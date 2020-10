Tappara kukisti Ässät Hakametsässä – ohitti myös sarjataulukossa

Tappara vei voiton SM-liigan illan ainoassa ottelussa.

SM-liigan kestomenestyjä Tappara kukisti torstain ainoassa ottelussa Ässät 5–3 ja kasvatti pisteputkensa kuuteen otteluun. Pisteittä Tappara on jäänyt vain kauden avauksessa Raumalla, kun Lukko oli parempi 7–2.

Kotivoitolla Tappara nousi sarjataulukossa ohi Ässien kolmanneksi.

Hyökkääjä Anton Levtchi teki toisen peräkkäisen voittonsa ottaneelle Tapparalle kaksi maalia. 24-vuotiaan Levtchin molemmat osumat syntyivät vauhdikkaassa toisessa erässä, jossa nähtiin yhteensä viisi maalia.

Tapparan kapteeni Jukka Peltola teki tärkeän 3–2-maalin riistettyään kiekon siniviivalla huolimattomasti pelanneelta tanskalaiselta Nicolai Meyeriltä. Hänen iltansa oli sysimusta: Meyer oli jäällä myös Tapparan 2–2-maalin aikana, mikä tuli vain kymmenen sekuntia Ässien 1–2-maalin jälkeen.

Peltola syötti ottelun lopullisesti ratkaisseen 5–3-maalin kaksi minuuttia ennen loppua. Jäällä oli jälleen Ässiltä Meyer ketjukavereineen.

– Vanhatalon Lassi antoi hyvää painetta ja pääsin hyvään paikkaan. Maali maistui, Peltola sanoi.

Ottelu oli Tapparalle neljäs peräkkäinen kotiottelu, ja perjantaina on edessä viides peräkkäinen Hakametsässä, kun Ilves isännöi kauden ensimmäisessä Tampereen paikallisottelussa.

– Ei tässä mietitty lauantaita. Toki erikoinen tilanne, kun kauden ensimmäinen Ilves-ottelu on vasta nyt, Peltola lisäsi.

Myös Ässillä oli ennen ottelua viiden ottelun pisteputki. Lauantaina se saa kotihallissaan vastaansa kauden ensimmäisessä paikallisottelussa Lukon.

– Jesperi Kotkaniemi pääsee mukaan vihdoin. Odotettavissa on kova ottelu liigan toista huippujoukkuetta vastaan, sanoi Ässien päävalmentaja Ari-Pekka Selin.

Tapparalla on seitsemästä ottelusta kasassa 14 pistettä, ja Ässien saldona on 13 pistettä kahdeksasta ottelusta. Sarjataulukon kärjessä on Lukko, joka on kerännyt kuudesta ottelusta 15 pistettä.