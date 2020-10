Kommentti: SM-liigaseurat ahnehtivat ilmaisia NHL-pelaajia – 50 entistä sankaria putosi tylysti peruspäivärahalle

SM-liigassa pelaa ennennäkemätön kavalkadi NHL:n lainapelaajia, mutta se ei ole pelkästään hyvä asia, kirjoittaa Vesa Rantanen.

Tilanne on vähintäänkin ristiriitainen.

Samaan aikaan kun SM-liigan niskassa painaa koronan neuloma, raskas ja hiostava konkurssiviitta, alle puolityhjiä katsomoita hemmotellaan ennennäkemättömällä tähtisateella.

NHL:n lainapelaajien virta liigaan on ollut poikkeuksellinen. Jesperi Kotkaniemi, Emil Bemström, Kasper Björkqvist, Otto Koivula, Antti Suomela, Lukas Dostal, Barrett Hayton...

Liigassa viilettää nyt 30 pelaajaa, joista seurat voisivat vain haaveilla ellei korona olisi pannut NHL:ää ja farmisarja AHL:ää tauolle Pohjois-Amerikassa.

Lainapelaajat tekevät liigasta kiintoisamman ja paremman, se on selvä, vaikka toistaiseksi heistä vain HIFK:n supersniper Bemström taistelee pistepörssin kärkisijasta paluumuuttaja Petri Kontiolan kanssa.

Mailan lavassa on toinenkin puoli. Kun NHL-sopimusten turvin Suomessa pelikuntoaan ylläpitävät lainapelaajat ilakoivat kaukalossa, istuu yli 50 suomalaiskiekkoilijaa työttömänä jossakin.

Listalla on paljon pelaajia, joiden ura olisi joka tapauksessa suuntaamassa auringonlaskuun, mutta monella olisi yhä annettavaa suomalaiselle kiekolle – ja lainat maksettavanaan.

Koronakurimus on vauhdittanut monen kokeneen suomalaispelaajan eläköitymistä tai merkittävästi hankaloittanut uran jatkumista. Listan pelaajista suurimman osan suurin synti on, etteivät he tehneet jatkosopimusta ennen kuin sarja viime keväänä suljettiin.

Korona-aikana ei nimittäin ole juuri uusia sopimuksia tehty, vaan seurat ovat päinvastoin pyrkineet yt-neuvotteluin leikkaamaan palkkakulujaan.

Monen seuran tilanne on jo hankalan ja hälyttävän välimaastossa, sillä areenat eivät ole täyttyneet edes koronarajoitusten tasolle.

Tällaisessa tilanteessa lainapelaajat ovat pelastus. Liigaseurat ovat jopa lyhytnäköisesti ahnehtineet lainapelaajia: he ovat kiinnostavimpia tähtiä – ja ennen kaikkea lähes ilmaisia. Kuluja tulee lähinnä vakuutuksista, asunnoista ja lounaista. Vakuutuskulutkin ovat hyvin inhimilliset, koska jokainen Suomeen tullut lainapelaaja pelaa kaksisuuntaisella sopimuksella.

Tämä on syy, miksi NHL:n suomalaisia supertähtiä ja palkkakuninkaita, kuten Mikko Rantasta, ei liigajäillä nähdä. Hänen noin 50 miljoona euron sopimuksensa vakuuttaminen ei enää onnistukaan pastalounaalla.

NHL-seurat maksavat lainapelaajien palkat, ja monen tiliä lihottaa uunituore allekirjoituspalkkio. Lainapelaajat ja heidän NHL-seuransa ovat pelin suurimmat voittajat. Nuoret saavat pelata hyvässä liigassa sekä laatuvalmennusta. He ovat taatusti tikissä, milloin ikinä heidän omat sarjansa jatkuvatkaan.

Liigaseurat ja kannattajat ovat tyytyväisiä: kuka nyt sanoisi ei kiitos esimerkiksi Kotkaniemen tasoiselle, lähes ilmaiselle pelaajalle? Joulu tuli Poriin ajoissa.

Harva on jaksanut kilpavarustelussa miettiä, miten kelkasta pudonneilla 50 kiekkoilijalla menee. Heidän vanhat urotekonsa, monet joukkueen puolesta otetut mustelmansa ja tekemänsä maalit on helppo unohtaa, kun paikalle pelmahtaa nuori, melkein NHL-statuksen pelaaja pelaamaan ilmaiseksi.

Lainapelaajat vievät myös pelipaikkoja omilta nuorilta kasvateilta, joiden läpimurto siirtyy nyt ainakin puolella kaudella eteenpäin.

Monella voi olla syrjäytetty, hylätty olo, ja joku voi jopa mietiskellä kiekkoperheen moraaliakin. Tämäkö oli se laji, jonka dna:han on koodattu ”kaveria ei jätetä”?

Ja vaikka suurella osalla on nyt hauskaa, ilo voi loppua lyhyeen. Moni seura nojaa hyvin vahvasti nimenomaan lainapelaajiin. Jos NHL:n harjoitusleirit alkavat tammikuussa, ilo pelaajista loppuu paljon ennen joulua.

Onko realistista odottaa, että lainapelaajien ryöstäessä suurimmat roolit ja jääajan, jostakusta tuppia syksyn purreesta kakkoskategorian pelaajasta kasvaa henkisesti saati taidollisesti uusi ratkaisija sinä yönä, kun lainapelaajien kolonna suuntaa varsinaiselle kustannuspaikalleen?

Voi olla, että esimerkiksi kuuden lainapelaajan Ilves ajattelee asiasta toisella tavalla, jos koko armada avainroolien pelaajia ykkösvahtia myöten lähtee samalla ovenavauksella joulukuussa.

Pidetään siihen asti hauskaa ja toivotaan, että työttömien pelaajien palkkatoiveet ovat lainanlyhennyspaineessa riittävästi laskeneet tammikuuhun mennessä!