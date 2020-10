Kriisiseura JYP otti helpottavan voiton – näin kannattajat kommentoivat rajuja vaikeuksia: ”Yllätyin näin suurista ongelmista”

Pelko ja toivo vaihtelevat JYPin kannattajien ajatuksissa. Joukkue tekee työnsä täydellisesti. Perjantaina se voitti Sportin 4–0.

Siinä oli tavallistakin enemmän tunnetta, kun JYPin pelaajat tekivät perjantai-iltana kiitoskierroksen uskollisten kannattajiensa edessä. Omituisen – toisaalta raskaan ja toisaalta helpottavan – viikon kotiottelu päättyi JYPin suvereeniin 4–0-voittoon Vaasan Sportista ja jopa poikkeukselliseen riemuun. Se oli JYPille kolmas peräkkäinen voitto.

Silti tunnelmat Hippoksella olivat kaksijakoiset. Syksyn uutiset, ensin lähes puolen miljoonan euron veromätkyt ja tämän viikon valmentajien lomautukset ja pelaajien rajut palkkaleikkaukset saavat kannattajat pelkäämään JYPin tulevaisuuden puolesta. JYPin pääomistaja Jukka Seppänen sanoi, että näillä toimilla seura selviää vuoden loppuun. Pidemmälle juuri kukaan ei uskalla ajatella.

– Ennen kautta ajattelin JYPin kokoonpanosta, että tämä kausi on selviytymistaistelua, minimoidaan tappioita. Yllätyin näin suurista ongelmista, ja lähes kauhulla odotan, mitä tuleman pitää – Liigassa laajemminkin. Pelkään, että isoja ongelmia on tiedossa muuallakin, kannattaja Ari Väisänen tuumi.

Pääpiru on korona, joka vie yleisön. Jyväskylässä tilanne ei edes ole pahimmasta päästä – perjantain yleisömääräksi ilmoitettiin 2010. Väisänen ja tämän kaveri Ari Liikola ovat käyneet katsomassa yhtä vaille kaikki JYPin kotipelit.

– Ei tässä mihinkään epätoivoon ole vajottu. Kun vaan tulisi hallille enemmän väkeä. Tänne mahtuisi turvallisesti paljon enemmänkin, eikä korona edes ole halleissa levinnyt, Liikola muistutti.

Ari Liikola (vas.) ja Ari Väisänen tukevat JYPiä uskollisesti.­

JYP-sotisopaan pukeutunut Väisänen on tukenut JYPiä tilaamalla syksyllä kolme fanituotepakettia. Hänellä on liigaseuroille myös idea.

– Seurat voisivat tarjota ostettavaksi lippupaketteja, jotka lahjoitettaisiin erilaisiin hyväntekeväisyyskohteisiin. Moni ostaisi, jos siitä ei tulisi itselle lisää vaivaa, hän sanoo.

JYPin kuuluisan rumpuryhmän jäsenet ovat käyneet peleissä uskollisesti.

– Ei korona pelota. Mutta JYPin tilanne huolettaa; toivotaan parasta mutta pelätään pahinta, Kia Pasanen tuumi.

Rumpuryhmä arvostaa suuresti JYPin pelaajien elettä tinkiä palkoistaan.

– Hienoa, että he tulivat vastaan. Ja silti he painavat sata lasissa joukkueen eteen. Tärkeintä on, että toiminta jatkuu. Se vaatii kaikkein panoksen pelaajista faneihin, sanoi Iida Saarikangas.

Joukkueen kapteeni Jani Tuppurainen korosti viikolla fanien merkitystä joukkueelle.

– Se on meille iso juttu, että pelaajat pitävät meitä tärkeinä, Saarikangas sanoi.

Perjantaina pelaajat antoivat hienosti takaisin. Vaikka tässä vaiheessa kautta ei tuhkimotarinoita kirjoiteta, aineksia voi kerätä.

Rumpuryhmä jaksaa kannustaa. Kuvassa vasemmalta Kia Pasanen, Iida Saarikangas ja Niko Hakasalo.­

Kolmatta päivää liigavalmentajana toimiva, lomautetun oppi-isänsä Pekka Tirkkosen korvannut Jussi Tupamäki, sai debyytistään voiton. Kirsikaksi kakun päälle Suomi-kiekon superlupaus Brad Lambert sinetöi voiton ensimmäisellä liigamaalillaan. Lambertin tiukka rannelaukaus muutti lukemiksi 3–0.

Juuri nyt tuntuu, että JYPin tarinassa on vielä paljon lukuja kirjoitettavana.