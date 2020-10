Patrik Laine ja Aleksander Barkov Tapparan harjoituksissa – NHL-miehiä tyrkytetään seurapomolle lähes päivittäin

Toistaiseksi Tapparan kokoonpanossa ei ole yhtäkään NHL-lainapelaajaa, vaikka heitä tarjotaan urheilujohtaja Jukka Rautakorvelle jatkuvasti.

Tapparan harjoituksissa on nähty tähtiloistoa NHL:n kirkkaimmalta huipulta, kun seuran kasvatit Patrik Laine ja Aleksander Barkov ovat hioneet pelikuntoaan Hakametsän jäällä.

Mukana on ollut myös niin ikään Tapparan junioreissa aikoinaan pelannut Buffalon puolustaja Henri Jokiharju.

Tapparan urheilujohtaja Jukka Rautakorpi muistuttaa, että kolmikko on harjoitellut joukkueen mukana aiempinakin vuosina ennen Pohjois-Amerikkaan lähtöä.

– Eivät he tällä hetkellä varsinaisesti meidän joukkueharjoittelussa ole mukana, vaan tällaisissa pienryhmä- tai yksilöharjoituksissa jäillä, Rautakorpi kertoo.

Rautakorven mukaan keskusteluja ei kuitenkaan ole käyty siitä, että joku NHL-miehistä liittyisi kirvesrintojen liigajoukkueeseen.

– Meillä on ollut tietynlainen ideologia, miten mennään, Rautakorpi sanoo viitaten siihen, ettei Tapparalla ole riveissään yhtäkään NHL-lainapelaajaa.

– Mutta ovathan nuo tietysti sen tason pelaajia, että jos erinäisiä mahdollisuuksia tulee, niin silloin se on tietysti asia, jota pitää miettiä. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole minkäänlaisia konkreettisia virityksiä asian ympärillä.

Barkov osti hiljattain 10 prosentin siivun Tapparan taustayhtiö Tamhockeysta. Hän on seuran kolmanneksi suurin osakas.­

Suurin ongelma Barkovin tai Laineen kaltaisen NHL-tähden liigalainassa on vakuutus.

Vakuutusmaksun suuruus määräytyy pelaajan NHL-sopimuksen arvon mukaan, ja useita miljoonia kaudessa ansaitsevien tähtien kohdalla vakuutushinta nousee pilviin, jopa kuusinumeroiseksi.

Tämän takia on todennäköistä, ettei tähtiluokan NHL-vahvistuksia nähdä liigakaukaloissa.

Vakuutuskiemurat tosin ovat tapauskohtaisia. Esimerkiksi liigan toistaiseksi kovimman NHL-värväyksen Jesperi Kotkaniemen tapauksessa Ässät maksoi vain SM-liigan työsopimuksen vaatiman urheilijaturvavakuutuksen.

Seuran urheilupomo Tommi Kerttula kertoi Satakunnan Kansalle, että mahdolliset muut vakuutukset ovat pelaajan leirin ja tämän NHL-seuran välisiä asioita.

Tällä hetkellä SM-liigassa pelaa jo yli 30 NHL-seuran kanssa sopimuksessa olevaa lainapelaaja. Näistä jokaisen sopimus on kuitenkin kaksisuuntainen, kahta poikkeusta (HIFK:n Antti Suomela ja Ässien Andreas Borgman) lukuun ottamatta tulokassopimus.

Niistä yksikään ei siis nouse miljoonaluokkaan, joten sopimusten vakuuttaminen on huomattavasti tähtipelaajien sopimuksia halvempaa.

– Ei näissä missään nimessä puhuta kymmenistätuhansista euroista, Rautakorpi sanoo.

Tappara on Sportin ohella ainoa liigajoukkue, jolla ei ole tällä hetkellä yhtäkään lainapelaajaa NHL:stä.

– Yksinkertainen syy on se, että meillä joukkue on ollut jo keväällä pitkälti valmis. Osoitamme myös sopimuspelaajillemme, että olemme oikeasti tehneet heidän kanssaan sopimukset sen takia, että he myöskin pelaavat.

– Jos minä tässä yhtäkkiä signaisin puolenkymmentä pätkäsopimuslaista, niin aika hölmöltähän minä näyttäisin pelaajiemme silmissä.

Rautakorpi ei kuitenkaan poissulje NHL-lainapelaajien mahdollisuutta. Tapparalle tarjotaan heitä tällä hetkellä tiuhaan.

– Jos ei ihan päivittäin, niin ainakin useita viikossa.

– Jos tulee taloudellisia haasteita tai loukkaantumisia, niin sitten pitää totta kai harkita. Koska nämä tulokassopimuspelaajat ovat hyvin edukkaita ratkaisuita tällä hetkellä, jos rahakulmasta mietitään.

Viime vuodet päävalmentajana toiminut Rautakorpi johtaa nyt Tapparan urheilutoimintaa.­

Kuten muutkin liigaseurat, myös Tappara painii tällä hetkellä vaikean taloustilanteen kanssa.

Joukkue saisi ottaa Hakametsään 4 500 katsojaa, mutta yleisökeskiarvo on toistaiseksi vain reilut 3 000.

Maksimikatsojamääräkin tuottaisi Rautakorven mukaan tappiota.

– Tällä hetkellä jokainen peli tuottaa useita kymmeniä tuhansia euroja tappiota.

– Mutta on tärkeää, että pelit pyörivät, jotta esimerkiksi yhteistyösopimukset pystytään toteuttamaan. Siipeen ottaa jokainen organisaatio, mutta nyt kysymys on siitä, että pystytään turvaamaan jatkuvuus ja oltaisiin tämän jälkeenkin kohtuullisen terve organisaatio, Rautakorpi sanoo.