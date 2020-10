Käteen alle 600 euroa kuukaudessa – useat huippukiekkoilijat luisuneet kortistoon ilman tietoa tulevasta: ”Moni ei osannut odottaa”

Suomessa useat huippukiekkoilijat ovat jääneet työttömiksi, ja markkinoita polkevat NHL-lainapelaajat lisäävät ahdinkoa.

Koronapandemia on iskenyt kovalla kädellä myös jääkiekkoon. Epävarmassa tilanteessa seurat ympäri kiekkomaailman ovat pakotettuja säästämään hankinnoissa.

Kaudet rullaavat täyttä häkää, mutta työttömänä on yhä pitkä liuta myös suomalaisia huippukiekkoilijoita.

Heidän joukossaan on useita Leijonissakin pelanneita huippunimiä, kuten Juhamatti Aaltonen, Sami Lepistö, Sakari Salminen, Anssi Salmela, Michael Keränen ja Joonas Järvinen.

Tuhteja tilipusseja netonneiden tähtien lisäksi työttömäksi on ajautunut myös lukuisia nimettömämpiä kiekkoilijoita, joille tilanne on etenkin taloudellisesti huomattavasti tukalampi.

Yksi työttömistä ”duunariosaston” kavereista on toistasataa liigaottelua pelannut Juuso Pulli, 29.

Pitkään SM-liigan ja Mestiksen välimaastossa keikkunut ja pari viime kautta Itävallassa ja Tanskassa kiertänyt puolustaja janoaa takaisin kaukaloon, mutta töitä ei ole.

– Tämä on vaikea tilanne, ja miehiä on paljon samassa jamassa. Vertaistukea ainakin löytyy, Pulli sanoo.

– Vaikka paljon puhuttiin, että voi olla vaikeuksia löytää hommia, moni ei varmasti osannut odottaa ihan tällaista.

Urheilijoita ei koske samanlainen työttömyysturva kuin muuta työkansaa. Oikeutta ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ei ole.

Pulli nostaa vain yleistä työttömyyskorvausta. Sitä jää hänelle käteen vajaat 600 euroa kuukaudessa.

– Sillä ei herroiksi eletä. Se on ihan fakta.

– Se alkaa jossakin vaiheessa mietityttää. Vielä ei ole tarvinnut muita töitä tehdä, mutta ei tämä pidemmän päälle näin toimi. Realiteetit alkavat tulla vastaan.

Pulli pitää kuntoaan yllä Jyväskylässä yhdessä monien muiden työttömien pelaajien kanssa.­

Kortistossa viruvien kiekkoilijoiden tulevaisuus on tällä hetkellä hämärän peitossa. Kuten monien muiden sarjojen, myös SM-liigakauden kohtalo on kaikkea muuta kuin varma. Koronatilanteen synkentyessä hallien valot voivat sammua koska tahansa.

– Takaravoissa on tietenkin välillä ajatus, että mihin tilanne etenee. Aletaanko jossakin vaiheessa laittaa sarjojen pillejä pussiin vai kääntyykö kohti normaalia? Pulli huokaa.

– En ole itsekään asettanut takarajaa tilanteen suhteen. Enemmänkin tämä on nyt vain tällaista ajatusten pyörittelyä.

Tällä hetkellä Pulli harjoittelee ammattimaisesti Jyväskylässä. Kuten muissakin kaupungeissa, myös Jyväskylässä on syntynyt työttömien kiekkoilijoiden harjoitusporukka.

Liigatasolla meritoituneista pelimiehistä ovat mukana muun muassa Miika Lahti, Markus Poukkula, Janne Tavi ja Jyri Marttinen.

– Lisäksi on paljon muita, jotka ovat pelanneet pienemmissä sarjoissa ulkomailla ja Mestiksessä, Pulli kertoo.

Selvää on, että pikkusarjoissa perinteisellä kämppä, auto ja tonni kuussa -korvauksella itseään kädestä suuhun elättäneille kakkoskorin ammattikiekkoilijoille ei ole juuri kertynyt taloudellista puskuria.

– Ei näistä hirveästi olla puhuttu. Osa käy töissä tekemässä jotakin pientä.

­

Työttömien kiekkoilijoiden ahdinkoa on pahentanut seuroille halpojen NHL-lainapelaajien virtaaminen Suomeen. Tällä hetkellä SM-liigassa on jo reilut 30 pelaajaa, joilla on sopimus NHL-seuran kanssa.

Pelituntumaa ylläpitämään lähetetyt NHL-lupaukset polkevat pelaajamarkkinoita. He ovat vieneet työt kymmeniltä Pullin kaltaisilta puurtajilta mutta myös tähtiluokan pelaajilta.

– Ymmärrän tietenkin seuroja, koska näitä kavereita saa halvalla. Mutta meillehän se on vittumainen tilanne, Pulli sanoo suoraan.

– Heillä on kuitenkin työpaikat tiedossa Pohjois-Amerikassa. Mutta tilanne on, mikä on. Ei sitä auta liikaa murehtia. Se on loputon suo. Tässä on niin paljon asioita, joihin ei voi itse vaikuttaa.

Pulli ei koe olevansa työttömistä pelaajista tukalimmassa tilanteessa tulevaisuutensa suhteen. Taskussa on jo ammattikorkeakoulututkinto muutaman vuoden takaa.

– Ja nyt olen vuoden verran opiskellut maisterintutkintoa ylemmässä ammattikorkeakoulussa: urheilubisnesjohtamista englanninkielellä, Sports Business Management.

– Että minulla on sentään ihan hyvä tilanne. On paljon niitä, joilla on vain pelkät lukiopaperit jos niitäkään.

Edellisen kerran Pulli pelasi SM-liigassa kaudella 2017–18 Ilveksessä. Sitä ennen hän edusti Tapparaa ja JYPiä.­

Pulli kartoittaa agenttinsa kanssa työmahdollisuuksia ensisijaisesti kotimaasta, mutta ulkomaillekin lähteminen on vaihtoehto.

– En ole pelannut vielä parhaita pelejäni. Toivon, että saisin rehellisen mahdollisuuden todistaa sen.

– Välillä on huonoja ja vaikeita päiviä, mutta luotan yhä siihen, että kun mahdollisuus tulee, pystyn käyttämään sen, Pulli sanoo.