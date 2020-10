Kommentti: SM-liigasta löytyy tasan yksi NHL-tason puolustaja

Juuso Välimäki on ollut SM-liigan dominoivimpia pelaajia, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

SM-liigan erikoista syyskautta on sähköistänyt poikkeuksellisen moni NHL-seuran sopimuspelaaja.

Ahtaassa taloustilanteessa puoli-ilmaiset NHL-lainat ovat liigaseuroille juuri nyt käytännössä ainoa tapa vahvistaa kokoonpanoa, joten ei ole yllättävää, että liigatasolle harvinaisen nimekkäitä pelureita on siirtynyt moniin eri joukkueisiin viime viikkojen aikana.

Vaikka vahvistuksista käytetään yleisesti nimitystä ”NHL-laina”, todellisuudessa ani harva heistä on legitiimi NHL-tason pelaaja – ainakaan vielä.

SM-liigaan NHL-seuroista tulleista lainapelaajista karkeasti jaoteltuna NHL-tason pelaajia on yhteensä kolme kappaletta. Hyökkääjistä tähän kastiin kuuluvat HIFK:n målskyttar Emil Bemström ja lauantaina patapaitaan palaava Ässien kasvatti Jesperi Kotkaniemi.

Puolustajista isojen taalaliigapoikien vaa’alla punnitaan ainoastaan Ilveksen Juuso Välimäki, joka on ollut omaa luokkaansa takalinjoilla.

Liigajäillä voi tällä hetkellä toki bongata useita lahjakkuuksia ja lainapuolustajia, jotka ovat lähellä vakituista NHL-paikkaa tulevalla kaudella tai lähivuosina.

Esimerkiksi KalPan ykköspuolustaja Otto Leskinen on väläytellyt potentiaaliaan jo NHL:ssä. Leskinen, 23, puki Montreal Canadiensin legendaarisen nutun päälleen viisi kertaa viime kaudella.

Lukon Ville Heinolan, 19, seuraava etappi odottaa Winnipeg Jetsissä, joka varasi hänet ykköskierroksella kesällä 2019. Myös Ässien pajavasara Andreas Borgman, 25, solmi NHL-sopimuksen ja lähtee aikanaan rapakon taakse.

Välimäki on kuitenkin kokonaispaketiltaan ”valmis” NHL-puolustaja. Välimäki on ollut koko sarjan dominoivimpia pelaajia alkukaudella.

Suoraan tilastoista katsomalla Välimäkeä, 22, ei välttämättä mielletä NHL-puolustajaksi, sillä Nokian Pyryn kasvatti on pelannut toistaiseksi vain 24 ottelua (1+2) NHL:ssä.

Välimäki varattiin kesän 2017 varaustilaisuudessa Calgary Flamesiin numerolla 16.

Samassa varaustilaisuudessa suomalaisista ykköskierroksella huudettiin myös Miro Heiskanen (3. varaus), Urho Vaakanainen (18. varaus), Kristian Vesalainen (24. varaus), Henri Jokiharju (29. varaus) ja Eeli Tolvanen (30. varaus).

Heiskanen on kuusikon ainoa franchise-pelaaja, joka on jo noussut NHL:n kirkkaimmaille tähtitaivaalle. Välimäki on Heiskasen jälkeen varausluokan todennäköisin suomalaispelaaja, joka pelaa pitkän ja kestävän NHL-uran.

Välimäki debytoi NHL:ssä Flamesin paidassa kaudella 2018–19. Entinen Nuorten Leijonien kapteeni pelasi runkosarjassa keskimäärin 15.29 minuuttia illassa. Välimäki pääsi samalla kaudella myös pelaamaan kaksi pudotuspeliä Flamesissa.

Lupaavan, ja oppirahojen maksua sisältäneen tulokaskauden jälkeen Välimäen varaan laskettiin Flamesin sikariportaassa paljon ennen viime kautta, mutta loukkaantuminen pilasi suunnitelmat. Välimäki loukkasi oikean polvensa pahasti elokuussa 2019. Eturistisideleikkaus pilasi koko sesongin.

Ilman polvivammaa Välimäki olisi luutinut viime kaudella vakiominuutteja Flamesin puolustuksessa. Välimäki antaa yhdessä Noah Hanifinin ja Rasmus Anderssonin kanssa kasvot seuran puolustukselle tulevaisuudessa.

Ilveksen onni on, että Välimäellä on vielä kausi tulokassopimustaan jäljellä. Huokea 894 166 Yhdysvaltain dollarin NHL-palkka takaa, että Välimäen vakuutusmaksut eivät nousseet suureksi.

Moni suomalainen tähtitason NHL-pelaaja haluaisi varmasti auttaa kasvattajaseuraansa pelaamalla lainalla SM-liigassa syyskaudella, mutta näiden pelaajien NHL-palkat ovat sen verran tähtitieteellisiä, että vakuutusmaksut nousisivat turhan koviksi.

Välimäki pelasi edellisen kerran Pohjois-Amerikassa huhtikuussa 2019. Tätä taustaa vasten paluu tositoimiin Ilveksen paidassa yli 17 kuukauden tauon jälkeen on ollut mykistävää seurattavaa.

Välimäki on ollut dominoiva pelaaja kaukalon molemmissa päädyissä.

Jykevä peliasento, kiekkovarmuus, paineen alla operointi, jatkuva läsnäolo ja reaktiivisuus eri pelitilanteisiin sekä vahva luistelu erottavat kovasta luonteestaan tunnetun Välimäen muista liigassa pelaavista puolustajista.

Asetelma hyödyttää kaikkia osapuolia. Välimäki saa pitkän toipumisjaksonsa jälkeen arvokkaita peliminuutteja, Ilves saa (ainakin) muutamaksi kuukaudeksi puolustukseensa jämäkän johtajan ja Flames saa aikanaan harjoitusleirilleen takaisin pelirytmiin päässeen nuoren luottopakin.