Kiekkolegenda Raimo Helmisellä edessä historiallinen tapahtuma – ”Käsi tärisee kunnolla”

Raimo Helminen kohtaa ensimmäistä kertaa Ilveksen liigajäillä.

Tiistai-illan ainoa kamppailu TPS–Ilves ei ole vain yksi SM-liigaottelu muiden joukossa TPS:n päävalmentajalle Raimo Helmiselle.

Kaiken nähneelle kiekkolegendalle ottelu on erityinen, sillä Helminen, 56, kohtaa ensimmäistä kertaa urallaan rakkaan entisen seuransa Ilveksen SM-liigan runkosarjaottelussa.

– Kyllä se perhosia tuo vatsaan väkisinkin. Ihan varmasti kun ilta tulee, käsi tärisee kunnolla, Helminen tuumasi Ilta-Sanomille päivällä.

– Onneksi ei joudu itse kentälle. Se helpottaa edes vähän.

TPS-pesti on Helmiselle valmennusuran toinen SM-liigassa. Edellisen kerran maestro nähtiin penkin takana SM-liigassa kaudella 2012–13, kun hän valmensi Ilvestä. Pesti päättyi potkuihin.

Ilves-ikoni on saanut kevyttä painetta myös Tampereen suunnalta ennen tiistain koitosta.

– Kavereilta on tullut kyselyitä ja kuulosteltu, että miltäs tuntuu kohdata Ilves. Onhan tämä erilainen tilanne, mutta pitää vain yrittää keskittyä olennaiseen.

TPS lähtee otteluun haastajana, sillä turkulaiset ovat sarjataulukossa sijalla kahdeksan. Nimekkäillä NHL-lainoilla vahvistunut nopeajalkainen Ilves keikkuu viidentenä.

TPS:n alkukausi on ollut Helmisen silmissä ailahteleva.

– Vähän vaihtelevaa pelaamista. Hyvä asia on se, että olemme taistelleet joka pelissä voitosta. Välillä ollaan roikuttu ja välillä hallittukin. Vaikka peli on mennyt ylösalaisin, positiivista on se, että joukkueen ilme on ollut taisteleva.

TPS:n kokoonpano koki isoja muutoksia täksi kaudeksi. Kokoonpanossa on peräti kymmenen ulkomaalaispelaajaa, mikä tuo omat haasteensa uudelle päävalmentajalle.

– Täytyy muistaa, että monet näistä meidän ulkomaalaispelaajistamme ovat nuoria. Monet heistä ovat myös ensimmäistä kertaa Euroopassa, kuten esimerkiksi Josh Kestner. He opettelevat vielä uutta kulttuuria, mikä vie aina oman aikansa, Helminen sanoi.

Pelillisellä puolella Helmistä ilahduttaa eniten puolustuspelaaminen tasakentällisin.

– Kohtuullisen hyvin olemme puolustaneet, ja maalivahdit ovat olleet ihan hyviä.

– Erikoistilanteet ovat olleet meille vaikeita toistaiseksi. Ylivoima ei ole vielä toiminut ja alivoimallakin olemme päästäneet liikaa maaleja. Ne ovat aika ratkaisevia juttuja pelien lopputulosten suhteen. Niihin pitää saada lisää ryhtiä jatkossa, se on ihan selvä asia, Helminen näki.