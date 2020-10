Koronakaranteeniin joutuneen Kärppien toimitusjohtajalla yksi merkittävä toive: ”Se olisi todella haasteellinen tilanne”

Kärppien toimitusjohtaja Tommi Virkkunen pitää seurojen talouden kannalta elintärkeänä, että runkosarja pelataan kokonaan.

Jääkiekon SM-liigan otteluohjelmaa joudutaan rukkaamaan Oulun Kärppien koronakaranteenin johdosta. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri asetti joukkueen 24.10. asti kestävään karanteeniin joukkueen jäsenellä todetun koronatartunnan seurauksena.

Vastaavia tilanteita saattaa tulla muillekin liigajoukkueille eteen kauden edetessä. Kärppien toimitusjohtaja Tommi Virkkunen kuitenkin toivoo, että sarja saadaan tavalla tai toisella pelattua kokonaisuudessaan läpi. Sarjan supistaminen olisi valmiiksi hankalassa tilanteessa raju taloudellinen isku.

– Lähtökohtaisesti ei ole sellaista vaihtoehtoa, että ottelumäärää pienennettäisiin. Kaikilla on halu ja tarve pelata nämä pelit, esimerkiksi kumppanien näkyvyyden ja kausikorttimyynnin takia runkosarjan pelaamisen merkitys on iso. Ihan hevillä ei olla ottelumäärää muuttamassa, Virkkunen sanoi IS:lle.

– Se olisi taloudellisesti todella haasteellinen tilanne, kuten tämä on jo muutenkin. Toivoin vain, että kaikki joukkueet selviäisivät ensi kauteen. Tämä on suomalaiselle huippu-urheilulle todella raju tilanne.

Virkkusen mukaan Kärpät on yrittänyt tehdä kaikkensa, jotta tartunnoilta vältyttäisiin. Suomessa joukkueet eivät kuitenkaan ole NHL:n kauden päätöksen tapaisissa kuplaoloissa, joten ihmiset ovat kosketuksissa joukkueen ulkopuoliseen maailmaan.

– Kyllähän tämä harmittaa, koska olemme yrittäneet hoitaa kaiken mahdollisimman tarkasti. Ei tässä kuitenkaan pidä alkaa syyllistää ketään. Joukkue on ottanut asian ihan hyvin. Toimimme kuten viranomaiset käskevät.

Toimitusjohtaja sanoo, että testauskynnys on ollut kauden aikana todella matala. Pienimmätkin nuhaoireet ovat johtaneet testeihin, ja lievistä oireista oli kyse myös positiivisen testituloksen saaneen jäsenen kohdalla.

Todetun tartunnan johdosta koko joukkue testataan alkuviikosta.

– Kuuntelemme ammattilaisten ohjeet siitä, mikä on viisain päivä testata joukkueen oireettomatkin jäsenet. En tiedä onko maanantai vai tiistai järkevin päivä altistuneiden testaamiseen, mutta jompana kumpana koko joukkue testataan.

Kesken kauden vietettävä karanteeni on urheilullisestikin haastava tilanne. Joukkuetreenejä ei voi järjestää, vaan jokainen pelaaja tekee itsekseen, mitä pystyy.

Kärppien toimitusjohtaja on tyytyväinen siihen, miten yleisö on ottanut tilanteen vakavasti, ja katsomossa on näkynyt pakottamattakin paljon kasvomaskeja.

– Ehdimme pelata vain yhden kotiottelun, mutta siinäkin yleisöllä oli hyvin maskeja päässä. Se jopa yllätti meidätkin positiivisesti. Ja kun on katsellut pelejä televisiosta, niin koko ajan niitä näkyy enemmän, Virkkunen sanoo.

Karanteenin johdosta Kärppien kotiottelut lauantaina TPS:ää ja tiistaina HPK:ta vastaan siirretään pelattavaksi myöhemmin. Perjantaina oululaisten piti pelata vierasottelu Jyväskylässä, tähän otteluun JYPille etsitään uutta vastustajaa.

Karanteeni päättyy ensi viikon lauantaina. Ei ole vielä varmuutta, saako Kärpät pelata karanteenin päättymispäivälle merkatun kotiottelunsa KalPaa vastaan.