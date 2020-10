Kärppien liigajoukkue koronakaranteenissa – näin SM-liigasta kommentoidaan vaikeaa tilannetta: ”Meillä on tietyt suunnitelmat”

Kilpailutoimenjohtaja Järvelä: "Viikon päähän kukaan ei voi ennustaa"

Kärppien koko liigajoukkue on karanteenissa. Kuvituskuva.­

Oulun Kärppien joutuminen koronakaranteeniin 24. lokakuuta asti on sotkenut jääkiekon SM-liigan ottelukalenteria. Kärppien kotipelit TPS:ää vastaan lauantaina ja HPK:ta vastaan tiistaina on jo siirretty, ja parhaillaan SM-liiga hakee Jyväskylän JYPille uutta vastustajaa 23. lokakuuta pelattavaan otteluun.

Alkuperäisen otteluohjelman mukaan Kärppien piti tuolloin vierailla Jyväskylässä.

– Meillä on tietyntyyppinen road map miten toimitaan. Kärppien kotipelejä ei voi korvata, joten nyt katsotaan, saadaanko Jyväskylään korvaava joukkue. Se ratkeaa päivän kahden sisällä, SM-liigan kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelä kertoi STT:lle.

Järvelä ei halunnut spekuloida, kuinka monta Kärppien kaltaista karanteenia ja siitä johtuvaa otteluiden siirtoa SM-liiga kestää, että sarja voidaan pelata läpi.

– Meillä on tietyt suunnitelmat, mutta tilanteisiin reagoidaan. Tässä ollaan tilanteessa, että viikon päähän kukaan ei voi ennustaa. Tämä on maailmanlaajuinen ongelma, turha on heittää tuhkaa päälleen. Tässä tapahtuu asioita, jotka eivät ole kiinni meidän päätöksistä, Järvelä sanoi.

KalPa saa jatkaa toimintaansa

Kärpät tiedotti myöhään perjantai-iltana, että joukkueen jäsenellä on todettu koronavirustartunta. Sairastunut Kärppien jäsen on ollut sivussa joukkueen toiminnasta viime keskiviikosta lähtien flunssaoireiden vuoksi. Koronavirustestin tulos valmistui perjantaina.

Sairastunut henkilö on lieväoireinen ja kotihoidossa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on todennut joukkueen altistuneen koronavirukselle ja asettanut joukkueen karanteeniin 24. lokakuuta saakka. Joukkueen toiminta keskeytetään karanteenin ajaksi.

Kärpät pelasi KalPaa vastaan Kuopiossa perjantaina. Tartunnan saanut joukkueen jäsen ei ollut joukkueen mukana Kuopiossa.

SM-liiga konsultoi Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriä KalPan joukkueen mahdollisen altistumisen osalta. Asiantuntijoiden mukaan altistumista ei ole tapahtunut, ja KalPa voi jatkaa toimintaansa normaalisti.