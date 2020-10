Kommentti: Tässä on SM-liigan syksyn kovin piristysruiske

KalPa on SM-liigan alkukauden valopilkkuja, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Aleksi Klemetti on kantanut KalPassa kultaista kypärää.­

SM-liigan alkupätkä on paketissa. Lauantain kierroksella niputettiin kauden ensimmäinen iso ja arvaamaton rypistys, kun kuuden ottelun jälkeen SM-liiga vetäytyy perinteiselle maajoukkuetauolle.

Sarjataulukon kärjessä keikkuu Rauman Lukko. Pekka Virran valmentama Lugu on ollut juuri niin hyvä kuin ennakkoon osasi odottaa. Lukko on jatkanut siitä, mihin se jäi viime kaudella.

Samaa voi sanoa sarjakakkosesta Tampereen Ilveksestä, jonka kokoonpano on vuorattu NHL-lainapelaajilla. Ilves näytti tulivoimaansa ja kliinisyyttään lauantaina, kun se haki kierroksen kärkiottelussa 3–2-vierasvoiton KalPasta.

Lukko puolestaan on näyttänyt avauskierroksesta lähtien, miksi se on tämän kauden suurimpia mestarisuosikkeja. Tämä kausi on Lukon iso mahdollisuus mennä päätyyn asti.

Puolijyrkästi ilmaistuna vain mestaruus on Lukolle onnistuminen.

Lukon ja Ilveksen väkevistä aluista huolimatta lokakuun joukkueeksi on pakko nostaa KalPa. Kuopion ylpeys on saanut lentävän lähdön kauteen.

KalPa ei koreile sarjan kovimmalla pelaajabudjetilla tai paistattele valtakunnan otsikkomyllyissä, mutta Tommi Miettisen johtama ryhmä on pelannut alkukaudella loistavaa yhteistyön jääkiekkoa.

KalPa on ollut ajoittain timanttinen kollektiivi. Kaukalotuote on yllättävän kovassa iskussa tässä vaiheessa kautta.

Nuorekas, raikas ja omavarainen joukkue on identiteetiltään kaupunkinsa näköinen, ja nyt alkukauden osalta myös voittava.

Tommi Miettinen on saanut joukkueensa kovaan iskuun alkukaudella.­

Viime kaudella, Miettisen ensimmäisellä päävalmentajakaudella KalPa ailahteli paljon ja haki muotoaan. Pelaamisen tasapaino, suoritusvarmuus ja osittain ryhmädynamiikkakin oli hieman hakusessa. Viime kausi oli kuitenkin nousujohteinen.

Ennen koronan perkelettä KalPa pelasi monin paikoin laatukriteerit täyttävää jääkiekkoa, jossa oli nähtävissä paljon potentiaalia.

Urheilulehden kausioppaassa arvioimme, että NHL-lainojensa avulla KalPa voi kilpailla tosissaan paikasta jopa kuuden sakkiin.

Silti alkukauden tuloksekas pelaaminen on ollut yllätys. Kättä pystyyn, jos joku näki kuukausi sitten, että KalPalla on sarjan toiseksi paras pistekeskiarvo (2,25) tässä vaiheessa kautta. Tuskin Kuopion suunnaltakaan nousee käsiä.

Kyllä, kausi on vasta alussa, mutta KalPassa tehty määrätietoinen urheilutyö alkaa kantaa hiljalleen hedelmää. Se on myös jatkuvuuden tae – ja elinehto Kuopiossa.

Suomen parasta ammattilaisurheiluseuraa Oulun Kärppiä nostetaan paljon esille vahvasta omavaraisuudesta, ja syystä, mutta ei sovi unohtaa KalPaa. Kun jalkeilla on paras mahdollinen nippu, pelaavasta kokoonpanosta löytyy tällä hetkellä 15 pelaajaa, jotka ovat pelanneet KalPan juniorimyllyssä.

Kuopiossa tehdään laadukasta arkityötä tällä hetkellä monella tasolla. KalPan kiekko-organisaatio on kauttaaltaan aika hyvässä tikissä.

Pekka Virta valmentaa neljättä kautta Lukkoa.­

SM-liigan alkukauden kahta vakuuttavinta liigajoukkuetta yhdistää yksi mies: Pekka Virta.

KalPan nykyisestä kukoistuksesta puhuttaessa ei vain yksinkertaisesti voi sivuuttaa Virtaa. Vaikka Virta valmensi viimeksi KalPassa kaudella 2016–17, hänen kädenjälkensä näkyy kiekkokontrolliin perustuvassa kalpalaisessa peli-identiteetissä, jota nyt jalostetaan.

Virta nosti kahden eri stinttinsä aikana KalPan Suomen seurakiekkoilun kärkeen. Nykyinen päävalmentaja Miettinen oli aikanaan ensin Virran alaisuudessa pelaajana ja myöhemmin valmennusryhmässä. Miettinen onkin kehunut Virran takavuosina tekemää pohjatyötä ja kulttuurin luomista.

Jo tästä syystä on harmi, että alkukauden herkkupala KalPa–Lukko vesittyy aavistuksen.

KalPa isännöi Lukkoa Niiralan montussa torstaina 12. marraskuuta, mutta Lukko joutuu antamaan siimaa, sillä maajoukkueeseen valitut (Oskari Setänen, Vili Saarijärvi, Eetu Koivistoinen ja Aleksi Saarela) puuttuvat vahvuudesta karanteenin takia.

KalPan kasvutarina perustuu ”omiin poikiin” ja vahvaan, tunnistettavaan peli-identiteettiin.

Pelaajabudjettia kiristettiin viime kaudesta lähes puoli miljoonaa euroa, mutta omavaraisuus mahdollistaa hinta-laatusuhteeltaan kilpailukykyisen kokoonpanon kasaamisen.

Kokonaisuutta terästävät ainakin muutaman kuukauden ajan NHL-seuroista saapuneet lainapelaajat sentteri Eetu Luostarinen ja puolustaja Otto Leskinen. Molemmat ovat pelipaikkojensa parhaimmistoa liigassa, mutta KalPa tuskin romahtaa heidän poistuttua. Siitä pitää huolen vahva pelillinen selkänoja.

Kapteeni Tommi Jokinen (vas.) ja Otto Leskinen juhlivat KalPan 5–1-maalia TPS:aa vastaan.­

Viime kaudella alkanut muutostyö on jatkunut lupaavana. KalPan pelaamisessa korostuvat kiekollinen aktiivisuus, pelin rytmittäminen ja luisteluvoimasta kumpuava energisyys.

Miettisen KalPa pelaa aavistuksen suoraviivaisemmin kuin aiemmin, mutta edelleen hyvin vahvasti traditiota kunnioittaen. Hyvistä kalpalaisista asioista on pidetty kiinni, mutta samalla on uskallettu jalostaa peliä kansainvälisen lätkän vaatimusten mukaan ja samalla haastaa pelaajia.

Erikoistilannepelaaminen tökkii edelleen, mutta KalPa on pelannut hyvin organisoitua jääkiekkoa tasakentällisin. Tästä Miettinen ja hänen valmennusryhmänsä ansaitsevat posia. KalPa on löytänyt alkukaudella paremman tasapainon nopean ja hitaan pelaamisen välillä. Viimeisenä lukkona on kokenut ykkösvahti Eero Kilpeläinen.

Miettinen, 44, on yksi Suomi-kiekon mielenkiintoisimmista valmentajanimistä tällä hetkellä. Entinen huippupelaaja on noussut varsin nopeasti, mutta loogista reittiä pitkin nykyiseen pestiinsä. CV:ssä on apuvalmentajan hommia liigatasolla ja päävalmentajan savottaa A-junioreissa sekä Mestiksessä.

KalPan vaihtopenkin takana ohjia pitää käsissään analyyttinen ja jämpti koutsi, jossa alkaa näkyä uudenlaista valmentajakarismaa. Kannattaa painaa nimi mieleen.

Kun kuopiolaisia kehuu, vastaukseksi saa yleensä kiertelevän ”elähä mittää”, mutta Miettisen johtamassa KalPassa uskalletaan myös sanoa ääneen kovat tavoitteet.

Miettinen on painottanut, miten KalPassa halutaan nyt aidosti luoda menestymisen kulttuuria ja lyödä konkreettista tulosta pöytään. Seuran sisällä on keskusteltu avoimesti ja määritelty uudestaan tavoitteita ja asenteita viime vuosina. Se alkaa näkyä KalPassa.

Kuten Virta linjasi viime keväänä haastattelussani: ”kuopiolaiset tekevät sen itse. Pitää osata kunnioittaa itseään ja asettaa kova vaatimustaso”.

KalPassa haetaan nyt menestystä olemalla rohkeasti erilainen – taas kerran.