Puljujärven onnekkaalla laukauksella voiton. HPK oli oman etsikkoaikansa tyrinyt.

– Paska maku jäi, kun oli kaikki avaimet voittoon. Ylivoimalla pitäisi itse onnistua enemmän kuin kerran, Vesalainen sanoi.