Kärpät odottaa koronatestien tuloksia – joudutaanko lisää otteluita siirtämään?

Oulun Kärpät odottaa joukkueen koronatestien tuloksia.

Kärppien otteluita on jouduttu siirtämään koronavirustapauksen takia.­

Jääkiekkoliiga joutui mylläämään ottelukalenteriaan Oulun Kärppien koronavirustartuntatapauksen vuoksi.

Viime lauantaille merkitty Kärpät–TPS, tämän viikon tiistain Kärpät–HPK ja perjantain JYP–Kärpät piti siirtää. Seuraavana siirtouhan alla on lauantain Kärpät–KalPa, jos uusia tartuntoja ilmenee.

– Perjantaina ei vielä pelata. Lauantai on ensimmäinen mahdollinen, Kärppien toimitusjohtaja Tommi Virkkunen pyöritteli maanantaiaamuna.

Liigan kärkikahinoissa oleva Kärpät sai pelätyn tiedon perjantai-iltana, kun yhdellä sen edustusjoukkueen jäsenellä todettiin koronavirustartunta. Joukkue pelasi perjantaina vielä Kuopiossa KalPaa vastaan, mutta joutui tiedon koronatartunnasta saatuaan karanteeniin jo perjantai-iltana.

Positiivisen koronatestituloksen antanut jäsen oli ollut sivussa joukkueen toiminnasta jo keskiviikosta lähtien flunssaoireiden vuoksi.

Kärppien päävalmentaja Mikko Manner kertoi lauantaina Tulosruudussa, että kaikki Kärppien liigajoukkueen jäsenet testataan. Mannerin mukaan joillakin joukkueen jäsenillä on ollut koronavirukseen viittaavia oireita.

– Kaikkia ei ole vielä testattu, toimitusjohtaja Virkkunen avasi maanantaiaamuna.

– Tiistaina odotetaan tuloksia. Joukkue on asetettu karanteeniin ja on kotona. Karanteeni on viranomaisten määräämä.

Toimitusjohtajan mukaan pelaajat voivat harjoitella kotonaan omatoimisesti karanteenin aikana.