Lukko löi niukasti Kärpät, Ilves antoi kylmää kyytiä Sportille – näin pelattiin SM-liigassa perjantaina

SM-liigassa pelattiin kuusi ottelua. Niistä neljä päättyi kotivoittoon.

Raumalainen Lukko jatkaa jääkiekkoliigan kärjessä. Lukko kukisti perjantaina kotijäällään Kärpät 2–1.

Torstaina Suomen maajoukkueeseen valittu Lukko-puolustaja Vili Saarijärvi venytti pisteputkensa yhdeksään peräkkäiseen otteluun, kun hän teki Kärppiä vastaan kotijoukkueen avausmaalin.

Toissa vuoden Suomen mestari Kärpät on oudossa tilanteessa. Koronan takia lähes kaksi viikkoa pelaamatta ollut oululaisjoukkue on hävinnyt kolme viime otteluaan peräkkäin. Kärpät on tehnyt kolmessa tappio-ottelussaan yhteensä vain kolme maalia.

Liigakakkonen Ilves makseli kalavelkoja korkojen kanssa, kun se murskasi kotijäällään Sportin 6–1. Sport oli viime viikonloppuna voittanut Ilveksen vieraissa.

Ilves karkasi voittoon toisen erän puolivälissä. Se johti ottelua 3–1, kun Ville Meskanen ja Teemu Lepaus iskivät 22 sekunnin välein maalit mieheen, ja Ilves johti 5–1.

Meskanen teki Ilveksestä kaksi maalia.

KalPa jatkaa voitokasta syksyään, kun se haki Savon herruuskamppailussa sarjapisteet Mikkelistä Kuopioon kukistettuaan Jukurit vieraissa 4–1. Eetu Luostarinen, Aapeli Räsänen ja Mikael Seppälä tekivät kukin 1+1 pistettä.

Kauden ykkösyllättäjä KalPa on voittanut seitsemästä pelaamastaan ottelusta kuusi. Sen pistekeskiarvo on Liigan korkein. KalPa on voittanut kaikki kolme vierasotteluaan yhteismaalein 12–2.

Hallitseva Suomen mestari HPK kohenteli hieman huonoa sarja-asemaansa, kun se kellisti kotihallissaan HIFK:n 4–1.

NHL-lainahyökkääjä Kristian Vesalainen pelasi kauden ensimmäisen ottelunsa HPK:ssa ja teki heti maalin iskettyään HPK:lle kaksi maalia. Myös toinen NHL-laina, maalivahti Emil Larmi, pelasi kauden avausottelunsa HPK:ssa.

Viime kautta piristänyt KooKoo hävisi kotikentällään yllättäen TPS:lle 1–2. Voittomaalin TPS:lle teki viimeisellä minuutilla Josh Kestner.

KooKoo oli voittanut kolme edellistä otteluaan peräkkäin.

Pelicans kylvetti kotihallissaan Ässiä 5–2. Valtteri Merelä syötti kolme Pelicansin maalia. Pelicansille voitto oli kolmas peräkkäin.

Kierroksen tilastot

Ilves–Sport 6–1 (3–1, 3–0, 0–0)

1. erä: 3.33 Sebastian Stålberg (Jesse Paukku-Stuart Percy) 0–1, 4.37 Joose Antonen (Panu Mieho) 1–1, 6.07 Ville Meskanen (Panu Mieho-Arttu Ruotsalainen) 2–1 yv.17.41 Roby Järventie (Matias Maccelli) 3–1.

Jäähyt: 5.29 Juho Tommila Sport 2 min, 9.55 Kalle Maalahti Ilves 2 min.

2. erä: 29.50 Ville Meskanen (Eemeli Suomi-Arttu Ruotsalainen) 4–1 yv, 30.12 Teemu Lepaus (Miro Nalli-Antti Saarela) 5–1, 39.45 Matias Maccelli (Roby Järventie-Juuso Välimäki) 6–1.

Jäähyt: 20.37 Eemil Erholtz Sport 2 min, 26.31 Ville Meskanen Ilves 2 min, 27.55 Niclas Lucenius Sport 2 min.

3. erä: Maaliton.

Jäähyt: 41.46 Kalle Maalahti Ilves 2 min, 45.44 Jarkko Parikka Ilves 2 min, 48.29 Aaro Vidgren Sport 2 min, 50.36 Roby Järventie Ilves 2 min.

Jäähyt yhteensä: Ilves 5x2 min=10 min, Sport 4x2 min=8 min.

Maalivahtien torjunnat: Lukas Dostal Ilves 9+3+14=26 Niko Hovinen Sport 8+11+7=26.

Yleisöä: 2 652.

HPK–HIFK 4–1 (0–0, 2–1, 2–0)

1. erä: Maaliton.

Jäähyt: 9.25 Miro Väänänen HIFK 2 min.

2. erä: 26.23 Kristian Vesalainen (Santeri Lukka-Valtteri Puustinen) 1–0 yv, 30.27 Emil Bemström (Alexander Broadhurst) 1–1, 35.33 Jere Innala (Elmeri Eronen-Petri Kontiola) 2–1 yv.

Jäähyt: 24.45 Rony Ahonen HIFK 2 min, 34.03 Anton Lundell HIFK 2 min.

3. erä: 43.12 Juuso Ikonen (Joona Monto-Markus Nenonen) 3–1, 59.58 Kristian Vesalainen (Jere Innala-Santeri Lukka) 4–1 tm,

Jäähyt: 50.15 Petri Kontiola HPK 2 min, 56.44 Joonas Lyytinen HIFK 2 min.

Jäähyt yhteensä: HPK 1x2 min=2 min, HIFK 4x2 min=8 min.

Maalivahtien torjunnat: Emil Larmi HPK 8+13+8=29 Frans Tuohimaa HIFK 7+5+5=17 (pois: 59.05–59.58).

Yleisöä: 1 688.

Pelicans–Ässät 5–2 (1–1, 3–1, 1–0)

1. erä: 7.38 Olli Vainio (Jakob Stenqvist-Otto Kivenmäki) 0–1 yv, 11.33 Iikka Kangasniemi (Waltteri Merelä-Hannes Björninen) 1–1,

Jäähyt: 6.43 Iikka Kangasniemi Pelicans 2 min, 19.57 Nick Merkley Ässät 2 min.

2. erä: 31.48 Hannes Björninen (Ryan Lasch-Rudolf Cerveny) 2–1 yv2, 32.22 Jesse Ylönen (Waltteri Merelä-Sakke Hämäläinen) 3–1 yv, 35.29 Oskari Laaksonen (Miika Roine-Ryan Lasch) 4–1 yv.36.29 Nicolai Meyer (Jakob Stenqvist-Peter Tiivola) 4–2 vt.

Jäähyt: 26.06 Alex Lindroos Pelicans 2 min, 30.35 Andreas Borgman Ässät 2 min, 30.52 Tommi Laakso Ässät 2 min, 33.32 Joukkuerangaistus Ässät 2 min, 39.52 Artturi Toivola Pelicans 2 min.

3. erä: 54.21 Topias Vilén (Waltteri Merelä) 5–2.

Jäähyt: 46.25 Atte Mäkinen Ässät 2 min, 54.59 Niklas Peltomäki Ässät 2 min, 59.39 Niklas Appelgren Ässät 2 min.

Jäähyt yhteensä: Pelicans 3x2 min=6 min, Ässät 7x2 min=14 min.

Maalivahtien torjunnat: Patrik Bartosak Pelicans 7+6+8=21 Sami Aittokallio Ässät 5+5+9=19 (pois: 57.16–59.39).

Yleisöä: 1 341.

Lukko–Kärpät 2–1 (0–0, 2–0, 0–1)

1. erä: Maaliton.

Jäähyt: 1.55 Jari Sailio Kärpät 2 min, 3.59 Otto Karvinen Kärpät 2 min, 6.40 Miska Kukkonen Lukko 2 min, 11.52 Daniel Audette Lukko 2 min, 15.13 Miska Kukkonen Lukko 2 min, 17.47 Miihkali Teppo Kärpät 2 min.

2. erä: 29.01 Vili Saarijärvi (Jonne Tammela-Sebastian Repo) 1–0, 29.59 Robin Press (Ville Heinola-Pavol Skalicky) 2–0,

Jäähyt: 20.58 Miska Kukkonen Lukko 2 min, 37.42 Jesse Puljujärvi Kärpät 2 min.

3. erä: 52.22 Aleksi Mustonen (Jussi Jokinen-Michal Kristof) 2–1 yv.

Jäähyt: 51.05 Miska Kukkonen Lukko 2 min.

Jäähyt yhteensä: Lukko 5x2 min=10 min, Kärpät 4x2 min=8 min.

Maalivahtien torjunnat: Oskari Setänen Lukko 3+7+11=21 Patrik Rybar Kärpät 11+7+5=23 (pois: 57.51–59.12) (pois: 59.23–60.00).

Yleisöä: 2 309.

KooKoo–TPS 1–2 (1–0, 0–0, 0–2)

1. erä: 16.48 Samuli Ratinen (Juho Rautanen-Toni Suuronen) 1–0.

Jäähyt: 0.52 Ukko-Pekka Luukkonen TPS 2 min, 11.21 Josh Kestner TPS 2 min.

2. erä: Maaliton.

Jäähyt: 25.26 Ahti Oksanen KooKoo 2 min, 29.00 Petteri Wirtanen TPS 2 min, 31.31 Aleksi Anttalainen TPS 2 min, 36.42 Alexander Bonsaksen KooKoo 2 min.

3. erä: 47.19 Timur Ibragimov (Markus Nurmi-Lauri Pajuniemi) 1–1, 59.05 Josh Kestner (Henrik Larsson-Juhani Jasu) 1–2,

Jäähyt: 41.30 Vilmos Gallo KooKoo 2 min, 50.08 Lauri Pajuniemi TPS 2 min, 57.01 Toni Suuronen KooKoo 2 min, 60.00 Vilmos Gallo KooKoo 2 min, 60.00 Lauri Korpikoski TPS 2 min.

Jäähyt yhteensä: KooKoo 5x2 min=10 min, TPS 6x2 min=12 min.

Maalivahtien torjunnat: Oskari Salminen KooKoo 4+8+3=15 (pois: 59.32–60.00) Ukko-Pekka Luukkonen TPS 10+13+8=31.

Yleisöä: 2 022.

Jukurit–KalPa 1–4 (0–2, 0–2, 1–0)

1. erä: 1.46 Aapeli Räsänen (Tuomas Vartiainen-Mikael Seppälä) 0–1, 4.37 Mikael Seppälä (Miikka Pitkänen) 0–2,

Jäähyt: 9.17 Balázs Sebok KalPa 2 min, 18.10 Ville Leskinen Jukurit 2 min.

2. erä: 31.47 Eetu Luostarinen (Miikka Pitkänen-Aapeli Räsänen) 0–3 yv2, 35.38 Jesse Graham (Eetu Luostarinen) 0–4,

Jäähyt: 20.11 Aleksandr Iakovenko Jukurit 2 min, 31.11 Axel Rindell Jukurit 2 min, 31.27 Julius Vähätalo Jukurit 2 min, 39.59 Mikael Seppälä KalPa 2 min.

3. erä: 52.05 Teemu Pulkkinen (Axel Rindell-Jakub Galvas) 1–4 yv.

Jäähyt: 50.19 Severi Immonen KalPa 2 min, 55.29 Balázs Sebok KalPa 2 min.

Jäähyt yhteensä: Jukurit 4x2 min=8 min, KalPa 4x2 min=8 min.

Maalivahtien torjunnat: Sami Rajaniemi Jukurit 5+8+4=17 (pois: 57.04–57.57) Samu Perhonen KalPa 7+1+9=17.

Yleisöä: 1 218.